Česká stopa v dominantě Dubaje. Nejvyšší hotel světa vás obslouží i v češtině díky zdejšímu fondu
Nedávno otevřený hotel Ciel Dubai Marina přepsal svou výškou světový rekord. Startup, který mu dodává technologie, předtím podpořili čeští investoři.
Tento příběh spojuje několik klíčových faktorů: globální nástup umělé inteligence, rychle rostoucí londýnský startup, nejvyšší hotel světa v Dubaji a kapitál od českých investorů. Zdejší fond Look AI Ventures letos v červenci totiž podpořil mladý projekt Inntelo původem z Velké Británie, který pomocí umělé inteligence pomáhá hotelům komunikovat s hosty a řídit svůj provoz. A své klienty získává mezi globální elitou.
Zatímco Česko oslavovalo svobodu a demokracii, 17. listopadu se v Dubaji otevřel nový nejvyšší hotel světa Ciel Dubai Marina. Díky své výšce 377 metrů kromě více než tisícovky luxusních pokojů nabízí například i nejvýše položený nekonečný bazén. Jeho provozovatelem je společnost The First Group Hospitality a právě ta se řadí mezi klienty Inntela. Poprvé firma služby mladého startupu využila v jiném dubajském hotelu TRYP, teď plánuje rozšířit spolupráci napříč celým svým portfoliem.
Inntelo ještě v létě podpořil český fond Look AI Ventures, který se zaměřuje právě na projekty z oblasti umělé inteligence. Vedle dalších se zapojil do úvodního, takzvaného pre-seed investičního kola o celkové výši 506 tisíc liber, v přepočtu 14 milionů korun. Fond zároveň plánuje účast i v navazujícím, seed kole připravovaném na příští rok.
„Během pouhých sedmi měsíců od uvedení produktu na trh získali zakladatelé Inntelo AI zákazníky s více než 18 tisíci pokoji napříč Velkou Británií, Evropou a regionem MENA, což potvrzuje jak kvalitu řešení, tak i mimořádně silný product-market fit,“ říká partner Look AI Ventures Angelo Burgarello. „S nasazením Inntelo AI v prestižních hotelech, jako je Ciel Dubai Marina, následují tuto vizi i další přední hotelové skupiny. Inteligentní automatizace jim pomáhá odstraňovat provozní překážky a zvyšovat efektivitu personálu,“ doplnil.
Inntelo vzniklo v roce 2024, jako platforma propojuje péči o hosty, provozní procesy a personalizaci do jednoho ekosystému pro hotelnictví a realitní sektor. Požadavky hostů jsou automaticky přiděleny příslušným týmům, jejich vyřízení sleduje v reálném čase a management má k dispozici datové přehledy pro okamžité rozhodování. Samotní hosté si mohou objednat pokojový servis, doplňkové služby či různé rezervace přes mobil, WhatsApp i hlasové příkazy, a to ve více než čtyřiceti jazycích včetně češtiny a slovenštiny.
„Partnerství s Inntelo AI nám zajistí, že každá interakce s hostem, od příjezdu až po odjezd, bude podpořena inteligencí, efektivitou a personalizací,“ říká Tom Stevens z The First Group Hospitality. „Naše platforma však neslouží jen ke zlepšení služeb – mění samotný způsob, jakým hotely fungují, přemýšlejí a rostou,“ doplňuje Asif Alidina, spoluzakladatel a ředitel Inntela, které kromě zmiňované dubajské skupiny využívají i další hotely včetně značek Radisson, IHG a Wyndham.