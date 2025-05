Česká vlajka na hlavě, miliony pro sběratele. Karta s baseballistou Ótanim stojí víc než byt v Praze

Uložit 0

Japonský baseballista Šóhei Ótani, který hraje v americké elitní soutěži MLB, se stal globální ikonou. A to nejen díky výkonům na hřišti, ale i kvůli šílenství, které kolem něj propuklo mezi sběrateli. Jeho podepsaná nováčkovská karta se nedávno vydražila za 533 tisíc dolarů (necelých 12 milionů korun), pamětní míč z historického zápasu pak dokonce za 4,39 milionu dolarů – v přepočtu téměř 100 milionů korun. Japonec je totiž kombinací skvělého sportovce i člověka. Své o tom ví i čeští reprezentanti

V posledních dvou letech se Ótani proměnil v jeden z nejhodnotnějších produktů světového sportu. Podle dat platformy Card Ladder vzrostla hodnota jeho sběratelských karet od nováčkovské sezóny v roce 2018 o neuvěřitelných 770 procent. A to zejména díky přelomové sezóně 2024, kdy se stal prvním hráčem v historii americké MLB, který v jedné sezóně odpálil 50 homerunů a zároveň ukradl 50 met. Tento výkon – naprosto výjimečný i v kontextu staleté historie baseballu – se okamžitě promítl do trhu se sportovními memorabiliemi. A kromě jiného dokázal, že Japonci patří v baseballu k naprosté světové špičce.

Symbolem všeho se stal míček, kterým Ótani tenhle historický milník završil. Loni v říjnu se prodal v aukci za již zmiňovaných 4,392 milionu dolarů. Aukční síň Goldin mluví o nejvyšší ceně, jaká kdy byla za míč v jakémkoli sportu zaplacena. „Ótani s tímto míčkem přepsal historii. A teď ji ten samý míček přepisuje znovu – jako sběratelský artefakt,“ komentoval prodej zakladatel společnosti Ken Goldin.

Vysoké částky ale nepadaly jen za Ótaniho míče. V prosinci se vydražila podepsaná nováčkovská karta, které bývají obyčejně nejdražší, za více než 533 tisíc dolarů (11,7 milionu korun). Za to si pořídíte i byt v Praze. Další kus šel za 336 tisíc dolarů (7,37 milionu). Ótaniho kartičky se objevují i v digitálních balíčcích na platformách jako Arena Club, kde ceny jednotlivých „packů“ sahají až na tisíc dolarů za kus.

Podobná čísla nejsou náhodná. Ótani je totiž unikát – nejen jako sportovec, ale jako značka. Jako jeden z mála profesionálů v moderním baseballu totiž hraje dvě hlavní role zároveň – je špičkový nadhazovač a elitní pálkař. Tato kombinace z něj dělá mediální i marketingový magnet.

Shohei Ohtani wearing the Czech Republic .@BaseballCzech cap #respect 🇨🇿

Also arriving in Miami USA looking good and ready for the semis #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/bXmBDa9TKN

— shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ 🐶 (@shoheisaveus) March 17, 2023