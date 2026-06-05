České firmy s kryptem vyčkávají. Dnes je větší riziko ho nemít, říkají pořadatelé konference BTC Prague
Českým firmám rezervy požrala inflace, přesto s bitcoinem vyčkávají. Na kryptoměny ve firemních financích se zaměří červnová konference BTC Prague.
Světový finanční systém posledních pár let prochází celkem zásadní proměnou. Kryptoměny se pomalu, ale vytrvale dostávají hlouběji do finančních rozvah stále většího počtu firem. Nová digitální aktiva přestala být divokým spekulativním nástrojem pro drobné investory a stala se součástí tradičního finančního světa. A nyní své místo hledají ve firemních pokladnách, kde slouží jako nástroj pro ochranu hotovosti před inflací. Alespoň v to věří organizátoři největší evropské akce zaměřené na kryptoměny BTC Prague.
„Dnes je paradoxně větší riziko bitcoin nemít než ho mít,“ věří Martin Kuchař, spoluzakladatel a CEO konference BTC Prague. „Držet volné prostředky na bankovním účtu znamená, že jim každým dnem inflace klesá kupní síla. Bitcoin je nejen nejrychleji rostoucí aktivum poslední dekády, ale zároveň před takovými propady hodnoty ochraňuje.“
Centrální banky bitcoin nakupují do rezerv, finanční instituce vydávají kryptoměnová ETF a pozadu nezůstávají ani firmy. Podle dostupných tržních dat drží v současnosti bitcoin ve své rozvaze přes pět procent veřejně obchodovaných společností na světě. Tím vůbec největším průkopníkem je americká technologická firma Strategy (dříve známá jako MicroStrategy), která má ve svých digitálních peněženkách přes 818 000 bitcoinů. Při současném kurzu to představuje jmění přesahující jeden bilion korun.
Bitcoin je mezi tisíci kryptoměnami jedinečný úkaz – dlouhodobé aktivum, které v nejhorších časech prokázalo mimořádnou odolnost. Technologie, na které toto digitální platidlo funguje, přežila pět nekompromisních medvědích trhů, kdy se hodnota bitcoinu propadla až o 80 procent. Následně ale nabrala na síle a překonala svá předchozí maxima.
Technologie se s minulými příkořími zvládla poprat, a veřejnost tak uvěřila, že navzdory výrazným propadům už této konkrétní kryptoměně nehrozí náhlá smrt. „Instituce jako BlackRock, který ve svých spotových ETF drží obrovské prostředky, si nemůže dovolit nechat bitcoin padnout. Už to zašlo příliš daleko a pravděpodobnost scénáře úplného konce je mizivá. Skutečná smrt bitcoinu by vyžadovala kombinaci globálního kryptografického průlomu, koordinovaného zákazu zemí G20 a fatálního kolapsu těžby. Pravděpodobnost tří současných selhání je extrémně nízká a každoročně klesá,“ dodává Kuchař
Od spekulace přes ochranu před inflací k novým penězům
Firmy přestávají vnímat bitcoin jako čistou spekulaci. „Dnes už v něm mnohem víc vidí ochranu před znehodnocením peněz vlivem inflace. A bitcoin se pomalu začíná prosazovat i v každodenní finanční operativě,“ vysvětluje Kuchař. Příkladem jsou mezinárodní platby. Místo tradičního bankovního systému SWIFT, kde vzájemné zúčtování transakcí trvá i několik dní, mohou firmy platit přes síť Bitcoin Lightning Network. Technologická nadstavba bitcoinu pro bleskové mikrotransakce procesuje přeshraniční platby v jednotkách sekund a bez obvyklých bankovních poplatků.
Česká infrastruktura na světové špici
Česká technologická scéna v kryptoměnovém světě přepisuje standardy.
- SatoshiLabs
Výrobce hardwarových peněženek Trezor s exportem dosahujícím dvou miliard korun ročně.
- Braiins
Provozovatel prvního těžebního poolu (sdružení těžařů) v historii bitcoinu, který je stále globálně aktivní.
- General Bytes
Největší světový výrobce bitcoinových bankomatů se sídlem v Praze.
- Confirmo
Specializovaná platební brána zajišťující konverze do běžných měn pro velké e-shopy včetně Alzy.
- Firefish
Pražská platforma, která jako jedna z prvních na světě uchopila správně a bezpečně koncept firemních půjček krytých bitcoinem.
- TropicSquare
Technologická firma vyvíjející první transparentní open-source bezpečnostní čip na světě. Tato součástka má přesah daleko mimo bitcoin a využití nabízí v mobilních telefonech i hardwarových peněženkách.
Pro společnosti s mezinárodním přesahem může být bitcoin zajímavým nástrojem pro převod prostředků mezi jednotlivými zeměmi a jejich účty. To pomůže snížit náklady na jinak drahé směny mezi jednotlivými měnami. Ve hře ale zůstávají i obyčejné platby bez měnového převodu. „Například internetový prodejce Alza přijímá platby v bitcoinu už od roku 2017 a na tomto kanále má roční obrat přes sto milionů korun,“ tvrdí Kuchař s tím, že firma na pozadí využívá model okamžité konverze skrze platební bránu. Alza tedy kryptoměny fakticky nedrží, na bankovní účet jí chodí rovnou české koruny, což z pohledu účetnictví neznamená žádnou práci navíc.
Proč tedy většina českých středních a velkých podniků s integrací do svých rozvah nadále otálí? Podle Martina Kuchaře hraje hlavní roli nastavení mysli, strach z výkyvů ceny a neústupná byrokracie. „Manažeři zkrátka preferují kariéru, ne hrdinství. Obhajovat čtyřicetiprocentní propad hodnoty rezervního aktiva před valnou hromadou je manažerská sebevražda. Z toho důvodu se k nákupu bitcoinu v Česku odváží téměř výhradně majitelé nebo zakladatelé, nikoliv profesionální management,“ vysvětluje Martin Kuchař, který pražskou konferenci rozjel v roce 2023 se svým bratrem Matyášem Kuchařem a společně stojí i za ostravskou konferencí ChainCamp.
Dlouhou dobu byla z firemní perspektivy zásadní překážkou také bezpečnost a správa majetku, odborně nazývaná custody. Řešila se naprosto základní otázka – jak zajistit, aby k peněženkám neměl přístup jeden jediný člověk, který z firmy může nečekaně odejít nebo nedejbože tragicky zemřít. „To dnes řeší multisig (vícepodpisové) schéma. Zjednodušeně řečeno je k nakládání s kryptoměnami potřeba, aby svými klíči otočilo více odpovědných osob najednou – například tři z pěti oprávněných osob z různých míst, tedy třeba jednatel, finanční ředitel a firemní právník,“ popisuje Kuchař.
Oříškem podle jeho názoru však nadále zůstává tuzemská legislativa a daně. Na rozdíl od fyzických osob, pro které v minulém roce začal platit tříletý časový test osvobozující kryptoměnové příjmy do 100 000 korun od daňové povinnosti, firmy takovou možnost nemají. Bitcoin v účetnictví vedou jako nehmotný movitý majetek v režimu zásob a každý prodej daní sazbou daně z příjmů právnických osob ve výši 21 procent.
„O to lákavější možností se stává zcela nový standard firemního financování,“ uvádí Kuchař, podle kterého dnes firma nemusí žádat o úvěr v bance a dokládat hromady dokumentů, aby si půjčila na provoz. Nemusí bitcoiny ani nevýhodně prodávat a řešit daň z příjmu – může získat hotovost a přitom aktiva dál držet ze spekulativních nebo jiných důvodů. „Nakumulovaný digitální majetek, který by firmě jinak nečinně ležel na virtuálních peněženkách, jednoduše zastaví a půjčí si za podobné podmínky jako v bance,“ vysvětluje.
Na firemní půjčky kryté bitcoinem se zaměřují zejména globální hráči, ale prosadila se zde i pražská platforma Firefish. „Rychlost vyřízení mnohdy do druhého dne a úroky pohybující se běžně mezi 5 až 13 procenty ročně tuto službu posunuly z projektu pro kryptoměnové nadšence do pozice konkurenta tradičních úvěrů,“ popisuje Kuchař hlavní výhodu služby, která ovšem vyžaduje zásadní překonání setrvačnosti podnikatelského myšlení.
Kryptoměnová konference evropských rozměrů
Právě s cílem bořit zaběhlá finanční dogmata a propojovat inovátory s korporátním světem proběhne v polovině června v Praze konference BTC Prague, která očekává přes 8 500 návštěvníků. Její podstatnou částí letos bude navíc nový uzavřený formát Bitcoin Corporate Day určený exkluzivně pro vybrané zástupce investičních fondů, family offices a vrcholového managementu významných firem.
Zaměření na firemní návštěvníky zrcadlí postupný růst konference z čistě spotřebitelského expa do události propojující špičky v kryptoměnových vodách. „Mnoho finančních ředitelů a zástupců family offices naši konferenci navštěvuje v čistě průzkumné roli. Zjišťují, jak ekosystém reálně funguje, v čem by jim mohl pomoci a sbírají kontakty. Jezdí k nám zástupci i velkých auditorských firem, zatím ale převážně z Německa či Švýcarska, protože české pobočky jsou stále ještě zhruba rok nebo dva pozadu,“ odhaluje Kuchař zákulisí, kvůli kterému se rozhodli soustředit také na firemní rovinu.
Největším tahákem pražské akce pak bude osobní účast Michaela Saylora, zakladatele americké společnosti Strategy, který dnes patří mezi nejvlivnější postavy světového finančnictví. To, že do Česka přijede osobně, je nepřehlédnutelný signál. „Fakt, že k nám Saylor letí počtvrté za sebou, je naprostý unikát. Potvrzuje to, jak velkou sílu a globální respekt pražská bitcoinová scéna reálně má,“ shrnuje Martin Kuchař.
Letošní konference BTC Prague proběhne 11. až 13. června na pražském výstavišti v Letňanech. Kromě Saylora vystoupí i legendární britský kryptograf a zakladatel Blockstreamu Adam Back, šéf populární aplikace Strike Jack Mallers, mediálně známá novinářka Natalie Brunell nebo vizionář Jeff Booth. Na pódiu se pak představí i evropské osobnosti jako zakladatel platformy Relai Julian Liniger i česká jména jako youtuber a popularizátor Jakub „Kicom“ Vejmola.