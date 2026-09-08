České FTMO má rekordní tržby 8,8 miliardy, padá mu ale marže. Byl to těžký rok, říká spoluzakladatel
Zisk české tradingové firmy se propadl o 59 procent. Poprvé také oficiálně prozradila, za kolik koupila firmu v USA: 8,8 miliardy korun.
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Deset let po založení hlásí pražská prop tradingová společnost FTMO nejvyšší tržby ve své historii a zároveň nejnižší zisk od roku 2020. Firma třicátníků Otakara Šuffnera a Marka Vašíčka loni utržila 8,8 miliardy korun, o 31 procent víc než rok předtím, čistý zisk jí ale spadl o 59 procent na 782 milionů. Z čerstvě zveřejněných účetních výkazů se navíc dá poprvé vyčíst, kolik skupina zaplatila za svůj dosud největší obchod: nákup globálního brokera Oanda vyšel na 8,8 miliardy korun, tedy zhruba na jedny celoroční tržby.
Šuffner s Vašíčkem založili FTMO v roce 2015 a vybudovali model moderního prop tradingu, ve kterém klienti obchodují na demo účtech se simulovaným kapitálem, za vstup do testovacího procesu platí poplatky a ti nejúspěšnější dostávají odměnu odvozenou od svých výsledků. Tržby od té doby rostly bez přerušení: z 1,1 miliardy korun v roce 2020 přes tři miliardy o rok později až na 6,7 miliardy v roce 2024. Čísla se přitom týkají české entity FTMO s.r.o., která je vlajkovou lodí skupiny a generuje většinovou část tržeb a zisku.
V loňském roce ovšem rostoucí tržby neznamenaly také rostoucí zisk. Provozní zisk klesl o 42 procent na 1,22 miliardy korun a čistá marže, která ještě v roce 2021 přesahovala 55 procent, spadla na 8,9 procenta. „Rok 2025 byl pro moderní prop trading zřejmě tou nejtěžší zkouškou za poslední roky,“ uvádí k výsledkům spoluzakladatel a technologický ředitel Marek Vašíček s odkazem na celní šoky ze strany USA a poptávku po bezpečných aktivech, které podle něj tlačily na marže v celém odvětví.
FTMO v číslech
(tržby / čistý zisk / čistá marže)
- 2020: 1,11 mld. Kč / 722 mil. Kč / 64,8 %
- 2021: 3,01 mld. Kč / 1,68 mld. Kč / 55,9 %
- 2022: 3,99 mld. Kč / 1,46 mld. Kč / 36,7 %
- 2023: 4,62 mld. Kč / 1,64 mld. Kč / 35,4 %
- 2024: 6,73 mld. Kč / 1,89 mld. Kč / 28,0 %
- 2025: 8,81 mld. Kč / 782 mil. Kč / 8,9 %
„Byl to náročný rok, to nezastíráme, ale hodně jsme se naučili a tyto zkušenosti nám pomůžou lépe zvládat výkyvy, které k modernímu prop tradingu neodmyslitelně patří,“ doplňuje třiatřicetiletý Vašíček. Jak lze vyčíst ze zveřejněné výroční zprávy, hlavním důvodem propadu jsou peníze vyplacené klientům. Na budoucí platby zákazníkům měla firma ke konci roku 2024 vytvořenou rezervu 523 milionů korun, skutečné odměny vztahující se k tržbám roku 2024 ale loni dosáhly zhruba 955 milionů, tedy o 82 procent víc, než odhad předpokládal.
Jelikož tradeři na platformě vydělali víc, než s čím firma počítala, muselo FTMO navýšit rezervu na miliardu a rozdíl ve výši 479 milionů korun prošel provozními náklady. A bylo toho více. Výdaje na reklamu na Facebooku, X a dalších sociálních sítích vzrostly o 85 procent na 735,8 milionu korun, což odpovídá zhruba 8,4 procenta tržeb. Do výsledků se propsaly také kurzové ztráty ve výši 319 milionů korun, které loni převážily nad kurzovými zisky ve výši 125 milionů korun, zatímco o rok dřív byla bilance opačná.
Zároveň jen bankovní poplatky spojené s úvěrem na akvizici Oandy činily 72 milionů korun. Právě ta je zdaleka největším nákupem v historii firmy. Předtím FTMO koupilo od Wood & Company technologickou platformu Quantlane, přibralo marketingovou agenturu eVisions a loni ještě vstoupilo do americké kryptofirmy Zerohash. Smlouvu na globální Oandu, jednoho z největších forexových brokerů na světě, skupina podepsala loni 30. ledna a transakci dokončila 1. prosince. Cenu ani jedna ze stran nekomentovala.
Konsolidovaná závěrka mateřského holdingu FTMO teď uvádí konkrétní číslo. Pořizovací cena stoprocentního podílu ve firmě Plutus Investment Holdings, přes kterou skupina Oandu drží, činila necelých 8,8 miliardy korun. Reálná hodnota nabytých čistých aktiv dosáhla 2,74 miliardy, zbylých 6,06 miliardy tak tvoří konsolidační rozdíl, který bude skupina dvacet let odepisovat. Nákup financovaly banky. Skupina si sjednala úvěrový rámec do 250 milionů dolarů (5,2 miliardy korun) od klubu bank vedeného UniCredit Bank.
Nově se podílíme na budoucím směřování Oandy z pohledu co-CEOs.
Rostoucí tendence mají i další provozní čísla FTMO. Nových registrací podle firmy přibylo o 39 procent na 1,4 milionu a počet zaplacených objednávek stoupl zhruba o polovinu na 1,27 milionu, přičemž kolem 80 procent z nich připadlo na vracející se zákazníky. Za deset let FTMO vyplatilo traderům přes 650 milionů dolarů (13,7 miliardy korun). Normalizovaná EBITDA, kterou FTMO označuje za ukazatel dlouhodobě udržitelné provozní výkonnosti a komunikuje ji ve své tiskové zprávě k výsledkům, loni dosáhla 1,19 miliardy korun.
Díky Oandě, která drží licence v osmi jurisdikcích včetně USA, Japonska či Singapuru, se pro skupinu staly druhým nejvýznamnějším trhem po Velké Británii Spojené státy. České firmě navíc Oanda spolu s dalšími akvizicemi pomáhá budovat širokou skupinu produktů pro tradery po celém světě. „Vytváříme globální trading powerhouse, který propojuje dravost a inovativní přístup FTMO, regulovanou jistotu a historii Oandy s profesionálním institucionálním tradingem Quantlane,“ vysvětluje sedmatřicetiletý Šuffner.
Oba zakladatelé se přitom rozhodli výrazně opřít také do řízení samotné Oandy. „Její výkonnost není z našeho pohledu úplně ideální. Rozhodli jsme se udělat řadu změn, včetně změn v managementu. S Markem se nyní podílíme na budoucím směřování Oandy z pohledu co-CEOs. Naše očekávání od koupě Oandy jsou stále extrémně vysoká. Pevně věříme v naší vizi,“ říká Šuffner.
A co od svého byznysu zakladatelé FTMO očekávají v letošním roce? „Nechceme předjímat, ovšem naší prioritou je zachovat růst obratu minimálně na úrovni roku 2025 a promítnout lekce, které nám trh v loňském roce uštědřil, do vyšší ziskovosti. Zvýšení obratu a ziskovosti si slibujeme také od nového produktu simulovaného obchodování s termínovanými kontrakty, takzvanými futures,“ doplňuje Šuffner. Podle něj firma v první půlce letošního roku vyrostla o 25 procent a i díky novému produktu má růst ještě zrychlit.