České FTMO nabere 300 lidí. AI nenese odpovědnost, na to potřebujeme lidi, říká spoluzakladatel
Zatímco jiní kvůli AI propouštějí, tradingová skupina Otakara Šuffnera a Marka Vašíčka plánuje ve velkém nabírat. Hledá hlavně zkušené lidi.
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Webovou stránku pro nový nábor si spoluzakladatel a technologický ředitel tradingové skupiny FTMO Marek Vašíček postavil během letu do Toronta. Pomohli mu chatbot Claude a firemní cloudový AI agent, kterému ve firmě říkají Lucy. „A to už roky neprogramuji. Kdyby nebyli naši designéři perfekcionisti a nemuseli to po mně doladit, stačili by mi k tomu jen Claude a Lucy,“ popisuje pro CzechCrunch. Firma, jejíž spoluzakladatel takhle ukazuje, kolik práce umělá inteligence zastane, přesto teď chce v Praze přibrat stovky lidí.
Během příštích 14 měsíců otevře FTMO 300 nových pozic, zhruba dvě třetiny z nich technických. Shání hlavně zkušené lidi, mimo jiné odborníky na umělou inteligenci a produktové inženýry, kteří s pomocí AI postaví celou funkci od zadání po spuštění. Dnes má FTMO podle Vašíčka 400 zaměstnanců a globální broker Oanda, kterého skupina loni koupila, dalších zhruba 600. Nábor by tak skupinu rozšířil asi o 30 procent. Zhruba polovina nových míst připadne na týmy Oandy, hlásit se na ně ale budou kandidáti v Praze.
Nábor začíná dvoudenním sprintem v pražských kancelářích. Místo obvyklých tří kol pohovorů zpracují vybraní uchazeči case study, osobně ji odprezentují budoucím kolegům a rozhodnutí dostanou do 24 hodin. Za každou odprezentovanou case study pošle FTMO bez ohledu na výsledek deset tisíc korun na charitu, podle volby kandidáta na zdravotnictví nebo vzdělávání. Peníze předá 10. prosince na svém každoročním charitativním běhu Ježíšek Run.
Plán jde proti tomu, co v posledních měsících ohlašuje řada českých technologických firem. Skupina Direct propouští přes 350 lidí, Productboard se zbavil více než 30 procent týmu a Mews propustilo 200 lidí, všechny s odkazem na AI. „Asi jdeme trochu proti proudu, když nabíráme, zatímco teď často čteme o firmách, které kvůli AI propouštějí,“ říká Vašíček. FTMO podle něj loni s náborem obezřetně zpomalilo. Teď si ale nakreslilo plán na rok 2027 a práce je prý spousta.
Impuls přišel i zvenku. Spoluzakladatel a šéf FTMO Otakar Šuffner si podle Vašíčka volal se šéfem kryptoburzy Crypto.com, který dvojici řekl, že jsou pomalí. „Tak jsme si to vzali k srdci. Jako trading powerhouse máme prostě víc nápadů než lidí, kteří je postaví,“ vysvětluje Vašíček. FTMO má podle něj třetinu trhu v CFD (rozdílových smlouvách, na kterých se obchoduje s pohybem ceny bez vlastnictví aktiva). Letos navíc vstoupilo na trh futures, kde vidí velký prostor pro růst, a Oanda může být podle Vašíčka ve svých jurisdikcích násobně větší.
AI nám ušetří spoustu práce. Neřekne nám ale, co stavět, a nenese za to odpovědnost.
Rozhodnutí přitom padá po roce, který skupině výrazně srazil ziskovost. Česká FTMO s.r.o. loni utržila rekordních 8,8 miliardy korun, čistý zisk jí ale spadl o 59 procent na 782 milionů. Za celou skupinu vyšly tržby 8,9 miliardy a čistý zisk jen 47,9 milionu korun, jak upozornily Seznam Zprávy. Na vině byly hlavně vyšší odměny pro tradery, než firma čekala. Nákup Oandy za 8,8 miliardy korun navíc skupina zaplatila zčásti z bankovního úvěru.
Letošní čísla Vašíček komentovat nechce, rok podle něj ještě neskončil. „Daří se nám ale mnohem lépe než minulý rok,“ dodává. Šuffner v září uvedl, že firma v prvním pololetí vyrostla o 25 procent. Kolik bude nábor stát, FTMO neprozradilo. Otevřené nechávají zakladatelé i to, zda do růstu pustí externí kapitál. Šuffner koncem října webu Finance Magnates řekl, že vstup na burzu nevylučuje. „Nemá to zatím konkrétní obrysy,“ doplňuje Vašíček.
V samotném FTMO chce firma příští rok přidat čtyři produktové novinky, intenzivně pracuje na nabídce pro futures a vylepšuje vlastní aplikace a platformy. Oanda podle Vašíčka na řadě trhů nenabízí, co by mohla, „takže máme co dohánět“. Šuffner s Vašíčkem ji od jara řídí jako co-CEO a po převzetí v ní provedli personální změny. „Přirozeně jsme se s několika lidmi rozloučili a někteří se rozloučili s námi. Ale to období je za námi a teď jsme ve fázi posilování stávajících týmů,“ popisuje Vašíček.
Zároveň zakladatelé FTMO potvrzují, že AI dokáže v mnoha činnostech člověka nahradit. Tvorbu obsahu, překlady i celý fakturační proces firma zautomatizovala a místo předplatného korektoru Grammarly si postavila vlastní nástroj. Když jí nedávný výpadek u Googlu přinesl během pár hodin 15 tisíc e-mailů, které by jinak odbavovala týdny, měla je druhý den vyřízené v rodném jazyce uživatelů.
FTMO na AI vydává řádově miliony dolarů ročně, má přímé smlouvy s Anthropicem a Googlem a zaměstnanci mají každý měsíc vyhrazený čas, který musí AI věnovat. „To, co jsme schopni udělat dnes, bylo před půl rokem nemyslitelné,“ říká Vašíček. Hlavní důvod náboru ale vidí jinde. „AI nám ušetří spoustu práce. Neřekne nám ale, co stavět, a nenese za to odpovědnost. Na to potřebujeme lidi. Čím víc toho s AI zvládneme, tím víc dobrých lidí potřebujeme, ne míň,“ dodává.