S AI už si nestačí jen hrát, je třeba díky ní brutálně zrychlit. Dravá skupina propustí přes 350 lidí
Šéf skupiny Direct Pavel Řehák zahajuje zásadní transformaci. Do konce roku opustí firmu necelá třetina lidí. Nastupuje umělá inteligence.
Šéf skupiny Direct Pavel Řehák se rozhodl k zásadnímu řezu. Navzdory rekordním ziskům a loňskému obratu ve výši 11,3 miliardy korun propustí téměř třetinu svých zaměstnanců. Skupina, pod kterou spadá pojišťovna, síť autocenter i finančně-technologické a investiční služby, se má do konce roku 2026 kompletně transformovat na takzvanou „AI first“ firmu – tedy takovou, kde bude hrát prim umělá inteligence. Podle Řeháka totiž skončila doba experimentování a AI už může převzít klíčové procesy napříč skupinou.
Změna se dotkne přibližně 360 lidí z celkového počtu 1 200 pracovníků, jak Pavel Řehák uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Padesátiletý zakladatel tento krok nevnímá jako krizové opatření, ale jako cestu k brutální akceleraci. Cílem je zvýšit efektivitu práce o 40 až 50 procent a snížit celkové náklady o 30 procent. Finančně je Direct podle Řeháka v nejlepší kondici ve své historii. Jen Direct pojišťovna loni vydělala přes čtvrt miliardy korun a letos plánuje tento výsledek téměř zdvojnásobit na 450 milionů korun.
Celá skupina chce podle svého šéfa využít technologický náskok k tomu, aby do roku 2030 vyrostla v obratu na 50 miliard. Rozvoj AI je totiž nesmírně rychlý. „Ještě před rokem bylo hlavním tématem ‚pojďme si s AI hrát‘. Takový přístup teď v Directu končí. Dozrál jsem do stavu, že už to s AI umíme natolik dobře, že se musíme opět posunout,“ vysvětluje Pavel Řehák. Podle něj už technologie není jen na recepty, ale představuje motor, který Directu umožní během pěti let opět zpětinásobit velikost.
Transformace s sebou nese i změnu mentality. Řehák se netají tím, že firma potřebuje pravidelnou očistu od procesů, které se přežily a jen ji brzdí v růstu. „Každá firma za pět let fungování nabere spoustu nápadů, které se časem přežijí. Je to takový zbytečný nános. Občas je pak potřeba vzít vapku a propláchnout to,“ říká. V Directu má AI převzít především operativu za „první linií“. Zatímco likvidátoři škod nebo mechanici v dílnách zůstávají, podpůrné týmy v marketingu, HR či administrativě projdou transformací.
Co to může znamenat v praxi? Například v likvidaci pojistných událostí už dnes firma cílí na vyplácení peněz v řádu minut díky automatizovanému vyhodnocení škod. Podle Řeháka přitom není brzdou technologie, ale vůle managementu ke změně a schopnost provést jí celý tým. „U nás v pojišťovně už máme slušné základy, ale už není čas si s tím další tři roky hrát,“ dodává.
Významnou roli v růstu celé skupiny hraje divize Direct auto, která se chce stát českou prodejní trojkou. Trh s ojetými vozy, jemuž dominuje Daniel Křetínský se svými AAA Auto, považuje Řehák za obrovskou příležitost ke kultivaci. Právě zde vidí prostor pro nasazení AI při oceňování vozů, screeningu trhu nebo efektivnější správě skladu. Podle šéfa skupiny se prodej aut musí zrychlit z týdnů na hodiny.
Dramaticky se podle Řeháka promění celková dynamika práce. „V příštích třech až pěti letech nebude moc míst, kde se bude hrát pomalu a v klidu. Kdo to tak bude hrát, tak během tří let může skončit a nebude mít ve svém oboru co hrát,“ předpovídá. Proto dělá tak velký řez, proto šlape na plyn v rámci růstu, který obnáší i expanzi do Polska či Rakouska, kde koupil A1 Bank. A proto nyní vydává třetí emisi dluhopisů v celkovém objemu 650 milionů korun (s předchozími emisemi to je v součtu přes dvě miliardy), která má v růstu pomoci.