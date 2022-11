České NutritionPro měsíčně rozveze přes 100 tisíc jídel. V expanzi i do Německa mu pomůže 74 milionů

Nurlan Abdrassilov zakládal službu, která nabízí krabičkovou dietu podle individuálních potřeb zákazníků, před třemi lety. Nyní již každý měsíc rozveze přes sto tisíc jídel a mimo domovské Česko se nadechuje i v zahraničí. Právě s posílením již probíhající expanze v Německu, ale i v dalších zemích, teď startupu pomůže nová investice od několika tuzemských fondů.

Celkem 74 milionů korun do NutritionPro vkládá venture kapitálový fond Nation 1, investiční skupina Leverage a americký investor William Jarvis. Celkem již startup v několika kolech získal přes sto milionů – první investici uzavřel v roce 2019 v inkubátoru UP21, o rok později do firmy vložil sedm milionů SFG Holding. Loni dalších 35 milionů kromě SFG přidal Karel Janeček a fond Lighthouse Ventures.

„Před třemi lety jsme založili NutritionPro s cílem zlepšit stravovací návyky v Česku. Od té doby jsme narostli a vloni expandovali do Mnichova. Rostoucí zájem jak ze strany našich zákazníků, které počítáme na tisíce, tak i investorů, nám potvrzuje, že jsme produkt již vyladili a přesně zacílili,“ komentuje Abdrassilov, jenž ve startupu působí i jako ředitel a po posledním kole v něm drží podíl na úrovni 55 procent.

„Nové prostředky ihned využijeme k rozšíření distribuce našich menu po celé České republice, ale také k rozšíření naší sítě v Německu. Míříme ale daleko dál a i pro tento účel hledáme další partnery z investorského světa. V současnosti se díváme směrem k Polsku, přičemž v Anglii již sbíráme data. Náš produkt jsme od počátku zamýšleli pro široké využití v zahraničí, tudíž jsme jej vybudovali s relativně snadnou možností škálování,“ říká Abdrassilov.

Foto: NutritionPro Matěj Boruta z Leverage, Nurlan Abdrassilov z NutritionPro a Marek Moravec z Nation 1

NutritionPro zákazníkům nabízí jídelníček vytvořený na míru podle jejich potřeb ve formě dvou až pětichodových menu, která sestavuje s nutričními specialisty s cílem pomoci zhubnout, udržet či také nabrat váhu. Opírá se přitom o vývoj vlastní platformy, jež zpracovává zákaznická data, generuje individuální jídelní plány a předává je partnerským kuchyním k výrobě.

Podle vyjádření pro CzechCrunch startup aktuálně každý měsíc prodává přes sto tisíc jídel, což je přibližně dvaapůlkrát více než před rokem. Loňské tržby ve výši 1,3 milionu eur (v aktuálním přepočtu 32 milionů korun) plánuje letos navýšit na 4,5 milionu eur (110 milionů korun).

„Nyní kvůli zaměření na růst nejsme v zisku, i když historicky jsme několikrát byli. Pak jsme nabírali investice a šli do minusu pro další rozvoj produktu a podpory růstu. Teď plánujeme být ziskoví v Česku příští rok a zůstat tak i dále. Globálně pak překlopení do černých čísel čekáme v roce 2025,“ říká Abdrassilov.

„NutritionPro sledujeme již od jejich startu. Oceňujeme poslání a ambice pozitivně ovlivnit životy a zdraví svých klientů. Raketový růst v posledních dvou letech nás přesvědčil o tom, že existuje silná poptávka po zdravém jídle a že si startup již vydobyl pevné místo ve svém odvětví,“ komentuje managing partner v Nation 1 Marek Moravec.

„S Leverage investujeme do projektů, které mají ambice uspět na trzích v Evropě i mimo ni, těší se vysoké oblibě u svých zákazníků a za kterými stojí špičkoví lidé – jak v osobě zakladatele, tak ‚core týmu‘. NutritionPro tyto předpoklady splňuje beze zbytku a my jsme připraveni mu v plnění vytyčených cílů dát maximální podporu,“ říká Matěj Boruta, partner skupiny Leverage.

Prostředky z nejnovější investice plánuje NutritionPro využít k rozšíření své distribuční sítě mimo Prahu i do dalších částí Česka. Startup plánuje také rozšířit své zastoupení v Německu, kde vedle Mnichova cílí na Berlín a Frankfurt. Do budoucna plánuje do svého portfolia připojit i Polsko a Velkou Británii, kde aktuálně sbírá data.

„I když je Německo trhem s vlastními specifiky, vstoupili jsme na něj s prověřeným a vyladěným produktem. Oproti českému trhu mají místní klienti ekologii a udržitelnost výše ve svých hodnotových žebříčcích. Více proto dbají na ekologické obalové materiály svých porcí a také na ekologičnost distribuce. Zdraví lidí i zdraví planety je naším cílem, a proto již s myšlenkou ekologie náš produkt vytváříme. Měnit jsme jej proto při vstupu do Německa museli jen minimálně,“ uzavírá Abdrassilov.