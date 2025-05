České studenty štval odpad z e-cigaret. A tak je rozmontovali a vytváří z nich užitečné vychytávky

Uložit 0

Před třemi lety se dva třináctiletí kamarádi vydali do supermarketu pro něco na zub. Cestou si všimli pestrobarevné, sotva deset centimetrů dlouhé tyčinky, která ležela u kraje silnice. Nebyla to první e-cigareta, kterou zahlédli pohozenou na zemi. Tentokrát se ale rozhodli, že ji tam jen tak nenechají. „Zajímalo nás, co v ní vlastně je. A tak jsme ji rozebrali,“ vzpomíná dnes šestnáctiletý Kryštof Slouka.

Zvědaví studenti zjistili, že e-cigareta neobsahuje pouze jednorázovou baterii, jak by se dalo čekat, ale lithium-iontový akumulátor, který se po demontáži a vyčištění dá znovu využít. „V ten moment jsme si uvědomili, jaká je škoda, že ji někdo jen tak pohodil na zem. Nechtěli jsme to tak nechat,“ vysvětluje pro CzechCrunch. A tak se zrodil nápad: dát použitým e-cigaretám druhý život.

Chlapce, tehdy ještě sedmáky, napadlo vytvořit z baterie malou svítilnu. Brzy však přišli s ambicióznější vizí: nápadem na recyklovanou kapesní powerbanku, zařízení, které se občas může hodit komukoli. „Od začátku jsme věděli, že chceme zachovat původní hliníkový obal e-cigarety, aby bylo na první pohled poznat, z čeho zařízení vzniklo, a design tak nesl jasné poselství,“ popisuje podobu cestovních nabíječek Slouka.

Se spolužákem Viktorem Vlčkem pro e-cigaretu navrhli novou hlavici, kterou vytiskli pomocí 3D tiskárny a do níž zabudovali napájecí čip s USB vstupem. Vše následně pomocí pájky spojili dohromady – čímž vznikla nenápadná, ale plně funkční recyklovaná powerbanka, která dokáže v krizové chvíli dobít telefon až o 30 procent.

Ročně dvojice nadšených techniků přetvoří zhruba tisíc e-cigaret. „Vlastníme několik košů, které vypadají jako jedna velká e-cigareta a do nichž lidé mohou použité vaporizéry vyhazovat s vědomím, že z nich vytvoříme něco užitečného. Také máme dohodu s několika trafikami, které nám posílají e-cigarety, co u nich nechají zákazníci,“ vysvětlují studenti, kteří své výrobky vystavili v rámci přehlídky kutilů a vynálezů Maker Faire, která se odehrála minulý víkend v areálu holešovického Výstaviště v Praze.

Z původního experimentu s bateriemi z vyhozených e-cigaret se postupně zrodila celá řada užitečných výrobků – a s nimi i startup Re-vape, který si klade za cíl šířit osvětu o elektroodpadu a jeho dalším využití. Dva mladí tvůrci skrz něj dnes zákazníkům nabízejí nejen kapesní powerbanky, ale také praktické svítilny, stylové reproduktory nebo recyklované světlo na kolo s výdrží až šest hodin a nabíjením přes USB-C. A protože jim není lhostejný ani ten nejmenší kus odpadu, k uchycení světla využívají pásku z prasklé duše jízdního kola.

Mimo projekt Re-vape vedou náctiletí podnikatelé také e-shop Solderkit.cz, jehož cílem je motivovat mladé lidi a technické nadšence k rozvoji praktických dovedností. Nabízí široký výběr pájecích stavebnic vhodných jak pro začátečníky, tak pro pokročilé kutily.

Podle Slouky si tak každý může sestavit vlastní FM rádio nebo třeba robotickou hračku. Pokud si někdo při stavění neví rady, má k dispozici e-kurzy, které mu pomohou zvládnout nejen samotné pájení, ale i základy elektroniky. U programovatelných stavebnic navíc získá přístup k hotovým kódům, které si může jednoduše stáhnout a nahrát do zařízení.

Kryštof Slouka se po dostudování základní školy rozhodl dál držet technologií a nastoupil na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Úžlabině. Jeho parťák Vlček se naopak rozhodl pustit do studií práv. Přesto oba plánují v projektu pokračovat. „Kromě Re-vape a e-shopu už organizujeme i různé akce,“ uvádějí s tím, že jejich ambice jsou mnohem větší.