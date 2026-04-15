Česko je velmoc psů a koček, utrácíme za ně miliardy. Čím dál víc majitelů jim platí i pojištění
Češi ročně utratí za své domácí mazlíčky miliardy. Vedle prémiového krmiva stále častěji pořizují také zdravotní pojistky, které kryjí i operace.
Stačí jeden nešťastný doskok při hře v parku nebo agresivní pes bez vodítka. Verdikt veterináře na pohotovosti v podobě přetrženého zkříženého vazu, nutného šití nebo ošetření zlomeného zubu v takovém případě často znamená nečekanou operaci, hospitalizaci a následnou rehabilitaci. Celkový účet se může snadno vyšplhat na 45 tisíc korun. Scénář, který v Česku zažívají tisíce majitelů zvířat, staví mnohé z nich před nečekané problémy: najednou je potřeba uvolnit prostředky v řádu desítek tisíc. Má to ale řešení.
„Právě tyto situace se stávají bodem zlomu, kdy se z pojištění zvířat, dříve vnímaného jako okrajový produkt, stává nový standard zodpovědného chovatele,“ říká Radomír Dubský z Direct pojišťovny, která pojištění domácích mazlíčků nabízí v několika variantách.
Podle aktuálních dat evropské federace FEDIAF a statistik Českomoravské kynologické unie (ČMKU) žije v tuzemských domácnostech přibližně 2,2 milionu psů. Alespoň jednoho psa vlastní 42 procent českých domácností, což nás v evropském srovnání řadí na druhou příčku hned za Rumunsko. Silnou pozici mají i kočky, kterých v českých bytech a domech žije zhruba 1,4 milionu a jež vlastní 23 procent domácností.
Nejde však jen o kvantitu, ale i ekonomický dopad. Láska ke zvířatům má v Česku jasnou a stále rostoucí cenu. Jak uvádějí Hospodářské noviny, celkový obrat byznysu kolem domácích zvířat u nás loni přesáhl 33 miliard korun a odvětví nadále roste dvouciferným tempem. „V České republice patříme v počtu psů a koček na obyvatele k evropské špičce, ale většina těchto zvířat je stále nepojištěná. Pojištění mají zatím jen přibližně 4 procenta mazlíčků, zatímco například ve Švédsku je to až 90 procent. Majitelé u nás tak stále platí drahou léčbu zbytečně z vlastní kapsy,“ upozorňuje Dubský.
Většina utracených peněz majitelů směřuje do krmiva, avšak ochota investovat také do medicíny prudce roste. Podle dat průzkumu agentury Perfect Crowds, který mapoval spotřebitelské chování českých pejskařů a kočkařů, vynaloží pětina domácností na své zvíře přes 2 000 korun měsíčně, přičemž výdaje na veterinární péči tvoří po krmivu druhou největší položku. Podle Radomíra Dubského za tím stojí mimo jiné technologický posun. Současné kliniky disponují digitálními rentgeny, sonary i špičkovými laboratořemi.
„Ordinace dnes vypadají úplně jinak než před deseti lety. Moderní vybavení se nutně promítá do cen ošetření. Ti, kdo nemají osobní zkušenost, se často domnívají, že běžné zákroky stojí řádově tisíce, realita se však běžně pohybuje v desítkách tisíc korun,“ dodává k tomu Radomír Dubský.
Při výběru kvalitního pojištění je podle něj nutné sledovat několik klíčových parametrů. Zásadní je zejména čekací doba, tedy lhůta, po kterou pojišťovna ještě nehradí náklady. Tato lhůta se počítá od počátku pojištění, který je uvedený ve smlouvě. Zatímco u úrazů nabízí Direct lhůtu pouhých 24 hodin, u běžných nemocí je to 30 dní.
U specifických diagnóz, jako jsou ortopedická onemocnění nebo syndrom krátké lebky, je však potřeba počítat se 180 dny, než čekací doba uplyne. Stejně důležité je sledovat rozsah krytí a finanční limity. Kvalitní produkt by měl pokrývat nejen úrazy (včetně zlomenin, otrav či přetočení žaludku), ale i běžná onemocnění a ošetření zubů, které pojišťovna zaplatí v rámci pojištění úrazů.
Specifickou kapitolou jsou pak chronická onemocnění, která většina pojišťoven na trhu automaticky řadí do výluk. Radomír Dubský však upozorňuje, že v nejvyšším balíčku je možné krýt i tyto dlouhodobé náklady, a to až do limitu 120 tisíc korun ročně. Pozornost si zaslouží také spoluúčast, která se obvykle pohybuje kolem 10 procent, a platnost pojištění v zahraničí, což ocení majitelé, kteří se zvířaty cestují. Direct v tomto směru nabízí automatickou platnost ve většině zemí světa bez nutnosti připojištění.
Pojištění jako „opačná sportka“
Moderní pojistné produkty navíc stále častěji motivují k prevenci a přispívají například na očkování či kastraci. Velmi žádaným doplňkem je pak pojištění odpovědnosti pro případy, kdy zvíře způsobí škodu někomu jinému, nebo asistenční služba Mazlíček v nouzi. Ta dokáže pokrýt například zvířecí sanitku, pomoc při hledání ztraceného zvířete nebo náklady na hlídání v případě, že majitel náhle onemocní.
Právě vnímání pojištění jako zbytečného výdaje je podle odborníků největší bariérou. Měsíční náklady na pojištění psa střední velikosti se přitom pohybují v rozmezí 700 až 800 korun měsíčně, což lze v kontextu celkových ročních výdajů na zvíře vnímat jako přijatelnou položku.
„Pojištění je v podstatě taková opačná sportka. Lidé dávají peníze na jednu hromadu a jeden z nich – ten jehož zvířeti se něco stane –, z ní pak čerpá pomoc. Nemá smysl očekávat, že se vám vrátí každá koruna, kterou do pojistky vložíte. Smyslem je jistota, že když přijde padesátitisícový výdaj, nezruinuje vás to,“ vysvětluje Radomír Dubský.
Pojišťovny se proces sjednání snaží maximálně zjednodušit a celý „check-in“ zvířete dnes probíhá online během několika minut. Stačí vybrat plemeno, stáří a vhodný balíček. Odborníci přitom doporučují sjednat pojistku co nejdříve, ideálně již od štěněte či kotěte. Jakmile se totiž onemocnění projeví před začátkem pojištění, nelze jej už do budoucího krytí zahrnout.