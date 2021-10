Dvojice mladých podnikatelů s hedonistickým přístupem k životu se v Česku rozhodla vytvořit kus Kalifornie. Právě tam se totiž Vojtěch Ulman inspiroval pěstováním technického konopí pro léčebné účely. Do konce roku plánuje ve své firmě LitCBD ztrojnásobit produkci, v dalším roce cílí na obrat 10 milionů a časem chce zamířit i za hranice. A Česko se podle Ulmana stane díky novelizaci zákona nejzajímavějším trhem v Evropě.

Dvaadvacetiletý Ulman a jeho o čtyři roky starší partner Vítězslav Bečka se dívají na konopnou rostlinu komplexně. Na rozdíl od mnohých jiných prodejců konopných produktů na trhu mají totiž přímou zkušenost s pěstováním a aktivně se podílejí také na akademickém výzkumu léčebného potenciálu kanabinoidů obsažených v této kontroverze budící rostlině. „Díky výzkumu jsme schopni vidět hluboko do procesů v rostlinách,“ vysvětluje Ulman.

Konopí produkuje stovky různých sloučenin, z nichž nejdiskutovanější jsou právě kanabinoidy, které jako klíče sednou do zámků v lidském endokanabinoidním systému. Odloučit kanabinoidy od sebe podle slov výzkumníků z LitCBD však není jen tak. „Kanabinoidy CBD a THC jsou spolu úměrně svázané,“ vysvětluje Ulman. CBD je přitom laicky spojováno s léčebným potenciálem, THC pak spíše s rekreačním užíváním a psychoaktivními účinky.

Legislativní změna z letošního roku, která vejde v platnost v lednu 2022, umožní pěstování technického konopí s jednoprocentním obsahem THC oproti současným 0,3 procentu. O THC však v konečném důsledku nejde. „V praxi to znamená, že se současným obsahem THC je hladina CBD kolem sedmi až deseti procent, s jedním procentem THC se ale dokážeme dostat nad dvacet procent CBD,“ říká Ulman.

CBG olej je oproti CBD povzbuzující Foto: LitCBD

„V současnosti je veškeré technické konopí na našem trhu s obsahem CBD vyšším než dvanáct procent stoprocentně ‚dosypávané‘ izolátem,“ dodává šéf LitCBD, který se věnuje jak samotnému procesu pěstování, tak i technickému vývoji softwaru a hardwaru pro celkovou automatizaci pěstebních procesů, například pro osvětlení. Veškeré konopí totiž pěstuje ve vnitřním prostředí pod lampami a bez použití chemie.

„Díky legislativní změně budeme mít možnost pěstovat mnohem volněji a pro tuzemský i mezinárodní trh se staneme žádanou konopně-industriální produkcí. Navýšení limitů THC je jako zdvojnásobení limitů pro výkon vozů,“ přirovnává Ulman.

Změna legislativy cílí přitom výhradně na pěstitele a týká se obsahu látek v zemědělských surovinách. Konzumací se novela nijak nezabývá. A byť trh s CBD produkty roste, jako potraviny by podle evropského systému být označovány neměly. Realita je však jiná a regulace chybí.

Firma LitCBD, která působí na kanabinoidovém trhu teprve rok, svůj CBD olej jako potravinový doplněk prezentuje a není zdaleka sama. „Tento produkt jsme v Česku řádně registrovali jako doplněk stravy, přičemž je pravda, že na evropské úrovni se teprve chystá vcelku nákladný klinický výzkum přezkoumávání vlivů CBD na lidské zdraví,“ říká Ulman.

On sám uznává, že neregulovaný trh s CBD oleji není bezpečný. „Zákazník se musí ponořit do výzkumu složení i jednotlivých firem, zdali se jen nevezou na vlně trendu a nepřeprodávají produkty s co největší marží,“ poznamenává Ulman. Případný obsah těžkých kovů, rozpouštědel, mykotoxinů či pesticidů totiž může mít vliv nejen na účinnost produktu, ale především také může mít negativní dopady na zdraví.

„My si stojíme za celým procesem, pracujeme jen s ověřenými, dlouhodobými partnery a děláme to s opravdovou láskou ke konopí. Zakládáme si na vědecké kvalitě. Mohly by to sice tvrdit i další firmy, ale nikdo jiný s námi výzkum na České zemědělské univerzitě nedělá. V té laboratoři bychom si jich určitě všimli,“ říká Ulman.

LitCBD prodává CBD oleje i květy z vlastních rostlin Foto: LitCBD

Regulaci proto LitCBD vnímá jako pozitivní a nezbytnou. Vzhledem k aktuální chaotické situaci, kdy je povolená míra THC v jednotlivých státech Evropské unie rozdílná a kdy národní policejní týmy navíc kontrolují rozdílné látky, se mladí podnikatelé rozhodli do budoucna postupovat obezřetně.

„Těžko říct, jak se k této problematice zrovna naše policejní složky postaví. Postupovali jsme v rámci české legislativy správně, ale nebaví nás navigovat zmatené vody legislativního vakua,“ poznamenává jednatel firmy. Full-spectrum oleje tak do budoucna bude firma prodávat jako oleje do aromalamp.

Aktuálně LitCBD prodává kromě CBD květů a olejů také olej na bázi méně známého kanabinoidu CBG. Ten by měl být spíše denní, povzbuzující záležitostí oproti CBD, které může působit tlumivě a mnohdy je proto užíváno při problémech s nespavostí či jako tlumič bolesti.

Ztrojnásobení produkce do konce roku

LitCBD pěstuje, suší a klonuje konopí na ploše přes 250 metrů čtverečních a soustředí se na optimalizaci procesů a vývoj technologií, které budou základním stavebním kamenem pro rozšiřování produkce. „Aktuálně za jeden cyklus sklízíme asi 15 kilogramů sušených květů. Do konce letošního roku plánujeme 50, v roce 2022 se chceme dostat na celkových 200 kilogramů,“ prozrazuje Ulman. Ve vnitřních podmínkách přitom rostlinám stačí pro dokončení cyklu šedesát dní. Za rok tak sklízí úrodu hned šestkrát.

Firma současně nemá potřebu ani možnosti pro export do zahraničí – veškerou produkci totiž spolkne tuzemský trh. Vzhledem k plánům na ztrojnásobení produkce ještě během letošního roku však již nyní mladí podnikatelé navazují zahraniční kontakty a připravují se na strmý růst. S ohledem na legislativní situaci zvažují exportovat na Slovensko, do Rakouska, Itálie či Švýcarska.

„Tyto země jsou, co se týče výkladů zákona, poměrně stabilní a s Českem už mají nějakou historii. Plánujeme i s navýšením procenta THC u našich produktů zůstat stále relevantní také ve vývoji odrůd s nižším obsahem této látky, abychom byli adaptabilní a schopni reagovat na rozmanitý evropský trh,“ uzavírá Ulman.