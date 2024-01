Český Daytrip propojuje řidiče s turisty ve 110 zemích a přidává další. Teď nabírá přes 200 milionů

Uložit 0

Když cestujete a chcete se v cizí zemi dostat z jednoho města do druhého a nemáte auto, jste většinou odkázáni na veřejnou dopravu. S ní vám ale mohou ujít zajímavá místa a památky, které jednoduše nejsou na trase. Co s tím? Alternativu se snaží nabízet česká platforma Daytrip, jež turisty propojuje s místními řidiči, a to už ve více než 110 zemích po světě. Jen loni se rozšířila do další dvacítky států a nyní hlásí uzavření dalšího investičního kola.

V případě Daytripu nejde o cestování přímo s průvodcem, avšak ani jen o obyčejný odvoz v podobě soukromého transferu. Své místo platforma našla někde mezi, což turistům umožňuje poznat i místa, na která by jinak ani třeba nenarazili. Od jejího rozjezdu v roce 2015 tuto službu využilo 850 tisíc cestujících, z toho 350 tisíc v minulém roce. Síť řidičů se zároveň rozrostla na více než sedm tisíc.

Teď Daytrip oznámil získání dalšího finančního kola takzvané série B. Deset milionů dolarů (227 milionů korun) do něj vkládá skupina investorů vedených tchajwanským fondem Taiwania Capital se zaměřením na region střední a východní Evropy. K němu se přidali také stávající investoři Euroventures, J&T Ventures a Nation 1.

Dohromady již Daytrip nabral přes 400 milionů korun – ještě v roce 2017 získal 16 milionů, v roce 2020 šlo o 25 milionů, o rok později 15 milionů a v roce 2022 o 150 milionů. „Máme opravdu globální ambice, které se nám postupně daří naplňovat. Je proto skvělé pozorovat jednak náš růst, jednak také to, že se nám díky němu daří oslovovat další investory,“ komentuje ředitel Tomáš Turek.

Miliardový obrat

Cílem Daytripu je stát se platformou dostupnou pro miliony zákazníků po celém světě. Loni podle svého vyjádření dosáhl obratu zhruba jedné miliardy korun, přičemž spoluzakladatelka Markéta Bláhová v rozhovoru pro CzechCrunch před rokem prozradila, že samotné firmě zůstává asi pětina.

Investice má Daytripu pomoci s další expanzí, a to i ve Spojených státech, kde firma loni spustila kampaň v Kalifornii a pokračuje v tamní expanzi. „Tradiční destinace v Evropě nám rostou velmi zdravým tempem, nicméně dynamický rozvoj a nevyužitý potenciál vidíme hlavně u rozvíjejících se destinací v Americe, Asii a na Blízkém východě,“ přibližuje Turek pro CzechCrunch.

„Spuštění služby na Tchaj-wanu bylo na roadmapě už před investicí, nicméně od Taiwania Capital si slibujeme jak náhled na Tchaj-wan jako destinaci nebo pomoc s oslovením tchajwanských turistů v jiných destinacích, tak využití jejich široké sítě a mezinárodního přesahu, včetně zkušeností ze Silicon Valley,“ doplňuje Turek.

Velkou výzvou pro cestovatelskou platformu byly zejména covidové roky 2020 a 2021, kdy se kvůli pandemii výrazně omezil globální cestovní ruch. Později mezinárodní turisty negativně ovlivňovala třeba válka na Ukrajině nebo dozvuky pandemie v jihovýchodní Asii. Někdy přitom podle Turka mají podobné události dopad na cestování na neočekávaných místech, jako nyní v souvislosti s útoky v Izraeli.

„Zatímco hlavně američtí turisté opět pochopili, že střední Evropa je pro ně pořád bezpečnou destinací, nově ruší například cesty do Francie v obavách z násilných propalestinských demonstrací. Asie pak pořád trpí stále nedostatečnou kapacitou letů do Evropy a postupným uzavíráním Číny,“ přibližuje Turek.

Z produktového hlediska Daytrip postupně spouští například levnou sdílenou přepravu v pro Čechy atraktivní Kostarice, postupně přidává také letištní transfery. Časem platforma plánuje otevřít obsah o tisících destinacích pro inspiraci a plánování cest, a to i pro klienty, kteří nevyužijí jeho dopravu.