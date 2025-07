Český miliardář chce v Evropě inovovat zdravotnictví. Už proto nakoupil německé, polské i britské firmy

Uložit 0

Miliardář Tomáš Krsek chce hrát prim v modernizaci a digitalizaci evropského zdravotnictví. Proto prostřednictvím své investiční skupiny BHM systematicky skupuje výrobce medicínského vybavení, kterých má ve svém specializovaném holdingu Reinsberg už pět. Nyní v transakci, která by se podle informací CzechCrunche měla pohybovat řádově v desítkách milionů korun, získal německého vývojáře a výrobce rentgenových systémů Protec. V Německu nakupoval už podruhé, předtím se dvakrát vydal do Polska a jednou do Velké Británie.

„Naší ambicí je vybudovat evropského lídra v oblasti zdravotnického vybavení – skupinu, která ovlivní budoucnost zdravotní péče a bude konkurenceschopná i v globálním měřítku. Aktivně proto vyhledáváme společnosti s inovativními technologiemi a silným tržním postavením, které rozšíří naše portfolio a které zároveň budeme moci podpořit v jejich rozvoji a dalším růstu,“ komentuje nejnovější akvizici sedmatřicetiletý Jan Černý, šéf skupiny BHM a pravá ruka Tomáše Krska v jeho investičních aktivitách.

Právě do BHM spadá medicínsko-technologický holding Reinsberg Group, jehož kombinovaný roční obrat převyšuje sto milionů eur, v přepočtu více než 2,5 miliardy korun. Prostřednictvím německé společnosti Medifa působí například v oblasti operačních stolů a světel. Polské firmy Alvo Medical a Famed Zywiec zase vyrábí speciální vybavení pro operační sály včetně stolů a lůžek a britská společnost Brandon Medical, kde loni na podzim získal sedmdesátiprocentní podíl, se specializuje na zdravotnické technologie včetně chirurgických světel.

Teď do této skupiny přibývá německý Protec, který se zaměřuje na výrobu prémiových rentgenových systémů – od rentgenových stolů přes analogové a digitální přístroje až po specializovaný software. Jeho produkty přitom nacházejí uplatnění nejen v lékařské péči a veterinární medicíně, ale také v nedestruktivním testování materiálů. České skupině má tato akvizice pomoci prohloubit synergické prostředí pro další růst a expanzi.

Rentgenové snímky podle jejích zástupců představují klíčový segment zdravotnického vybavení. „Naším záměrem je výrazně investovat do výzkumu, vývoje a obchodních aktivit společnosti Protec. Cílem je, aby se její tržby v letošním roce minimálně zdvojnásobily – aktuálně se pohybují okolo sedmi milionů eur ročně (v aktuálním přepočtu přes 170 milionů korun, pozn. red.),“ doplnil pro CzechCrunch k nejnovější akvizici šéf skupiny BHM Jan Černý.

Rentgenové systémy chce česká skupina Tomáše Krska propojovat se svými stávajícími technologiemi včetně řešení umělé inteligence od startupu Carebot, v němž drží díky dřívějším investicím podíl. Startupy jsou vedle medicíny další z aktivit třiapadesátiletého miliardáře, jehož skupina BHM řídí napříč Evropou desítky společností. Zaměřuje se také na obnovitelné zdroje, hospitality, rezidenční projekty nebo komerční nemovitosti. V poslední jmenované oblasti nedávno prodala deset nákupních center v Polsku jinému českému miliardáři Zdeňku Šoustalovi.