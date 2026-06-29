Český sekáč s knihami utržil přes 860 milionů. Ze ztráty ho táhne Německo i Alzaboxy
Knižní secondhand Knihobot loni do oběhu vrátil téměř pět milionů knih. Tržby z ciziny, kde vystupuje jako Bookbot, poprvé překonaly ty české.
Knižní secondhand Knihobot loni sice nedosáhl na vyhlíženou miliardu v tržbách, přesto si připsal více než padesátiprocentní růst. Za rok 2025 utržil přes 863 milionů korun a vůbec poprvé ve své historii začal více prodávat za hranicemi než na domácím trhu. Masivní expanze si ovšem vyžádala svou daň v podobě blíže neupřesněné účetní ztráty. Do letošního roku už ale firma podle svého zakladatele Dominika Gazdoše vstupuje s odlišnou dynamikou a hlásí návrat k ziskovosti.
„Dáváme si ambiciózní cíle, takže je přirozené, že se je ne vždy podaří naplnit. I přesto firma meziročně vyrostla o 53 procent. V minulém roce jsme skončili v mírné ztrátě, která byla ale očekávaná. Hodně investujeme do experimentů a otevírání nových trhů, a to zkrátka něco stojí,“ vysvětluje pro CzechCrunch zakladatel a šéf Knihobotu Dominik Gazdoš. Miliardový milník si tak firma přesouvá na letošek.
Dnes je podle Gazdoše situace odlišná. Přestože se knižní trh aktuálně nachází v nejslabší části sezony, drží si podle něj Knihobot EBITDA marži kolem deseti procent. Šéf firmy nicméně rovnou dodává, že nemají ambici tuto ziskovost držet za každou cenu. „Pokud uvidíme zajímavé růstové příležitosti, budeme do nich znovu investovat,“ dodává Gazdoš.
Třiatřicetiletý zakladatel dnes drží ve firmě podíl ve výši 24 procent. Jeho bratr a technologický šéf Knihobotu David Gazdoš má 23 procent. Největší podíl ve výši 42 procent připadá investiční skupině Miton. Zbylých jedenáct procent má po předloňské investici skupina Genesis a její Genesis Growth Equity Fund I.
Motor růstu firmy se mezitím přesunul za hranice, kde knižní secondhand působí pod značkou Bookbot. Zahraničí se loni na celkových tržbách podílelo z 55 procent. Výrazně k tomu přispěl zejména německý trh, který meziročně vyrostl o 160 procent. Kromě Německa dnes firma operuje také v Rakousku, Itálii, Nizozemsku, Francii či Španělsku. Na sousedním Slovensku, se kterým je ten tuzemský trh silně propojený, pak letos Knihobot otevřel svou první kamennou pobočku.
Rostoucí dosah potvrzují i samotná uživatelská data. Jen za loňský rok přilákal Knihobot přes 600 tisíc nových zákazníků, čímž počet lidí, kteří jeho služeb někdy využili, přesáhl dva miliony. Do oběhu se tak loni podařilo vrátit 4,8 milionu knih, což ve srovnání s předchozím rokem představuje sedmatřicetiprocentní nárůst. S tímto skokovým objemem svazků musela firma logicky posílit také v logistice.
Na jaře letošního roku proto dokončila přesun veškerého provozu a skladu ze starších prostor v pražské Kolbenově do moderní haly v Hostivaři. Na ploše deseti tisíc metrů čtverečních tam má nyní prostor pro uskladnění 2,5 milionu knih. Do budoucna se navíc kapacita může po zavedení chystaných automatizovaných procesů zvýšit až na dvanáct a půl milionu svazků. Z pražské centrály se totiž odbavují objednávky pro všech sedm evropských trhů.
Klíčovou disciplínou zůstává vedle prodeje i samotný výkup knih, který firma nově podpořila spoluprací s velkými e-commerce hráči typu Alza a Rohlík. Jen za první dva měsíce využilo možnost odevzdat knihy prostřednictvím samoobslužných Alzaboxů přes tři tisíce lidí. „Obecně máme na tuto službu velmi pozitivní ohlasy, což nás těší. Sám ji hodně využívám a těší mě, že jsme se tím už hodně přiblížili naší původní myšlence, aby posílání knih bylo stejně snadné jako třeba vracení lahváčů,“ dodává Dominik Gazdoš.