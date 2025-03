Český venture kapitál se má co učit. Zakladatel známé advokátní kanceláře radí investovat zejména do USA

Uložit 0

V polovině ledna zakladatel Havel & Partners a rodinné kanceláře One Family Office rozvířil vody sociální sítě LinkedIn otevřeným zamyšlením na téma, zda česko-slovenský venture kapitál (VC) není jen nafouknutou bublinou. Upozornil na nedostatek zkušeností a různorodou kvalitu českých fondů, otevřel téma úspěšnosti investic a vysvětlil, proč má podle něj v Česku a na Slovensku předpoklady uspět jen pět až šest VC fondů.

„Vidíme to tak, že v boomu posledních deseti let nastala situace, kdy někteří partneři nově vzniklých VC fondů v Česku a na Slovensku zatím nenasbírali dostatečně významné podnikatelské, investorské a manažerské zkušenosti. Přesto relativně snadno získali přístup k cizímu kapitálu. Investice pak mnohdy směřovaly do průměrných startupů s malou šancí dlouhodobě uspět v lokálním, natož globálním byznysu,“ píše Jaroslav Havel ve zmiňovaném příspěvku.

Varuje pak před takovými partnery, kteří za sebou nemají už alespoň jeden uzavřený desetiletý fondový cyklus nebo významné exity. Jeho slovy je to důvod, proč jen zlomek lokálních VC fondů dokáže investorům nabídnout adekvátní zhodnocení prostředků, které by mělo vzhledem k riziku činit alespoň dvacet procent ročně.

Foto: One Family Office Vybraní partneři investičně-poradenského ekosystému One Family Office. Zleva Jaroslav Havel, Peter Bálint a Kateřina Zychová

Na druhé straně ale chválí úspěšné fondy jako například Credo Ventures, RockawayX nebo Tensor Ventures a zmiňuje i některé povedené exity. „Uvědomme si, že Česko ani Slovensko zatím nejsou Amerika, ani Indie, ani Izrael. Zatím nejsme dokonce ani Velká Británie, Švédsko nebo Pobaltí. Máme se v zahraničí stále co učit,“ varuje v závěru textu Havel.

Kde mají tedy investoři, kteří vidí stav česko-slovenského VC podobně, hledat zajímavé příležitosti? „Pro současné množství fondů u nás nevidím dostatek příležitostí se skutečným potenciálem vyrůst v dolarové jednorožce. Proto s One Family Office otevíráme investorům dveře k investicím na západních trzích, převážně v USA,“ doplňuje Havel pro CzechCrunch.

Největší americké trendy aktuálně spatřuje ve startupech zaměřených na umělou inteligenci, biotechnologie, defense tech (vojenské technologie určené na obranu) anebo v těch, které jakýmkoli způsobem reagují na klimatické změny. Zajímavá podle jeho názoru v následujících letech bude také oblast longevity.

Když ne české fondy, kam tedy?

Havel vedle advokátní kanceláře loni spustil také investičně-poradenský ekosystém One Family Office, který navazuje na zkušenosti s prací pro bonitní klienty, jimž se advokátní kancelář věnuje už od roku 2008. Nejen s nejbohatšími rodinami, ale i s bonitními manažery a středními investory sdílí analytický tým pro unikátní investiční příležitosti v různých částech světa.

Českým a slovenským VC fondům a startupům se skupina nevyhýbá. Partneři kanceláře postupně investovali do 15 fondů a řady rozvíjejících se firem, vždy prostřednictvím vyčleněné společnosti. „Díky ní je dnes skupina Havel & Partners pravděpodobně největším nepřímým vlastníkem startupů v Česku z hlediska jejich počtu,“ dodává Havel a upozorňuje, že v portfoliu je hned několik dolarových jednorožců pocházejících ze střední Evropy.

Foto: Havel & Partners Jaroslav Baier, partner v Havel & Partners

„Venture kapitál patří mezi nejvýnosnější složku investičního systému One Family Office. V Evropě dochází spíše ke konsolidaci trhů, mírně klesá počet early-stage investičních kol a roste podíl těch větších. To pozorujeme i v Česku, kde loni jen Rohlík a Mews transakčně obsáhly 60 procent objemu všech investovaných peněz,“ vysvětluje Jaroslav Baier, partner Havel & Partners spolupracující s One Family Office v oblasti technologií.

Investiční ekosystém cílí na venture kapitálové příležitosti s čistým ročním výnosem 15 až 25 procent po zdanění. Tyto investice jsou však dostupné pouze úzkému okruhu spolupracovníků a klíčových partnerů, protože jde o fondy s exkluzivním přístupem pro největší institucionální investory. „Mezi které se partneři Havel & Partners díky svému vedoucímu postavení ve střední a východní Evropě a více než dvacetileté reputaci v americkém právním prostředí řadí,“ říká Baier.

Advokátní kancelář Havel & Partners pak spolupracuje s VC fondem s čistě evropským záběrem Ilavska Vuillermoz Capital. Ten vznikl v roce 2019 v Lucembursku a má za sebou investici do českého Rohlíku i exit z německého fintech startupu Penta, který podle expertních odhadů v roce 2022 koupila za cenu okolo 200 milionů eur společnost Qonto, francouzský konkurent nabízející financování pro malé a střední firmy.