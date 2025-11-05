Chce vyšší daně, dostupnější bydlení a vadí Trumpovi. Tohle byste měli vědět o novém starostovi New Yorku
Čtyřiatřicetiletý Zohran Mamdani se z neznámého politika stal fenoménem americké levice. Ale taky noční můrou Donalda Trumpa a newyorských elit.
New York má po více než století nejmladšího starostu – čtyřiatřicetiletého Zohrana Mamdaniho. Vítězství demokratického socialisty s indickými kořeny vyvolalo ale v americké i světové politice menší zemětřesení. Pro levici představuje naději, pro Wall Street riziko, pro Donalda Trumpa zase hrozbu, která zasahuje do symboliky amerického kapitalismu.
Mamdani, bývalý hiphopový umělec a poradce v oblasti bydlení, dokázal během několika měsíců proměnit svůj příběh outsidera v celonárodní fenomén. Zatímco ještě před půl rokem byl mimo New York téměř neznámý, dnes je prvním muslimem a Američanem s indickými kořeny, který má řídit nejlidnatější město Spojených států. To všechno i díky kontaktní kampani v ulicích a úctyhodné práci na sítích, kde mají jeho videa miliony zhlédnutí.
Jeho vítězství, postavené na slibech dostupného bydlení, univerzální péče o děti a bezplatné městské dopravy, se rychle stalo lakmusovým papírkem budoucnosti americké politiky. Donald Trump ho označil za „komunistického šílence“ a varoval, že pokud Newyorčané zvolí socialistu, odebere městu federální financování. Pro demokraty je ale Mamdani novou tváří progresivního směru, který může ovlivnit nejen politiku, ale i investiční klima Spojených států. Co všechno byste o něm měli vědět?
Rozdělená levice
Mamdani se otevřeně hlásí k demokratickému socialismu – směru, který v USA reprezentují Bernie Sanders nebo Alexandria Ocasio-Cortez. Jeho program vychází z myšlenky, že stát má zajišťovat základní potřeby občanů, a ne chránit korporátní zisky.
„Obrana demokracie není jen postavit se autoritářství, ale doručit materiální jistoty pracující třídě,“ prohlásil během kampaně. Jeho styl a jazyk přitáhly tisíce voličů, kteří se od Demokratické strany odvrátili po jejích porážkách v posledních letech. V kampani mu pomáhalo přes 50 tisíc dobrovolníků, zejména mladých voličů a příslušníků etnických menšin.
Uvnitř strany ale mladý politik vyvolává kontroverze. Zatímco progresivní křídlo jeho úspěch slaví jako vítězství „nové generace levice“, umírnění demokraté varují, že Mamdaniho rétorika je pro část amerických voličů příliš radikální a může naopak posílit republikánské útoky. Pro Trumpa a jeho spojence se totiž stal ideálním symbolem — tváří socialismu, kterou mohou využít k mobilizaci svých příznivců v nadcházejících volbách.
Wall Street v nejistotě
Když Mamdani v létě vyhrál demokratické primárky, newyorská byznysová elita znervózněla. Někteří investoři hrozili, že přesunou kapitál mimo město, developeři mluvili o katastrofálním scénáři a část Wall Street se obávala, že příchod starosty socialisty zničí pověst New Yorku jako centra globálního kapitálu. Objevily se i spekulace o možném „Mamdaniho efektu“ – tedy odlivu kapitálu, který by mohl otřást realitním i finančním trhem.
Panika se ale postupně zmírnila. Po sérii neveřejných setkání se CEOs a majiteli firem Mamdani ukázal pragmatickou stránku. Ujistil podnikatele, že jeho cílem není „socializace byznysu“, ale snaha o město, které zůstane atraktivní pro talenty i pracovní sílu. Sám přirovnal své pojetí politiky ke skandinávskému modelu – „jen v hnědší verzi“, jak s nadsázkou poznamenal v rozhovoru pro BBC. Podle něj nejsou vyšší daně jedinou cestou k financování plánovaných projektů, New York chce prý reformovat i úsporami a následnou digitalizací.
Plán na vyšší daně a dostupnější město
Zatímco ale část Wall Street začala ustupovat z původní paniky, Mamdani dál prosazuje program, který vychází z principu dostupnosti – jednoho z nejpalčivějších témat současného New Yorku. Chce zmrazit nájmy v dotovaných bytech, zavést bezplatnou autobusovou dopravu, otevřít městské potravinové obchody a zajistit univerzální péči o děti. Náklady odhaduje na devět miliard dolarů ročně, které chce pokrýt vyšším zdaněním milionářů a korporací.
Jeho oponenti, včetně think-tanku Cato Institute, varují, že výpočty nesedí a že by vyšší zdanění mohlo urychlit odchod bohatých obyvatel z města. I guvernérka státu New York Kathy Hochul, která ho formálně podpořila, vyjádřila obavy ze zvyšování daní. S novopečeným starostou se však shoduje v cíli rozšířit předškolní péči – položku, která sama představuje pět miliard z navrhovaného rozpočtu.
Mamdaniho příznivci v něm mezitím vidí politika, který chápe realitu životních nákladů ve městě, kde se střední třída propadá do dluhů. Takový apel rezonuje především mezi mladými voliči, kteří se cítí vyloučeni z trhu bydlení i pracovního trhu.
Miami jako nový úkryt bohatých Newyorčanů
Na Mamdaniho sliby reagoval i realitní trh, který zaznamenal vyšší poptávku po nemovitostech v newyorských předměstích. Také Miami, kam už dříve přesídlili třeba miliardáři Ken Griffin či investor Carl Icahn, se profiluje jako bezpečný přístav pro původně newyorský kapitál. Vtipkuje se, že Mamdani získá ocenění realitního makléře roku — i když většina analytiků upozorňuje, že skutečný dopad bude spíše symbolický než statistický.
Ostrý postoj k Izraeli
Jedním z nejvýraznějších bodů Mamdaniho profilu je jeho otevřená podpora palestinských práv. Prohlásil například, že pokud by se opravdu stal starostou a pokud by pak izraelský premiér přijel do New Yorku, nechal by ho zatknout. Izraelskou vládu dlouhodobě kritizuje a odmítá se distancovat od hesla „globalizujme intifádu“, které podle něj symbolizuje odpor proti útlaku. Po vlně kritiky ale uznal, že takový jazyk vyvolává obavy, a vyzval své příznivce, aby ho nepoužívali.
Jeho propalestinské postoje nicméně rozdělují i samotné demokraty – zatímco část voličů oceňuje odvahu mluvit o tématu otevřeně, jiní ho označují za příliš radikálního. Po vítězství v primárkách čelí sám Mamdani i zvýšené islamofobii a výhrůžkám.
Politik nové generace
Mamdani zároveň mění způsob, jakým se v USA vede kampaň. Místo tradičních médií staví na TikToku, Instagramu a spolupráci s tvůrci obsahu. Podobně jako Donald Trump dokázal ovládnout mediální prostor – jen z opačné strany politického spektra. Jeho videa, osobní styl i schopnost mluvit jazykem mladých mu zajistily status popkulturního politika, který se vyjadřuje stejně přirozeně na pódiu i na sociálních sítích.