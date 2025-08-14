Chceme, aby byl Revolut první a jedinou bankovní volbou. V Česku jsme už hrdou dvojkou, říká šéfka rozvoje
Z firmy, která začínala jako aplikace na směnu měn, se dnes stal globální fintechový hráč s více než 60 miliony zákazníků. A míří na 100.
Manažerka Revolutu Maria Lukash
„Každý trh je jiný a musíte ho umět rozlousknout,“ říká Mariia Lukash, která má v Revolutu na starost expanzi ve střední a východní Evropě, když popisuje, proč třeba v Česku zabírají investiční produkty víc než kdekoli jinde v regionu. Mluvili jsme mimo jiné o tom, jak se daří jejich novému spořicímu účtu, proč se věnují i eSIMkám a letištním salonkům a co mají čeští klienti na fintechu nejraději.
Revolut je v Evropě už dnes lídr v mnoha zemích. Jak se na tu pozici díváte?
V devatenácti zemích jsme jedničkou, pokud jde o počet stažení, a to je obrovská vizitka důvěry uživatelů. V Česku jsme letos poskočili na druhé místo a cíl je pro nás jasný – dostat se na vrchol. Není to ale jen o „žebříčkovém egu“, je to o tom, že chceme, aby Revolut byl pro lidi první volbou, když řeší svoje finance. Globálně jsme překročili hranici 60 milionů zákazníků a díky tomu jsme nejrychleji rostoucí fintech a digitální banka v Evropě. Pokud jde o naši vizi, je to sto milionů aktivních zákazníků ve sto zemích.
Začínali jste jako aplikace na směnu měn, dnes máte prakticky kompletní paletu bankovních produktů. Jak se tahle proměna odehrála?
Byl to přirozený vývoj. Na začátku jsme řešili jednoduchý, ale pro cestovatele zásadní problém – poplatky a limity při směně měn. To byl náš vstupní bod. Postupně jsme ale viděli, že když už mají v kapse naši aplikaci, dávají nám důvěru i v dalších oblastech. Tak jsme začali budovat klasickou bankovní infrastrukturu – získali jsme bankovní licenci, přidali běžné účty, platební karty, investiční možnosti.
Zároveň jsme šli cestou „beyond banking“ – služeb, které sice nejsou přímo bankovní, ale dávají smysl lidem, kteří hodně cestují nebo chtějí mít vše na jednom místě. Patří sem eSIMky pro data v zahraničí, lounge passy na letištích, cestovní pojištění a tak dále. To všechno z nás dělá spíš každodenní univerzální platformu než pouhou digitální banku a to je cíl.
Když mluvíte o „beyond banking“, co to přesně znamená?
Chceme být seriózní a plnohodnotnou bankou, ale víme, že v roce 2025 už lidé nechtějí, aby banka byla jen místo, kam si chodí pro účet a kartu. Chtějí, aby jim banka pomáhala v každodenním životě – aby jim ušetřila čas, peníze a starosti. „Beyond banking“ pro nás znamená poskytnout zákazníkům služby, které logicky doplňují jejich finanční potřeby, ať už jde o investice, cestování, nebo třeba bezpečné online nákupy. Lidé si zvyknou, že když něco potřebují, první otevřou Revolut, ne že budou přepínat mezi pěti různými aplikacemi.
To je ale prostředí, kde je minimálně v ČR obrovská konkurence. Jak se odlišujete?
Naší největší zbraní je uživatelská zkušenost. Od registrace až po každodenní používání chceme, aby bylo všechno intuitivní, rychlé a bez zbytečných kroků. Účet si otevřete během několika minut, platby posíláte okamžitě, spoření i investice máte dostupné na pár kliknutí. Design aplikace je tak kvalitní, že ho konkurence často kopíruje – a bereme to jako kompliment. Další výhodou je cenová flexibilita – nabízíme bezplatný tarif i prémiové plány s rozšířenými benefity. A protože jsme datově řízená firma, neustále sledujeme, co lidé opravdu používají, jak se mění trh, a podle toho upravujeme nabídku i sazby.
Nedávno jste v Česku spustili Instant Access Savings. Proč právě teď?
U každého nového produktu volíme velmi opatrný přístup. Začínáme vždy v jednom trhu, sbíráme data, ladíme detaily, a až když si jsme jistí, že to funguje perfektně, jdeme dál. V Česku jsme viděli kombinaci vysokého zájmu o spoření a zároveň potřeby flexibility. Instant Access Savings jsme proto navrhli tak, aby spojil výhody spořícího účtu s pohodlím běžného účtu – vložíte libovolnou částku, úrok se připisuje denně, kdykoli můžete peníze vybrat bez poplatku a hned je použít. Díky naší bankovní licenci jsou vklady chráněné stejně jako u tradičních bank.
Jaké máte s aplikací plány do budoucna?
První cíl je, aby lidé Revolut nejen stáhli, ale aby se stal jejich hlavním finančním nástrojem – ať už na správu peněz, investice nebo cestování. Až tohle dosáhneme, chceme přinášet ještě odvážnější produkty, které posunou celé odvětví. Fintech má tu výhodu, že hranice toho, co může dělat, nejsou pevně dané – takže prostor pro inovace je obrovský a my se rádi ujímáme pozice prvního, kdo daný produkt klientům představí.