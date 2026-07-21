Chceme určovat trendy medicíny, říká šéf týmu, který učí zdravotnictví šetřit čas i miliardy
Českému zdravotnickému systému chybí miliardy korun ročně. Akeso věří, že problém pomůže vyřešit umělá inteligence, a spojuje síly se Soft Vision.
Kdo v poslední době navštívil lékaře nebo nemocnici, určitě si všiml, že zatímco některé věci lze řešit digitálně, papírové formuláře nikam nezmizely. Neúplná digitalizace je jen špičkou strukturálních problémů, které české zdravotnictví trápí – vévodí jim trend stárnoucí lékařské obce spolu s dlouhodobým deficitem veřejného systému zdravotní péče, který se má v roce 2026 vyšplhat na rekordních 15 miliard korun.
Změnit to chce nový projekt Salviq Medical, za kterým stojí zdravotnický holding Akeso a technologická společnost Soft Vision. „Současný systém začne brzy trpět nedostatkem kapacit zdravotnického personálu – mnoho lékařů je v důchodovém a předdůchodovém věku. Zhoršuje to navíc vysoká administrativní zátěž a chybějící nástroje preventivní péče, které by lékařům umožnily včas filtrovat a rozpoznat rozvíjející se onemocnění u svých pacientů. Věříme, že oba problémy s pomocí AI vyřešíme,“ říká Petr Fiala, zakladatel společnosti Soft Vision, která se v dubnu letošního roku spojila s holdingem Akeso a společně založily novou firmu Salviq Medical.
Hlavní doménou společnosti Soft Vision je umělá inteligence, ale ani v medicíně není úplným nováčkem – v minulosti se už podílela na tvorbě AI nástrojů pro vyhodnocování mamografických snímků v rámci prevence rakoviny prsu a čtení EKG záznamů. Modely pro pokročilou práci s daty pak nasazuje například v rámci algoritmického obchodování na kryptoměnových trzích.
Za Salviq Medical pak stojí také zdravotnický holding Akeso, přední poskytovatel zdravotní péče v České republice, který provozuje několik zdravotnických zařízení, jako je například Nemocnice Hořovice, Rehabilitační nemocnice Beroun, Centrum duševní rehabilitace, radiologické a onkologické centrum Multiscan nebo poliklinika v Praze. Podílí se také na velmi úspěšném projektu digitální psychoterapeutické platformy Mindwell. Dlouhodobě pak patří mezi tahouny transformace českého zdravotnictví.
Ještě nedávno přitom digitalizace v českém zdravotnictví vpřed téměř nepostupovala. To se začalo měnit až v posledních dvou letech. Zatímco v roce 2023 jsme podle průzkumu eHealth, zpracovávaného Evropskou komisí, patřili do skupiny „začátečníků“ na konci žebříčku, ve zprávě za minulý rok Česko zaznamenalo vůbec největší skok mezi evropskými zeměmi. Stálo za ním především nasazení bezpečné elektronické identity eID a centrální přístup k e-receptům nebo datům o očkování.
Naší vizí je posunout preventivní medicínu o několik let dopředu.
Přesto český systém nadále trápí obrovské mezery v digitalizaci. V šíři elektronicky zpřístupněných zdravotních dat Česko s necelými 43 procenty dál patří na chvost Evropské unie. Většina informací, jako jsou laboratorní výsledky, propouštěcí zprávy nebo lékařské snímky, nejsou dostupné centrálně a data zůstávají roztroušená v lokálních portálech jednotlivých nemocnic.
Představitelé nově vzniklé společnosti věří, že dokážou českému zdravotnictví pomoci i s některými strukturálními problémy. „Zlepšení preventivní péče a zefektivnění fungování zdravotnictví může vést k úspoře prostředků, kterých se zdravotnictví dlouhodobě nedostává,“ věří Fiala. Salviq Medical představil pět modulů, které řeší nejpalčivější problémy každodenní praxe lékařských ordinací a zdravotnických zařízení. Jde o programy využívající umělou inteligenci a agentní přístup, které nový tým vyvíjí pod taktovkou docenta Jana Hajera, odborného garanta projektu a vrchního ředitele pro zdravotní péči holdingu Akeso.
Prvním modulem je Symptom Checker, který s pacientem provede strukturovaný rozhovor ještě před návštěvou samotného lékaře. „Zdravotnické zařízení má v počítači předem připravený koncept zprávy i veškerý kontext pro triáž pacientů, čímž se významně zkracuje čas vyšetření a snižuje administrativní zátěž,“ vysvětluje Hajer.
Druhým klíčovým prvkem je modul Vykazování, ten se zaměřuje na správnou kategorizaci a vykazování lékařských výkonů při hospitalizacích. Doplňuje ho modul Indikace, který z běžných, nestrukturovaných lékařských zpráv automaticky vytváří přehlednou databázi. Čtvrtým nástrojem je Anonymizér, který z lékařských zpráv odstraňuje citlivé osobní údaje, čímž umožňuje jejich další bezpečné zpracování v souladu s evropským nařízením GDPR. Pětici uzavírá Konzilko, digitální platforma zacílená na mediky a mladé lékaře, kterým poskytuje doporučení založená na klinické praxi a vědeckých důkazech uznávaných odbornými lékařskými společnostmi.
Pět současných modulů vyvinutých Soft Vision je v plánech společnosti Salviq Medical pouze začátkem. „Naší vizí je posunout preventivní medicínu o několik let dopředu, aby se nejen léčily symptomy, ale také se preventivně sledovaly už příznaky a nemocím se předcházelo,“ dodává Petr Fiala.
Projektů, které inovují oblast zdravotní péče, se v Česku prosazuje hned několik, například Maia Labs, který odhaluje abnormality v kolonoskopických vyšetřeních. Vlna inovací se neomezuje jen na fyzické zdraví. Nedostatek kapacit dopadá i na oblast psychoterapie, což se snaží řešit například český Mindwell, projekt taktéž podpořený holdingem Akeso. Globální dosah tuzemských nápadů v této oblasti pak potvrdil i český startup VOS.health, který v minulém roce koupila americká síť Spring Health.
Fiala a jeho tým chtějí měnit zavedené pořádky v první řadě u nás. „Spojení se zdravotnickým holdingem Akeso a vytvoření společného projektu vnímáme jako zesílení našeho strategického partnerství, které nám umožní vybudovat silného hráče na poli zdravotnických technologií,“ říká Fiala, který věří, že zlepšení preventivní péče a efektivnější fungování zdravotnictví přinese Česku nezbytnou úsporu chybějících prostředků ve veřejném zdravotnickém systému a snížení zátěže personálu.