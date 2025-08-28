Do USA jsme měli vyrazit mnohem dřív, litují. Svůj startup tam teď prodali miliardovému hráči
Aplikace VOS.health, která pomáhá hlídat duševní zdraví a registruje čtyři miliony uživatelů, se podle informací redakce prodala za miliony dolarů.
Ondřej Kopecký a Jiří Diblík, zakladatelé aplikace VOS.health
Kamarádi a dlouholetí podnikatelští parťáci Jiří Diblík a Ondřej Kopecký kdysi rozběhli aplikaci VOS.health, ke které přidali i AI terapeuta a během posledních let vybudovali z Prahy globálního hráče na poli péče o duševní zdraví. Na jaře oznámili, že firmu prodali do amerických rukou, a nyní pro CzechCrunch prozrazují další podrobnosti: kupujícím je miliardový jednorožec z New Yorku Spring Health a čeští vývojáři se přidají do jeho týmu. Samotné aplikace z pohledu běžných uživatelů ale čeká postupný konec.
„Mít nápad je jedna věc, ale přetavit ho v aplikaci, která pomůže milionům lidí, to je sen každého zakladatele,“ říká Diblík s tím, že v roce 2020, kdy projekt spouštěli, měli jen vizi, malý tým a minimum prostředků. „O to víc jsme hrdí, že se nám z Česka podařilo vybudovat globálního lídra,“ doplňuje Kopecký.
Pod značkou VOS.health – kde název VOS znamená latinsky ty/vy – vznikly nakonec dvě aplikace, kterým v růstu pomohl i samotný Apple doporučením v App Storu nebo také Google v editorial choice. První funguje jako nástroj pro sebeterapii a každodenní duševní hygienu, kdy uživatelé mohou využívat funkce jako deník, meditace, sledování nálady, dechová cvičení či personalizované well-being programy. Druhou aplikaci firma spustila loni pod názvem ChatMind, kdy se zařadila mezi vůbec první AI terapeuty na světě a zprostředkovala desítky tisíc terapií.
Podle vyjádření zakladatelů obě aplikace během téměř pěti let existence využily přes čtyři miliony uživatelů po celém světě a generovat měly obrat v řádu milionů dolarů ARR (opakujících se ročních tržeb). Jejich fungování ale bude ukončeno – poslední den je stanoven na 4. dubna příštího roku s tím, že do té doby zůstanou přístupné pro stávající předplatitele a noví uživatelé se již registrovat nemohou.
Důvodem je, že americký kupec Spring Health se soustředí čistě na B2B, tedy firemní segment, a B2C model zaměřený na běžné zákazníky provozovat neplánuje. „Přebírají naše produkty a technologie, které implementujeme do jejich systémů,“ přibližuje Kopecký, jenž v nové firmě bude dál pracovat stejně jako Diblík i celý tým dvanácti českých vývojářů aplikací.
Miliardový jednorožec
Samotný Spring Health patří mezi nejrychleji rostoucí startupy v oblasti psychické péče, kdy uživatelům poskytuje terapeutická cvičení, coaching či terapii – primárně jako benefit pro zaměstnance jeho klientských firem, mezi které se řadí i největší giganti jako Microsoft, Adobe nebo J.P. Morgan Chase.
Po posledním investičním kole v létě loňského roku se valuace Spring Health vyšplhala na 3,3 miliardy dolarů, takzvaným miliardovým jednorožcem je přitom už od roku 2021. Zajímavostí je, že jeho spoluzakladatelka April Koh je vůbec nejmladší ředitelkou mezi všemi jednorožci, upozornil magazín Fortune.
Kolik Spring Health za aplikace VOS.health zaplatil, ani jedna ze stran nekomentuje. Podle zdrojů CzechCrunche ale mělo jít o jednotky milionů dolarů, tedy do 200 milionů korun. „Můžeme jen říct, že šlo o mix hotovosti a akcií, částku nebudeme sdílet,“ reaguje Diblík.
Historicky přitom VOS.health podpořily čtyři české venture kapitálové fondy – v začátcích v roce 2020 skupina Miton, později se přidal i Reflex Capital a v posledním kole z roku 2023 šlo o Purple Ventures a Soulmates Ventures. Dohromady startup nasbíral přes 70 milionů korun. Největší podíl ve výši 46,75 procenta podle rejstříku doteď připadal právě duu Diblík a Kopecký, fond Reflex držel 21,25 procenta, Miton 17 procent, Soulmates 4 procenta a Purple jedno procento.
První Čech, který se nechal zplnoletnit
Pro podnikatelské duo přitom nejde o první štaci. Oběma zakladatelům je dnes sedmadvacet let, první projekty přitom rozběhli již před více než deseti lety. Ostatně Jiří Diblík byl vůbec prvním Čechem, který se kvůli podnikání nechal oficiálně zplnoletnit. Ještě během střední školy mimo jiné vyvíjeli autonomní roboty, se kterými vyhráli i mistrovství světa v Kolumbii.
„Na střední nemáš žádné závazky, musíš jen tak nějak projít školou. Ve finále máš doma angel investora, u kterého můžeš bydlet, dá ti jídlo a ty si můžeš stavět svůj vlastní startup,“ popisoval ještě v roce 2020 Kopecký, podle kterého je pro začátek podnikání období dospívání vlastně ze všech nejvýhodnější.
Své aktivity dvojice nakonec zastřešila ve studiu Qusion, v němž po třech letech na trhu dosáhli tržeb ve výši 15 milionů korun. Pracovali v něm na projektech na zakázku pro značky jako ČSOB, Air Bank či Nestlé. A to v mezinárodním měřítku, dostali například pozvání i do Kuvajtu od tamního šejka, tedy člena královské rodiny.
Diblík ale ještě jako student střední školy ve svých sedmnácti až osmnácti letech bojoval s panickou atakou, v rámci terapie mu pomohl takzvaný journaling a své zkušenosti se rozhodl přetavit do aplikace, která tento způsob péče o mentální zdraví nabízí. Takto vznikl VOS.
Ocitli jsme se ve fázi, že buď uzavřeme další finanční kolo, nebo se budeme prodávat.
„Baví nás propojovat technologie s dalšími světy, proto nás lákalo pracovat na vlastní aplikaci, která udělá svět lepším místem,“ vysvětluje Diblík. S tím, jak VOS rostlo, postupně ve studiu Qusion utlumili projekty na zakázku a věnovali se aplikaci naplno. „Na začátku jsme si říkali, že chceme dostat psychologa do každé kapsy. Za celou dobu jsme měli přes čtyři miliony uživatelů, takže jsme pozitivně podpořili hodně lidí,“ doplňuje Kopecký.
Aktuální prodej VOS.health přitom nevznikl úplně náhodně. Už v začátcích si Spring Health vyhlídli jako jednoho zástupce z pomyslného listu firem, které by je jednou mohly koupit. Koncem loňského roku se pak rozhodli pro další větší krok. „Ocitli jsme se ve fázi, že buď uzavřeme další finanční kolo, nebo se budeme prodávat. Od podzimu jsme rozjeli tyto dvě varianty a výsledek už víme, byla to nejlepší volba, kterou jsme v tu chvíli mohli udělat,“ říká Diblík.
Ondřej Kopecký pak doplňuje: „Jde o ukončení jedné kapitoly, tohle spojení nám dávalo smysl. Trh se plní, navíc do toho skáčou noví AI hráči, o to víc pak velmi dobře zafinancovaná konkurence ve Spojených státech. Věděli jsme, že prosadit se na tamním trhu pro nás bude bez velkého partnera těžké.“
Nárůst nástrojů jako ChatGPT přitom dvojice nevnímala jako úplnou konkurenci, byť psychoterapie je podle statistik jednou z hlavních věcí, na kterou tento nástroj lidé využívají. „ChatGPT ale asi nikdy nebude specificky zaměřený přímo na mentální zdraví,“ myslí si Kopecký, podle kterého vítěz na trhu bude muset využívat a kombinovat nejen několik kvalitních modelů, ale zároveň rady přímo od odborníků a navíc se bude muset orientovat ve vznikající a stále složitější regulaci.
Už bychom asi nenabírali peníze v Česku. A navíc bych byl dost opatrný v tom, jaké investory si do firmy pouštíme.
Nejen na to by pak ve VOS.health potřebovali mnohem větší kapitál, který by v Česku sháněli jen těžko. „Většina největších aplikací je v Americe, protože dokážou získat hodně peněz a je jim jedno, že jsou několik let extrémně ztrátové,“ konstatuje Diblík. „My jsme se nikdy netopili v penězích, od začátků jsme byli hodně při zemi,“ pokračuje.
Z dnešního pohledu tak oba zakladatelé říkají, že na trh do Spojených států měli vyrazit mnohem dřív. „Už bychom asi nenabírali peníze v Česku, u nás jsou zatím VC investice v úplně jiném měřítku. A navíc bych byl dost opatrný v tom, jaké investory si do firmy pouštíme,“ popisuje Diblík. Samotný VOS.health se před lety za americkými investory přímo vydal, ale narazil. „Měli jsme super trakci v Německu a Česku, ale americkým fondům to bylo úplně jedno. Řekli nám: ‚Jsou to super čísla, ale ukažte nám to v Americe.‘ A na to jsme neměli dostatek prostředků,“ doplňuje.
Teď po akvizici už mají zakladatelé jiné „starosti“. „Bylo to v jednom kole, neustále řešit růst, nabírání dalšího kola, stav peněz, zda bude na výplaty… Už si s tím nemusíme lámat hlavu,“ usmívá se Kopecký, kterému během startupové jízdy pomáhal udržet se v mentální pohodě hlavně sport a také manželka. Podobně mluví i Diblík, jenž jako vášnivý tenista nedávno přesedlal na stále populárnější sport padel, hraje turnaje a v českém žebříčku se aktuálně udržuje v první stovce nejlepších hráčů.
V neposlední řadě pak oběma zakladatelům v růstu pomohl správně vybraný tým. „Měli jsme štěstí na lidi – srdcaře, kteří tu s námi byli v dobrém i špatném. Speciální poděkování patří našemu CTO Tomáši Holickému,“ doplňuje Diblík. A co teď čeká mladé podnikatele dál? „Nebylo nám ani třicet, kariéru máme ještě hodně před sebou. Zatím máme co dělat ve Spring Health, kde se těšíme na nové výzvy. Uvidíme, co pak přinesou následující roky,“ uzavírá Kopecký.