Chcete byt u pražského metra? Pod 100 tisíc korun za metr čtvereční už ho poprvé nekoupíte vůbec nikde

Chcete bydlet blízko jedné ze stanic pražského metra ve vlastním bytě? Pak už si můžete být jisti, že pravděpodobně nenajdete žádnou nabídku, kde by cena za metr čtvereční začínala pod sto tisíci korun. Tuto psychologickou hranici už překonaly i dříve levnější lokality u méně vytížených stanic či v odlehlejších částech hlavního města. Vyplývá to z nejnovější analýzy Metroindex společnosti Flat Zone za druhé pololetí roku 2024, která vychází z 3 601 skutečných prodejních cen zapsaných v katastru nemovitostí.

Nejlevnějšími lokalitami v síti pražského metra zůstávají Roztyly s průměrnou cenou 104 tisíc korun za metr čtvereční. To je nicméně o více než dvanáct procent více než před dvěma lety. Dostupnější bydlení se stalo minulostí i v tradičně levnějších lokalitách jako Černý Most, Opatov nebo Luka, kde ceny rovněž přesáhly 107 tisíc korun za metr čtvereční.

„Dlouhé roky platí to, že byty v okolí stanic metra patří mezi nejžádanější, a pokud je to možné, koncentruje se kolem nich i výstavba nových bytů,“ komentuje situaci Milan Roček, který působil jako obchodní ředitel ve společnosti Flat Zone. Ta se nedávno propojila s projektem Dataligence, který Roček založil, a díky tomu vznikla největší realitní databáze v Česku. V rámci zmíněného Metroindexu už firma reálné ceny nemovitostí v docházkové vzdálenosti od stanic pražského metra sleduje deset let.

Foto: Metroindex Metroindex ukazuje, kolik stojí byty u stanic pražského metra ve druhé polovině roku 2024

Na opačném konci cenového spektra se drží centrum města, kde ceny rostou do závratných výšin. Nejvyšší cenovku má aktuálně Staroměstská s průměrnou cenou přes 246 tisíc korun za metr čtvereční. Více než 200 tisíc korun za metr čtvereční zaplatí zájemci také v okolí stanic Malostranská a Dejvická, které dlouhodobě patří mezi nejprestižnější části Prahy. Rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší lokalitou u metra tak aktuálně dosahuje více než 140 tisíc korun za metr čtvereční.

Zajímavý vývoj cen ukazuje analýza i kolem plánované trasy metra D. Ačkoliv má linka k dokončení ještě daleko, ceny nemovitostí v okolí budoucích stanic už reagují na očekávaný rozvoj dopravní infrastruktury. Kolem budoucí konečné stanice Písnice se aktuální průměrná cena pohybuje těsně pod 107 tisíci korun za metr čtvereční, zatímco u stanice Nádraží Krč již překročila hranici 125 tisíc korun za metr čtvereční. Očekávání lepšího dopravního spojení se tak promítá do cen ještě před samotnou realizací projektu.

Z pohledu aktivity trhu bylo ve druhém pololetí roku 2024 nejvíce prodejů realizováno v okolí stanice Kolbenova, kde proběhlo přes 400 transakcí, následované stanicemi Anděl s 257 prodeji a Vysočanská s 227 transakcemi. Právě tyto oblasti jsou zároveň místy s největším počtem nově vznikajících bytů, což se výrazně promítá do růstu cen. Všechny tyto lokality zaregistrovaly meziroční nárůst cen o zhruba 10 tisíc korun za metr čtvereční.

Podle Milana Ročka se v řadě lokalit mění a nadále bude měnit skladba bytů a poměr mezi staršími byty a novostavbami. „Tam, kde se budou v okolí stanic metra stavět nové byty, budou ceny růst rychleji právě díky změně skladby bytů,“ vysvětluje expert. Data poslední analýzy Metroindexu rozšířila informace o nových bytových projektech dokončených ve druhé polovině roku 2024 blízko stanic na všech trasách metra, od Kolbenovy přes Vysočanskou až po Anděl na žluté trase B nebo luxusní Dejvickou na trase A.