Chcete vědět co nejdříve, jak dopadnou volby? Tahle umělá inteligence vám to řekne jako první
U prezidentských voleb trefil český nástroj přesný výsledek při pouhých 10 % sečtených hlasů. Teď bude predikovat výsledky parlamentních voleb.
Před dvěma a půl lety jsme psali o tom, že umělá inteligence z Karlína ví, jak správně naplnit kontejner, a také že v předstihu sečte, kdo bude prezident. Vzápětí se ukázalo, že predikční model vyvinutý v rámci miliardové skupiny Adastra během prezidentských voleb dokázal už při pouhých deseti procentech sečtených hlasů trefit konečný výsledek s přesností na desetiny procenta. A stejnou předpověď předloží i při dnešním sčítání parlamentních voleb, které odstartuje po uzavření volebních místností ve 14 hodin. Sledovat ji můžete níže v tomto článku.
V Česku patříme ve sčítání a vyhlašování výsledků voleb ke špičce. Díky dlouhodobě skvělé práci okrskových komisí a Českého statistického úřadu se oficiální výsledek dozvíme do pár hodin, zatímco v jiných zemích se čeká klidně desítky hodin. Díky umělé inteligenci a práci s daty ale můžeme mít o finálním výsledku velmi dobrou představu ještě mnohem dříve. Jak model, který původně vyvinula společnost Blindspot AI patřící do skupiny Adastra, funguje?
„Jakmile dorazí první výsledky, model okamžitě porovná současné vzorce s historickými daty a dopočítá, jak dopadnou ostatní okrsky. Umělá inteligence dokáže najít skryté souvislosti a v reálném čase z malého vzorku sestavuje přesnou projekci celku. Jakmile bude sečteno deset procent hlasů, náš AI model dokáže s vysokou přesností odhadnout konečné výsledky,“ vysvětlují autoři.
A jak tedy letošní parlamentní volby dopadnou? To můžete sledovat ve widgetu níže, kde je možné vidět neustále aktualizovaný jak průběžný výsledek oficiálního sčítání, tak i předpovídaný výsledek vycházející z výpočtu modelu umělé inteligence. Ten vznikl pod hlavičkou skupiny Adastra, která se letos za několik miliard prodala americkým investorům. Celý příběh si můžete poslechnout v podcastu s jejím spoluzakladatelem Janem Mrázkem.