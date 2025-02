Chladová terapie, běžecký workshop i přední experti. Podívejte se, jaký byl Longevity Revolution Festival

Uložit 0

Dost bylo konferencí. CzechCrunch se rozhodl zahýbat místními eventy a uspořádal koncem ledna Longevity Revolution Festival. A byl opravdu revoluční, posuďte sami – kdy naposledy jste se mohli na akci převléknout do plavek a vyzkoušet si chladovou terapii? Naučit se rozpoznávat chuťové profily kávy? Nebo si poslechnout na jednom pódiu Michala „Radara“ Vrátného z Železné koule a Juliána Jančíka z Next.Move? Zájem o téma dlouhověkosti dokazuje i bezmála tři sta fotek, na které se můžete podívat níže.

Pražský Vnitroblock se ve čtvrtek 30. ledna proměnil v takové hřiště pro dospělé. V prostorách kavárny se objevilo moře stánků s produkty i praktickými workshopy, stoly, u kterých debatovali odborníci s hosty, ale i relaxační zóna, kde si mohli návštěvníci vyzkoušet dechová cvičení a meditaci. Ve venkovních prostorách pak stála řada kádí s ledovou vodou, do nichž svá těla nořili odvážní jedinci, a na pódiu probíhaly v průběhu celého dne debaty s těmi nejpovolanějšími.

Hosté si tak mohli poslechnout třeba Martina Bernátka, zakladatele e-shopu s longevity doplňky OlaOla, nebo Terezu Hodanovou, která hovořila o ženské cykličnosti. Na stagi se ale představil i Martin Schwarzer, vědec v oblasti mikrobiologie, a David Vencl, freediver a rekordman v době strávené pod ledem. A chybět nemohli ani nutriční terapeutka Markéta Gajdošová nebo zakladatel Institutu moderní výživy Miloslav Šindelář.

Fotogalerie: Longevity Revolution Festival

Kromě prezentací a debat řečníků proběhla na stagi i jedna unikátnost – diskuze mezi dvěma muži, kterým vděčí za dobrou fyzičku velká část Prahy. Vedle sebe se posadili Michal „Radar“ Vrátný, zakladatel sítě posiloven Železná koule, a Julián Jančík, zakladatel sítě fitness clubů Next.Move. Právě pod vedením instruktorů z Nextu si mohli návštěvníci na eventu rovnou zacvičit jógu.

A jak diskuze mezi dvěma byznysmeny v oblasti fitness dopadla? To se dozvíte v sérii článků, které budeme na CzechCrunchi v dalších dnech vydávat a které budou dění z Longevity Revolution Festivalu shrnovat.

Děkujeme zároveň všem řečníkům, návštěvníkům a především partnerům, bez kterých by se event v takovém rozsahu neuskutečnil. Těmi hlavními byly e-shop zaměřený na longevity doplňky OlaOla, síť wellness hotelů Falkensteiner, výrobce a prodejce špičkových produktů do domácnosti Marieli, společnost Aireen, která vyvíjí umělou inteligenci pro diagnostiku onemocnění ze snímků sítnice, a aplikace Molecula, jež funguje jako lékárnička do kapsy.