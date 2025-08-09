Chrání mexické lesy, investovali do něj i Češi. A my s ním sedli do auta, které jezdí po dálnici samo
Pocit, když svištíte dálnicí 130 km/h, ale auto aktivně neovládáte, je… zvláštní. A uznává to i mexický startupista, s nímž jsme vůz testovali.
Santiago Espinosa de los Monteros
„Tohle je vlastně docela děsivé, ale zároveň fascinující“ říká Santiago Espinosa de los Monteros. Zrovna se nacházíme v autě a svištíme po dálnici D1 – nikdo z nás ale nedrží ruce na volantu. A to zcela legálně. Sedíme totiž v Mustangu Mach-E Rally, vysoce výkonném elektrickém voze s ikonickým názvem, který odkazuje na svého slavného předchůdce vyráběného automobilkou Ford.
Elektrická varianta automobilu se skotačícím koněm v logu, která vznikla k příležitosti 55. výročí vzniku prvního Mustangu, se totiž pyšní systémem BlueCruise, který – alespoň částečně – umožňuje autonomní jízdu po většině českých dálnic. Rozhodně to ale neznamená, že by si mohl řidič během jízdy zdřímnout, sledovat film nebo pracovat, což byla moje prvotní a zcela bláhová představa.
Zde se musím rovnou přiznat, že šlo o mou první zkušenost s řízením elektromobilu – navíc tak mohutného a ve sportovní verzi Rally. Obavy z puštění volantu tak neměl jen mexický podnikatel Espinosa, ale i já. Pocit, když se řítíte dálnicí rychlostí 130 kilometrů v hodině, ale auto aktivně neovládáte, je… zvláštní.
Nevím, zda to bylo mnou nezkušeností či něčím jiným, každopádně jsme si s Espinosou autonomní řízení, které umožňuje například kochat se výhledem na protihlukové stěny, příliš neužili. BlueCruise hlídá, zda řidič sleduje provoz, a když ne, donutí ho opět převzít kontrolu nad jízdou.
Občas ale stačilo zběžně mrknout na navigaci nebo do zpětného zrcátka, aby se systém „rozčílil“ a autonomní režim vypnul. „Přesto je tohle nejefektivnější elektrický vůz, ve kterém jsem kdy seděl,“ hlásí Espinosa. Auto přitom zůstává po celou dobu naší jízdy tichounké, takže si můžeme bez problémů povídat.
Santiago Espinosa de los Monteros je podnikatel ze Ciudad de México, k Česku má ovšem poměrně blízko. Jedním z prvních investorů do jeho startupu Toroto byl totiž brněnský fond Purple Ventures, za nímž stojí zakladatelé David Kašper, Jakub Nytra a Filip Řehoř a řídící partner Jan Staněk. Tito investoři už Espinosu v Mexiku navštívili. On je ovšem v Evropě vůbec poprvé.
Jeho prvotním cílem přitom nebyla návštěva investorů, ale svatba kamaráda ve Vídni. Odtamtud je to už do Brna, jak známo, kousek. „A když už jsem byl tak blízko, dávalo smysl zajet i k našim investorům. Jen nevím, proč máme sraz zrovna tady,“ směje se Espinosa.
My dva jsme se totiž sešli v Modřicích, které s Brnem bezprostředně sousedí, abych nemusel zajíždět do centra města. Přece jen je tento elektrický mustang vůz úctyhodných rozměrů – jeho délka činí 4,7 metru, šířka téměř 1,9 metru, výška pak něco kolem 1,6 metru. Za necelé dva miliony korun přitom slibuje dojezd až 510 kilometrů, pokud řidič udržuje konstantní tempo.
Důvod, proč si s Espinosou dáváme sraz zrovna v tomto autě, je prostý – on sám je nadšencem do obnovitelných zdrojů energie. „Zpočátku jsem se zaměřoval na energetiku jako na zdroj emisí CO₂. Po jednom roce, kdy v Mexiku vypukla řada ničivých požárů, jsem ale změnil přístup. A začal se soustředit na řešení problému, kterým je stav přírody,“ líčí.
Založil proto startup Toroto, který se postupně stal největším poskytovatelem služeb ochrany a obnovy lesů v Mexiku – a možná i ve španělsky mluvící části Latinské Ameriky. „Spolupracujeme s vlastníky půdy a pomáháme jim chránit a obnovovat místní ekosystém. A naše služby využívají i velké nadnárodní společnosti,“ popisuje Espinosa.
Mezi klienty tohoto startupu, který pomáhá zalesňovat půdu a zlepšovat pracovní podmínky pro lokální obyvatele, totiž patří giganti jako Coca-Cola, PepsiCo, Amazon nebo Modelo, což je výrobce piva Corona. „Tento pivovar potřebuje hodně vody, kterou čerpá z podzemních zdrojů. Pokud je ale ekosystém v nepořádku, tyto zdroje vyschnou. A Modelo nebude moci dál vařit pivo, což je samozřejmě pro jejich byznys zásadní riziko,“ vypráví Espinosa.
Brněnští Purple Ventures investovali do tohoto startupu v jeho samých začátcích – dokonce před tím, než měl vlastní webové stránky. „S Jakubem Nytrou jsme se seznámili, když byl na cestách u nás v Mexiku. Začal s velmi malou andělskou investicí, jeho fond se pak účastnil i dalších kol. Spolupracujeme už skoro šest let,“ vzpomíná latinskoamerický podnikatel.
Jeho startup dnes zaměstnává kolem 60 lidí na plný úvazek, během sezóny se tým rozrůstá až na 250 osob. „Veškerou práci v terénu vykonávají místní komunity – od správy lesních školek přes sběr semen a výsadbu až po mapování a dokumentaci půdy,“ uzavírá Espinosa. Toroto aktuálně působí v 11 mexických státech, postupně se ale chce rozrůst po celé zemi a později proniknout i třeba do Peru nebo Kolumbie.
Pomalu končí i naše jízda v Mustangu Mach-E Rally – prvním autě, kterým lze v Česku legálně brázdit dálnice bez držení volantu, a to za pomoci výkonu o síle 487 koní. Já s posledními několika procenty baterie mezitím mířím hledat nabíjecí stanici. Jako nováčkovi v elektromobilitě mi chvíli trvá, než vůbec pochopím, jak celý tento proces funguje. Do Prahy se ale nakonec vrátit zvládnu.