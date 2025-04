Tři kamarádi propadli investicím už na střední a mají z nich globální byznys. Trump ho dál roztáčí

Uložit 0

Ve čtvrtém patře Paláce Petrov na brněnské Masarykově třídě je v pátek dopoledne klid, většina počítačů je zhasnutých. David Kašper mezi nimi prochází a trochu šibalsky se usmívá: „Tady je takový klid, že by vůbec člověk neřekl, co se děje tam venku.“ Na ulicích jihomoravské metropole je tou dobou živěji, ale to pětatřicetiletý podnikatel nemá na mysli – naráží na hektické dění na světových burzách, které rozkymácela cla Donalda Trumpa.

Světové indexy jako S&P 500, Nasdaq 100 nebo Dax 30 jsou v dubnu jako na houpačce a mají za sebou historické poklesy i dramatické růsty podle toho, jestli zrovna americký prezident tarify uvaloval, odkládal nebo zase zvyšoval. „Jako normální člověk a občan z toho nemám radost ani trochu. Ale jako investor a obchodník ano, našemu byznysu výkyvy na trhu svědčí,“ pokyvuje Kašper rukou, jako by se zároveň i trochu omlouval.

David Kašper stojí v čele fintechové skupiny Purple, která jednak vyvíjí systémy pro obchodování na burzách, jednak sama brokerské služby nabízí: v Česku a dalších zemích EU pod značkou Purple Trading, ve zbytku světa, který je pro ni z pohledu tržeb mnohem důležitější, má platformu pojmenovanou Axiory. „Dohromady máme stovky tisíc klientů, samozřejmě ne všichni jsou aktivní. Ale chvíle, jaké zažíváme teď, jsou ty, kdy se jich řada aktivizuje,“ dodává.

Aby doložil, že Trump vnesl na burzy opravdovou nervozitu, ukazuje na počítači svůj oblíbený graf – vývoj indexu volatility (VIX), který znázorňuje míru tržní nejistoty a někdy se mu přezdívá index strachu. Je na něm patrný jeden velký zub po roce 2009, kdy udeřila finanční krize po pádu banky Lehman Brothers, druhý po nástupu covidové pandemie. A pak jeden rozjíždějící se letos v dubnu.

„Všechno má nějaký náběh, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Ale je určitý předpoklad, že s Trumpem v Bílém domě bude tak jako tak na trzích živěji. Naopak poslední dva roky tam byl vlastně klid, rostlo to, což pro náš brokerský byznys není ideální,“ směje se rodák z Frýdlantu nad Ostravicí.

Foto: Purple Technology David Kašper ze skupiny Purple

Jádrem toho, na co se se svými dvěma spoluzakladateli Filipem Řehořem a Jakubem Nytrou zaměřili, jsou investiční nástroje známé jako CFD čili contract for the difference. Jde o finanční deriváty, které umožní investorovi koupit zlomkový podíl například akcie, a tak nemusí mít velký kapitál, jak by kupoval akcii celou. Obecně CFD slouží jako svého druhu sázka na budoucí hodnotu podkladového aktiva – cizí měny, komodity, opce, krypta, akcie… Jejich nejnovějším hitem na asijských trzích jsou Clash CFDs a klienti si v nich mohou zaspekulovat třeba na to, jak se bude vyvíjet hodnota akcií Applu versus Microsoftu.

Kašper a spol. si z každé transakce, kterou jejich zákazníci zadají, vezmou malý poplatek. A ve chvílích, kdy je na burzách rušno, takových operací logicky přibývá, protože lidé buď prodávají, nebo nakupují. Přestože v Česku jejich značka není až tak známá, byznysově šoférují velmi úspěšnou mašinu – jejich roční obrat se pohybuje kolem dvou miliard a zisky jsou v nižších stovkách milionů korun.

Z výročních zpráv v české databázi se toho ale moc vyčíst nedá, protože Česko a vůbec Evropa pro skupinu Purple nejsou moc důležité, tvoří minoritu jejího ekonomického výkonu. To hlavní se odehrává v Asii: „Tamní lidé jsou, aspoň z našeho pohledu, aktivnější, hravější, dynamičtější. A investování berou asi i víc jako zábavu, někdy až jako gambling.“ V mnoha částech světa, podle Kašperových slov, nejsou tak striktní regulace, takže mohou své klienty mimo Evropu motivovat bonusovými kampaněmi, aby obchodovali, což je na starém kontinentu zakázané.

Jenže v případě Purple nejde zdaleka jen o jejich tradingovou platformu – to, co budují, ze všeho nejvíc připomíná komplexní finančně investiční ekosystém, který postupně otevírají i třetím stranám. Takže vedle Axiory, resp. Purple Trading staví v Singapuru elektronickou „banku“ Walletory, mají nadnárodní platební rozhraní PayPipes, které obchodníkům usnadňuje transakce se službami jako Stripe, mají vzdělávací a evaluační platformu Fintokei a to vše budují pomocí vývojových týmů Purple Technology.

Foto: Purple Technology Náhled rozhraní brokerské aplikace skupiny Purple

„Celkem máme na 250 lidí, zhruba polovina působí tady v Brně, kde děláme primárně vývoj,“ říká David Kašper. On ve skupině působí jako její CEO, další dva spoluzakladatelé jsou ve skupině také aktivní, ale každý v jiné oblasti. A například Jakub Nytra tráví hodně času s Purple Ventures nebo jejich nemovitostním portfoliem, které trojice kamarádů vytvořila v rámci diverzifikace. Po republice tak mají desítky bytů a komerčních prostorů na pronájem.

Kašper ale zdůrazňuje, že naprostá většina zisků se vrací zpátky do firmy. Nebo do startupů – součástí skupiny je i zmiňovaný venture kapitálový fond Purple Ventures, v jehož čele stojí známý propagátor elektromobility a udržitelné energetiky Jan Staněk. V portfoliu mají například podíl v progresivním obchodníkovi se zelenou elektřinou a takzvanou flexibilitou Delta Green, zprostředkovateli investic do úvěrů Kilde nebo v blockchainové firmě Tatum.

„Přišlo nám, že by bylo fajn, abychom vrátili něco do zdejšího podhoubí, které nám pomohlo vyrůst. Ačkoli my jsme naše podnikání vždy stavěli na tom, že musíme vydělávat, ne neustále nabírat peníze od investorů,“ zdůrazňuje vášnivý hráč tenisu, s nímž ale začal až relativně nedávno. V dětství ho prý sportovně formoval hlavně hokej, fotbal a později florbal.

A právě do dětství, či spíš do dospívání, se táhne i byznysová historie celé skupiny, protože její tři spolumajitelé se potkali ještě na střední škole. Ovšem ne ve třídě, ale na párty, kde si povídali o tom, že je láká svět tradingu a investic. Pak se potkali opět – na kurzu pro zapálené investory v Ostravě. „Učili jsme se, jak na to. Tehdy nebyl žádný Revolut ani Robinhood, vždyť nebylo běžné ani rychlé připojení v mobilu,“ vzpomíná na roky 2006 a 2007.

Foto: Purple Technology Zakladatelé skupiny Purple: zleva Filip Řehoř, David Kašper a Jakub Nytra

Zkoušeli tehdy všechno možné, nejvíc je ale zaujaly automatizované obchodní systémy (tzv. AOS), kterým se někdy přezdívá investiční roboti. Ti vykonávají předem definované úkony hlavně na měnových trzích. „S klukama jsme si uvědomili, že nás baví technologie, ale ne trading sám. Nechtěli jsem u toho sedět, dávat pokyny, sledovat dění. Cítili jsme, že trading je práce pro jiné a my chceme propojovat investory a obchodníky,“ říká Kašper.

Nejprve spoléhali na zahraniční brokery, které doplnili právě o kopírovací systémy, jenže postupem času jim došlo, že si toho co nejvíc chtějí dělat po svém a nebýt limitovaní, co jim jiní obchodníci dovolí či zprostředkují. „Navíc se nám nelíbil jejich přístup k byznysu, kde zákazník byl na posledním místě. Šlo jim jen o zisk,“ popisuje šéf fialového holdingu, proč se rozhodli v roce 2011 začít stavět všechno sami.

Potřebovali ale vlastní brokerskou licenci, kterou se jim nakonec podařilo získat v Belize, kde mají dodnes pobočku o deseti lidech. S tou ale nemohli operovat v Evropě, takže časem přidali licenci na Kypru, kde koupili brokerskou firmu: „Tam je to regulérní byznys. Jako tady kupujete ready made firmy, tam koupíte ready made brokera, akorát ten proces může trvat i dva roky.“

Že by o licenci žádali v Česku, nepřicházelo v roce 2016, kdy se na Kypr vypravili, v úvahu – jednak by to úředně bylo mnohem složitější, jednak by tady jakožto ještě ani ne třicetiletí chlapíci bez zkušeností z respektované banky či instituce jen stěží uspěli. V té době už za sebou ale měli vzestupy i pád: v roce 2013 málem zkrachovali.

Když byly Purple oficiálně tři roky (přestože Kašper a spol. už tehdy podnikali šest let), firma se hodně rozrostla, během roku nabobtnala na 40 lidí a všechno se zdálo být na dosah. Jenže nebylo. Mladí podnikatelé růst neuřídili, náklady začaly být vyšší než příjmy, cash flow nevycházelo a skoro padli. Zachránili se tím, že propustili dvě třetiny firmy a části těch, kteří s nimi zůstali, nabídli menší podíly ve firmě jako poděkování, že byli ochotni nějakou dobu pracovat bez peněz.

„Všichni jsme byli mladí, bez závazků, takže to šlo. Někteří žili pár měsíců jen na rýži a konzervách. Fakt. Kolegové, co s námi zůstali, tu všichni dodnes pracují a jsou pro nás klíčovými osobami. A určitě si teď nestěžují, že ten podíl tehdy vzali,“ směje se David Kašper s tím, že on, Nytra a Řehoř ale dodnes drží ve firmě majoritu.

Obchodování s CFD deriváty, kterým se věnuje Purple Trading a Axiory, je oblast investičního světa, kterou tradiční matadoři přehlížejí nebo jí rovnou opovrhují s výtkou, že připomíná spíš kasino než burzu. Kašper takovou námitku zčásti chápe (hlavně asijští zákazníci se prý občas chovají jako u výherních automatů), většinově ji ale odmítá: „I na takovou sázku potřebujete nějakou znalost trhu, musíte umět predikovat, je to o přístupu. Zběsile sázet můžete i u klasických brokerů.“

Když se loučíme a on si na záda bere tašku s tenisovými raketami a vyráží na další schůzku do Beskyd, ještě naposledy se vrátí k Donaldu Trumpovi: „Já si opravdu myslím, že pro svět to není dobrá zpráva. Ale v našem byznysu vidím, jak přeregulovaná a pomalá Evropa je. Tak třeba to bude aspoň v tomto směru ku prospěchu. Že se něco změní.“