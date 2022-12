Chrániče z Třebíče nosí hvězdy Arsenalu a Anglie. Na nohou je měly i reprezentace na mistrovství světa

Fotbalový šampionát v Kataru skončil. Byl to turnaj utopený v kontroverzi a korupci, ale stejně jako každé čtyři roky to byla také přehlídka vrcholových výkonů a nejslavnějších hráčů z celého světa. Lionel Messi na mistrovství definitivně potvrdil, že je nejlepším fotbalistou historie, když dovedl Argentinu ke zlatu. Zato česká reprezentace na turnaji chyběla. Ale byť se domácí fotbalisté nekvalifikovali, přesto mělo mistrovství jednu neobyčejnou tuzemskou stopu. Mnohé hvězdy na něm nasadily chrániče třebíčské firmy Foul.

Možná kroutíte očima, když vidíte fotbalisty padat na trávník při sebemenším doteku od soupeře. Jenže když otřepaná fráze „kontakt tam byl“ skutečně platí a není to ze strany faulovaného hráče sprostá simulace, tak i jen letmé cvaknutí může někdy opravdu bolet. Aby nedovolené zákroky tolik nebolely, nosí hráči holenní chrániče. Vyrábí je i giganti jako Adidas nebo Nike, seženete ale i velice laciné nebo naopak takové, které zaručeně a stoprocentně doporučuje sám Lionel Messi (alespoň než vyprší sponzorská smlouva).

Ale pokud se chcete odlišit, necháte si udělat vlastní. Možná s číslem vašeho dresu nebo rovnou se jménem. A třeba u české firmy Foul, která s výrobou takových chráničů začala už před téměř šesti lety. Nejprve to byl nadšenecký projekt, který ve svém oboru hrál tak trochu okresní přebor. Ale dnes už patří na mistrovství světa. Doslova. I na právě skončeném katarském šampionátu totiž fotbalisté používali chrániče z Třebíče. Anebo další produkty, například ponožky.

„Našimi prvními zákazníky byli kamarádi z fotbalového prostředí. Nebo třeba děti, které jsem coby kouč v Třebíči trénoval,“ říká pro CzechCrunch Pavel Chalupa, který chrániče značky Foul začal v roce 2017 vyrábět se Štěpánem Rybníčkem. A přidává, že začátky firmy a jejích výrobků byly dnešním pohledem úsměvné: „I tak jsme na ně ale měli pozitivní recenze. Pořád byly výrazně pohodlnější a lehčí než ty běžně používané.“

Výroba přitom už od začátku probíhá výhradně v Třebíči, v současnosti tam denně zhotoví stovky výrobků. „Ponožky, návleky, ručníky, nákrčníky, to všechno je vyrobeno v Česku a z materiálů od tuzemských dodavatelů,“ přidává dnes ne úplně obvyklou skutečnost Chalupa. V něčem ale po vzoru fotbalových velkoklubů přece jen angažovali zahraniční posily. „V podstatě všechny naše produkty jsou české kromě těch, které se u nás velmi těžko vyrábí. Třeba naše novinka fotbalový míč,“ dodává.

Foto: Foul České chrániče v Premier League nosí hvězda Arsenalu Bukayo Saka i jeho klubový parťák Emile Smith Rowe

Chalupa i Rybníček sami hrávali v mládežnických týmech, Pavel v Jihlavě, Štěpán v Olomouci. Tam se setkali se spoustou zajímavých jmen, která to ve fotbale sice dotáhla dál, ale zase se před pár lety stala zmiňovanými prvními klienty Foulu. „Poznali jsme se třeba s Lukášem Masopustem, Patriziem Stronatim nebo Tomášem Chorým. Toho jsme využili a na začátku je s našimi chrániči oslovili,“ vyjmenovává Chalupa jména, která budou fotbalovým fanouškům známá třeba coby hráči českého národního výběru do 21 let.

Zmínka o „jednadvacítce“ není náhodná, jen pár týdnů po založení firmy se totiž u sousedů v Polsku konal fotbalový šampionát do 21 let. A to včetně českých zástupců, kterým tam Foul dovezl nové chrániče. První produkty Foulu tak nasadilo hned osm hráčů mládežnického nároďáku. Prý byli nadšení – a stejně nadšení tak byli i Chalupa s Rybníčkem. Uspět s novinkou rovnou u juniorských reprezentantů totiž nebyl vůbec špatný start. Dokonce to byla předzvěst ještě větších úspěchů.

„Pokud chrániče do kabiny přinese jeden hráč, tak se velmi často stane, že po pár dnech přijde objednávka od dalších spoluhráčů, kteří je uvidí. Je to takový lavinový efekt,“ přibližuje jeden ze zakladatelů. Lavinový efekt to skutečně byl a je i nadále. V současnosti Foul počítá s tím, že letošní tržby budou okolo patnácti milionů korun. Od příštího roku věří v desítky milionů. A mimochodem, ona osmička reprezentantů do jednadvaceti let jeho chrániče nosí dodneška.

Úspěch firmy přitom zakladatelé pohání penězi čistě z vlastní kapsy. „Firmu jsme budovali opravdu úplně od nuly. Nedávno jsme se smáli, že jsme neměli ani tu garáž jako v příbězích o začátcích slavných firem. Celou dobu podnikání financujeme jen z toho, co si vyděláme. Máme tak zdravou firmu nesvázanou úvěry,“ říká Chalupa. A přidává zmínku o tom, že za poslední dva roky se obrat povedlo zdvojnásobit a i do příštího roku čeká růst o desítky procent.

Chrániče z Třebíče v Kataru, ve Slavii i v Barceloně

O tom, jak spolu s tržbami roste i renomé firmy, nejlépe svědčí sekce referencí na webu Foulu. Známých fotbalových tváří z Česka v ní naleznete spoustu. Ale nade všechny ční nejslavnější zákazník, který chrániče nasadil. „Před pár lety nás oslovil nějaký kluk z dorostu Arsenalu. Samozřejmě jsme ho vůbec neznali, ale už měl na sociálních sítích tisícovky sledujících, takže i tak jsme z toho měli radost. Domluvili jsme se na designu jeho chráničů a nabídli jsme mu slevu, pokud nám pošle fotku do referencí,“ vypráví Chalupa.

Fotku mladý fotbalista skutečně poslal. A před pár týdny zazářil na mistrovství světa v Kataru, kde nepříjemně zatápěl mimo jiné i obraně budoucích stříbrných finalistů z Francie. Oním „klukem z dorostu Arsenalu“ totiž byl Bukayo Saka, mladá hvězda slavného londýnského celku i anglické reprezentace. A dnes už majitel čtyř párů chráničů české značky. I kabinu Arsenalu tak zasáhl zmiňovaný lavinový efekt, kdy neobvyklé výrobky vyvolají zájem spoluhráčů.

Nejprve se Foulu ozval Sakův kamarád ještě z dorosteneckého týmu Emile Smith Rowe. I ten už nyní válí za áčko Arsenalu a má za sebou první starty za ostrovní výběr. „Ale jednou nám přišla na Instagramu zpráva dokonce od Granita Xhaky. Tehdy byl ještě mnohem známější než Saka,“ vzpomíná Chalupa na první kontakt s někdejším kapitánem Arsenalu a současným nositelem pásky ve švýcarské reprezentaci. Byla z toho další objednávka a dnes už u londýnských kanonýrů nosí chrániče Foul pět fotbalistů.

Foto: Foul Česká fotbalistka Kateřina Svitková nosila třebíčské chrániče už ve West Hamu, teď už válí za Chelsea

Právě na takto organický růst a šatnovou šuškandu tuzemská společnost spoléhá. Fotbalové superstar totiž neoslovuje napřímo. Tedy, zakladatelé to nejdříve zkoušeli, ale vyniknout mezi stovkou zpráv je nadlidský úkol. Brzy také zjistili, že ani přes agenty a agentury jednoduchá cesta nevede. V takovém případě se totiž projevuje síla velkých hráčů jako Adidas nebo Nike a přísné podmínky smluv, které pro přece jen malou firmu odkudsi ze srdce Evropy nejsou akceptovatelné.

Menší velikost firmy nicméně neznamená menší úspěchy. Proniknutí do kabiny Arsenalu bylo jen jedním triumfem Foulu. „Naše chrániče i další produkty, hlavně ponožky, jsou už po celém světě. Nosí je nejen hráči z Premier League, ale příjemným překvapením bylo třeba vidět v nich trénovat hráče Kataru na mistrovství světa,“ říká Chalupa o výběru hostitelské země nedávno skončeného šampionátu.

Katarští reprezentanti v tom navíc nebyli sami. Spolu s nimi se výrobky z Česka potkaly s chodidly národních výběrů Švýcarska, Polska a Anglie. „A jsou možná další, o kterých ani nevíme,“ přidává spoluzakladatel. Kromě těch nejvěhlasnějších fotbalistů hájících barvy svých zemí na mistrovství světa se mezi zákazníky Foulu samozřejmě počítá i spousta jen o něco méně známých hráčů. Často – ale nejen – z české ligy.

S chrániči Foul tak na stadionech válí Lukáš Provod a Tomáš Holeš z pražské Slavie. Na stránkách firmy pózuje taktéž bývalý slávista a současný hráč Slovanu Bratislava Jaromír Zmrhal. Do německé bundesligy se chrániče podívaly na nohou Jiřího Pavlenky, gólmana Werderu Brémy, nebo Adama Hložka z Bayeru Leverkusen. Kolegy doplňují i fotbalistky, a to rovnou hráčka Barcelony Marta Torrejónová nebo Kateřina Svitková, která v Londýně vystřídala West Ham za Chelsea.

„Každopádně naše ambice není, aby naše produkty používalo co nejvíc světových hvězd, ale aby je nosilo co nejvíce fotbalistů. Ať už budou hrát prales, nebo Ligu mistrů, pro nás to není důležité. Naopak pro hráče z nižších lig může být příjemný pocit, že mají stejné chrániče, se kterými hrají ti nejlepší fotbalisté,“ říká Pavel Chalupa.

Naše konkurence? Tácky od piva a kusy karimatky

Personalizované chrániče jsou pro hráče z nejspodnějších pater fotbalové pyramidy dostupné i svou cenou. Začínají zhruba na tisícovce za model s vlastním číslem a iniciály, s větším rozsahem vlastního designu pak stoupá i cena. I tak se ale nejdražší karbonové chrániče s plným potiskem pořídí pod tři tisíce korun. Podle slov výrobců jsou chrániče na míru schopní vyrobit do druhého dne, což je prý zajímavá konkurenční výhoda.

Foul totiž samozřejmě není jedinou firmou, která podobné produkty nabízí. V Evropě podle Chalupy operuje na podobném principu zhruba desítka firem, povětšinou se však soustředí takříkajíc na domácí hřiště. „Například v Itálii a Francii jsou značky s hezkými výrobky, které jsou na svých trzích před námi. Ale celosvětového nebo celoevropského lídra nevidíme,“ přibližuje situaci.

Z Třebíče chrániče putují primárně do šaten českých klubů a do německy mluvících zemí. „Tam se nám daří velmi dobře. A chtěli bychom sice přidávat i další trhy, ale ten německý je opravdu obrovský a stále tam máme rezervy,“ zmiňuje Chalupa a přidává zajímavou informaci, že letos se tržby ze zahraničí poprvé přehouply přes 50 procent a tento poměr se v jejich prospěch neustále zvyšuje. Plánem ale je spíš postupné rozšiřování obchodu než velký útok do celé Evropy.

Chrániče Foul se dostaly také do kabiny pražské Slavie. Tam je nosí i Lukáš Provod

Spolu s posilováním pozice v zahraničí mají Chalupa s Rybníčkem i plány na rozšiřování portfolia o další produkty, s růstem posledních dvou let také čím dál víc řeší nutné organizační a procesní záležitosti. Letos dokonce nabrali první stálé zaměstnance, oba zakladatelé opustili svá předchozí zaměstnání. Pavel skončil v roli marketingového a eventového managera, Štěpán zase v pozici designéra v kosmetické společnosti Notino, kde se také mohl inspirovat tím, jak se expanduje do Evropy.

Kromě chráničů na míru oba zakladatelé také rozjeli podobně personalizovaný projekt Futcut, který milovníkům fotbalu virtuálního i skutečného nabízí skutečné kartičky po vzoru digitálních hráčských profilů z oblíbené videoherní série FIFA. Originální dárek potěší spíš mladší hráče, ale opět stačí jediný pohled do galerie spokojených zákazníků, abyste zahlédli třeba i prvoligové fotbalisty.

Silnějším celkem koučovaným třebíčskou dvojicí je však stále firma Foul. Do Evropy už se po vzoru fotbalových celků probojovala, několik významných úspěchů si připsala, teď by se v pomyslné elitní soutěži chtěla udržet a prosadit ještě víc. A v tomhle byznysovém klání vidí překvapivého soupeře. „Pro nás jsou největším konkurentem tácky od piva, kus karimatky, případně staré plastové chrániče. Takové ‚chrániče‘ používá násobně více hráčů než konkurenční produkty,“ uzavírá s úsměvem Pavel Chalupa