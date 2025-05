Chtěl motivovat mladé, tak sestavil ohnivou nabíječku. Pro nápad zapálil nejen fanoušky

Uložit 0

Pětadvacetiletý rodák z Kroměříže Petr Potměšil, na sociálních sítích známý jako Peca, se pohybuje na YouTube už téměř dekádu. Za tuto dobu si vybudoval solidní základnu více než 140 tisíc odběratelů. Na rozdíl od mnoha svých kolegů se vyhýbá běžným formátům jako jsou vlogy, reakce na aktuální dění či záznamy z videoher. Místo toho se soustředí na témata spojená s řemeslem, cestováním a turistikou, přičemž příprava jediného videa mu zabere dva až tři týdny intenzivní práce.

„Určitě by šlo, abych udělal jedno video denně, nějaké primitivní. A také by to asi vzbudilo reakce. Ale to mě nezajímá. Já dělám taková videa, na která bych se sám chtěl podívat,“ vysvětluje svůj přístup k tvorbě.

Inspirace k jednomu z jeho nedávných úspěšných videí přišla nečekaně – stačil letmý pohled na nenápadný krbový ventilátor. Co začalo jako banální pozorování, se postupně proměnilo v ambiciózní projekt, který zaujal tisíce diváků.

„Seděl jsem na chatě a zaujalo mě, že tenhle ventilátor funguje zcela bez připojení k elektřině,“ vzpomíná Potměšil. „Využívá rozdíl teplot mezi horkým povrchem kamen a chladnějším okolním vzduchem pomocí takzvaného Peltierova článku, který dokáže tepelnou energii přeměnit na elektrickou,“ vysvětluje dál vynález, jež nese jméno po francouzském fyzikovi Jeanu C. Peltierovi, který jev objevil v roce 1834.

Většina lidí by takové pozorování nechala bez povšimnutí, ale v Potměšilově hlavě se zrodil odvážný nápad. „Co kdyby se dalo využít teplo z obyčejné čajové svíčky k nabíjení mobilního telefonu?“ zeptal se sám sebe.

Myšlenka zůstala několik měsíců jen v teoretické rovině. Zlom přišel až s pozvánkou na Maker Faire Prague, festival oslavující vynalézavost a kreativitu, který se konal v polovině května. „Organizátoři se ptali, jestli bych nechtěl ukázat nějaký ze svých projektů. Okamžitě jsem si vzpomněl na nápad s nabíječkou a rozhodl jsem se ho konečně realizovat,“ vysvětluje.

Foto: Petr Potměšil Nabíječka na oheň

Svůj první návrh na nabíječku postavil na stejně jednoduchém principu, díky kterému funguje i zmíněný krbový větrák. Horkou stranu Peltierova článku měl podle prvního návrhu zahřívat plamen čajových svíček, ideálně na teplotu kolem 200 °C. Pro chladnou stranu zvolil vodní chlazení – nerezovou nádobu naplněnou vodou, která odváděla přebytečné teplo. Rozdíl teplot měl vytvořit elektrický proud, který převodník napětí upraví na hodnotu vhodnou pro nabíjení telefonu přes USB port.

Nešlo o vyloženě levnou záležitost. Jeden Peltierův článek stojí kolem 600 korun a celá první verze zařízení tak i s ostatními komponenty vyšla na přibližně pět tisíc korun.

Jako typický Pražák bez auta navíc Potměšil při shánění součástek řešil logistické problémy. „Strávil jsem celý den jízdou taxíky po průmyslových zónách, kam se nedá dostat MHD. Chodil jsem zoufale po obchodech a hledal součástky, kde se dalo,“ vzpomíná.

První testování neprobíhalo podle představ. „Zjistil jsem, že běžné čajové svíčky nevytvářejí dostatečné teplo, tak jsem přešel na alkohol, který hořel mnohem intenzivněji,“ popisuje Potměšil. Změna sice zvýšila teplotu a generované napětí, situace se ale rychle vymkla jeho kontrole.

„Teplota vystoupala nad 330 stupňů, kabel se začal přehřívat a během demonstrace, kterou jsem natáčel, se oheň rozšířil na celou dřevěnou základnu zařízení,“ přiznává s úsměvem. Nabíječka sice chvíli generovala napětí a telefon dokonce krátce zaregistroval nabíjení, ale pak začala hořet.

Foto: Petr Potměšil Videotvůrce Petr Potměšil na akci Maker Faire

Navzdory počátečnímu nezdaru Potměšil od svého závazku prezentovat projekt na Maker Faire neustoupil. Pro festival připravil druhou, vylepšenou verzi, která byla navíc levnější – stála asi dva tisíce korun.

Ani ta nefungovala hned napoprvé. „Ale pak se stalo něco skvělého. Na akci za mnou přišlo několik mladých nadšenců, kteří mi nabídli pomoc. Strávili asi půl hodiny laděním zařízení a dokázali ho skutečně opravit,“ vypráví youtuber. Díky kolektivní pomoci se nakonec podařilo dosáhnout Potměšilova cíle a mobilní telefon při připojení zaregistroval nabíjení.

Projekt videotvůrce nebyl o vytvoření dokonalého nebo efektivního zařízení. Jeho hodnota spočívala především v demonstraci tvůrčího procesu a překonávání překážek. „Chtěl jsem hlavně motivovat mladé a děti, kteří mě sledují, aby se nebáli své nápady přetvářet v realitu. Třeba to přesvědčí i někoho šikovnějšího, než jsem já, aby vytvořil vynález, který by měl šanci uchytit se na trhu,“ říká s tím, že mu během akce několik mladých fanoušků přišlo říct, že je jeho snaha inspirovala.