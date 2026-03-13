Chtěla pro Čechy pěknou knihu o zavařování, ale nevyšlo to. S globálním nakladatelem ji teď posílá do 150 zemí
Zavařování je v Česku něco jako náboženství – s touhle myšlenkou si hraje mladá autorka, která vytvořila nevšední kuchařku God Is a Pickle.
Taky máte doma kompoty, kyselé okurky nebo marmelády od někoho z rodiny? Nebo trendy džem či nakládanou zeleninu z kiosku ve vaší oblíbené restauraci? Nebo nakládáte a zavařujete sami? Pokud jste si aspoň na jednu otázku odpověděli ano, pak by vás mohla zajímat i nová kniha God Is a Pickle, za kterou stojí Češka Šárka Otevřel Camrdová. Ta ve fenomén zavařování uvěřila už dávno a připravila o něm publikaci, která si co do obsahu a formy, z velké části díky fotkám skvělého českého food fotografa Marka Bartoše, nezadá se světovými gastronomickými bestsellery. Z českého vydání ale sešlo, a tak se mladá autorka obrátila na mezinárodní nakladatele a její prvotina s provokativním názvem teď vychází ve většině zemí světa.
Všechno přitom začalo vlastně náhodou. „Byla jsem součástí týmu pořadu Herbář,“ líčí Šárka Otevřel Camrdová, „a postupně jsem se z mytí nádobí při natáčení, focení a správy sociálních sítí vypracovala k tomu, že jsem pomáhala s tvorbou knih, které na tenhle pořad navazovaly. A jednou za mnou přišel režisér s tím, jestli bych si nechtěla napsat vlastní.“
Vystudovaná učitelka češtiny a francouzštiny, která se už ale roky živí psaním o jídle – vedle Herbáře třeba pro Ambiente nebo časopis Elle – a editací gastronomických knih, to chvíli zvažovala, udělala si poctivou rešerši o tématech, a pak se rozhodla, že to zkusí.
Z jejího průzkumu jí totiž vyšlo, že na trhu není kniha o zavařování, která by odpovídala jejím představám – to znamená, že by byla moderní, pojala by zavařování jako fenomén, a nikoliv pouze jako soubor receptů, ukázala příběhy lidí, kteří se této aktivitě věnují a byla taky plná krásných, velkoformátových fotografií.
„A přesně takovou jsme s Markem Bartošem udělali. Po covidu se ale všechno zkomplikovalo a nakladatel z toho vycouval. Takže jsem v podstatě hotovou knihu, které chyběl jen úvod a pár drobností, uložila do šuplíku,“ vypráví Otevřel Camrdová.
To bylo zhruba před čtyřmi lety. Mezitím se s manželem přestěhovala do New Yorku, kde vedle psaní o jídle působí i jako učitelka češtiny, své dílo ale měla stále s sebou. Přemýšlela, co s ní a hrála si s myšlenkou, že místo českého zkusí tentokrát mezinárodní trh. „S vydáváním knih v Česku jsem měla zkušenosti, stejně tak Marek, a věděli jsme, že tam to půjde nějak vždycky, ale lákalo nás posunout se dál a zkusit zahraničí,“ vypráví.
K tomu, aby to skutečně zkusila, ji popostrčil její muž. „Každý den do mě hustil, že máme super dílo, ať se věnuju jen tomu a využiju toho, že jsem v zahraničí. Tak jsem to udělala,“ směje se.
Nakonec si tedy sedla, vybrala pět světových nakladatelství, bez literárního agenta připravila prezentaci, o čem kniha je, na koho míří, jakou bude mít pozici na trhu a jak ji propagovat, a tři nakladatele oslovila.
A šlo to. Na přelomu předloňského a loňského roku se během pár měsíců domluvila s německým nakladatelstvím Gestalten, které se rozhodlo knihu vydat v angličtině a němčině a poslat ji na více než 150 trhů, na nichž působí. „Hodně pyšná jsem na to, že jsme v podstatě nic moc oproti původní verzi neměnili. V podstatě jsem jen dopsala úvod, který se obrací na mezinárodní publikum a bylo to,“ popisuje Šárka Otevřel Camrdová.
Z toho, co ví, se Gestalten pro vydání God Is a Pickle rozhodl z několika důvodů – protože měla silnou autorskou vizi, promyšlený obsah, precizní přípravu, silné fotky a silný název. Provokativní jméno, které si hraje s tím, že zavařování je v Česku na úrovni náboženství (a Otevřel Camdrová o tom píše v úvodní eseji), stvořila pražská kreativní agentura Jumping Jacks. A podmanivé fotky Marka Bartoše, který v Česku platí za mistra svého oboru, knize skutečně dodávají ten správný světový rozměr. A podle prvních reakcí jsou taky tím, co na ní čtenáři nejvíc kvitují.
Okamžitě vás totiž přenesou do horkého léta u babičky na chalupě, kde pomáháte se zavařováním okurek, stejně jako do tuhé zimy, kdy si rádi pochutnáte na sladké marmeládě, protože čerstvé ovoce není k mání. Skvěle tak plní to, co od své knihy Otevřel Camrdová chtěla – aby to nebyla jen další kuchařka, ale svébytné dílo, které dokáže promlouvat samo za sebe. Parádu vám bude dělat jen tak položená na konferenčním stolku, ale zvládne vyvolat i radost, když se pustíte do listování.
Zelené jahody naložené nasladko podle God Is a Pickle
na 2 sklenice (à 250 ml)
Suroviny:
- 300 g nezralých jahod
- 2 proužky kůry z chemicky neošetřeného citronu
- 10 kuliček růžového pepře
- 150 ml bezinkového sirupu
Postup:
Jahody důkladně omyjte pod tekoucí vodou, není třeba je odstopkovat. Naskládejte je do sterilizovaných uzavíratelných sklenic, přidejte citronovou kůru a kuličky pepře. Obsah sklenic zalijte bezinkovým sirupem, zavíčkujte a zavařte. Před konzumací nechte alespoň 2 týdny rozležet.
Tip:
Sladké zelené jahody kombinujte s rajčatovým salátem s libečkem, se zvěřinovým tatarákem či grilovanou rybou. Výborné jsou na palačinkách a lívancích.
A byl by hřích to neudělat a něco z ní nevyzkoušet. Na necelých 300 stranách totiž své čtenáře provází jednak úvahy nad tím, jaké má zavařování v Česku místo a význam, nechybí ale samozřejmě ani konkrétní recepty, od klasických nakládaček po moderní kandované borovicové šišky, stejně jako na jídla, která tyto produkty obsahují, nebo k nimž se typicky jedí, třeba na španělského ptáčka, svíčkovou nebo třeba bublaninu.
A v duchu toho, co Šárka Otevřel Camrdová chtěla, se v ní můžete taky začíst i do dvacítky příběhů lidí, kteří se zavařováním a dalšími podobnými metodami zabývají. Od její nevlastní babičky a dědy, kteří si každý rok vyrábějí jablečné mošty, přes „pražské hipstery“ a jejich konzervační experimenty po profesionální kuchaře, jako je třeba Petr Žídek z Almy, kteří toto know-how vrací do vyhledávaných kuchyní. Každý z nich má pak v knize i svůj vlastní recept.
V jakém nákladu God Is a Pickle vychází, nesmí Šárka Otevřel Camrdová podle smlouvy s Gestaltenem říct, dostupná je už ale teď na všech místech, kam měla zamířit s výjimkou USA. Tam vyjde na konci dubna. A jaká má od ní její autorka očekávání? „Mojí motivací byla hlavně možnost spolupodílet se na šíření povědomí o české gastronomii a kultuře po celém světě – jako Češi skvěle umíme opravdu hodně věcí, ale jako stát se moc neumíme prodat, což je dost škoda. Takže tedy udělat takovou malou osvětu o naší kultuře,“ míní.
Co se úspěchu ve světě týče, v ten doufá hlavně ve Spojených státech, se kterými má osobní zkušenost a ví, že tamní česká komunita je lačná po všem, co jim Česko připomene. God Is a Pickle si samozřejmě můžete pořídit i u nás, pouze ale v angličtině či němčině. „Český překlad by se mi líbil, už proto, že mám všechno v češtině napsané, není ale na pořadu dne. Pro Gestalten byla už němčina dost malý trh,“ směje se Otevřel Camrdová.