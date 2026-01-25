Chtěli lepší Minecraft, tak si ho vyrobili. Trvalo to deset let, vstali z mrtvých, teď mají miliardu
Hytale je jako Minecraft. Ale lepší. Tedy alespoň podle tvůrců, kteří svou hru zachránili před zrušením. A vydělávají na tom.
Všimli jste si, že vaše děti už nehrají Minecraft, ale věnují se jiné nápadně podobné hře? Tak to jste si všimli správně. Nejspíš totiž propadly hře Hytale. Kterou fanoušci Minecraftu stvořili, která ho schválně připomíná – a která vznikla mimo jiné proto, že její autoři na Minecraftu už nemohli vydělávat. Sice to trvalo přes deset let a vyžádalo si to neobyčejné zmrtvýchvstání, ale teď už zase vydělávají.
Tahle herní bomba explodovala před pár dny, doutnat ale začala už v pradávném roce 2013. Nadšenci do Minecraftu Simon Collins-Laflamme a Philippe Touchette rozjeli projekt Hypixel, který využíval potenciál této kreativní kostičkové hry naplno. Místo základního těžení surovin a stavění jste na hypixelovských serverech mohli vyzkoušet úplně jiné zážitky a herní žánry, které ale stále běžely v Minecraftu. Prostě takové minihry ve větší hře.
Byl z toho masivní úspěch. Dokonce ve své době lámal rekordy, v nejslavnější okamžiky lákal samotný Hypixel až 200 tisíc hráčů najednou a měl přes deset milionů uživatelů. O pár let později tahle popularita vedla k velkému kroku. Minecraft totiž změnil licenční podmínky a přiškrtil přísun peněz, které servery generovaly. A tak padlo rozhodnutí rozloučit se s Minecraftem a udělat si vlastní hru. Jako Minecraft, ale lepší. Hru Hytale.
Hytale právě vyšla, vydělává miliony a šílí po ní nejen mladí hráči – ale přitom ještě pár měsíců nazpět byla hra mrtvá. Na Hytale začali vývojáři pracovat v roce 2015, o pět let později studio od původních zakladatelů koupila velká firma Riot Games, která stojí za online hitem League of Legends. Do slibně vypadající a fanoušky sledované hry už před akvizicí zainvestovala miliony dolarů. Jenže pak přišly potíže.
Vývojáři obsah Hytale neustále přifukovali, měnili technologie – a tím nejenže odfukovali plánované datum, kdy měla jít hra ven, ale nakonec sfoukli naděje na vydání úplně. Rozsah a ambice přesáhly možnosti studia. Loni v létě vývoj Hytale zrušili a Hypixel Studios začali zavírat. Jenže jen za pár týdnů se zjevil Simon Collins-Laflamme, původní zakladatel projektu. A po několikaměsíčním vyjednávání i jeho zachránce.
Od Riotu si Collins-Laflamme na Hytale koupil zpátky práva, vývoj obnovil a minulý týden oslavil vydání hry. „Můžu s jistotou říct, že ani v nejmenším nelituju, že jsem Hytale zachránil. Byla to ta nejnáročnější, ale také nejvíc naplňující životní zkušenost,“ oznámil v úterý – pouhé dva měsíce poté, co se s Riot Games dohodl a restartoval hru svých snů. Navíc se naplňují nejen životy, ale i bankovní konta.
„Je mi potěšením oznámit, že jsme v předprodeji zajistili finance na další dva roky vývoje,“ uvedl Collins-Laflamme ještě před spuštěním takzvaného early accessu neboli předběžného přístupu, v němž je hra dostupná a hratelná, ale její vývoj stále probíhá. A to ve zhruba padesáti lidech – včetně znovu najatých členů (ne)zrušených Hypixel Studios. „V den vydání hry očekáváme milion hráčů,“ zmínil také.
I pokud by se naplnilo jen toto očekávání a každý zájemce si pořídil hru (dostupnou pouze z oficiálního webu a zatím jen na PC) pouze ve zvýhodněném předprodeji za dvacet dolarů, bylo by z toho v přepočtu přes 400 milionů korun. A to jsou k mání i čtyřnásobně dražší verze hry – a také spekulace o mnohem vyšších číslech. Internetem proletělo dosažení téměř tří milionů hráčů, které nicméně vývojáři nepotvrdili. Pokud by k němu došlo či se prodávaly i dražší verze Hytale, hravě by to znamenalo překonání miliardy korun.
Navíc sám Collins-Laflamme v den vydání – a tedy už po milionové předpovědi – naznačoval „VELMI VYSOKÝ počet hráčů“. Že by až tak vyšší než očekávaný? Hra si také za deset let vývoje vybudovala velkou základnu příznivců, její trailer nasbíral přes 60 milionů zhlédnutí. V den premiéry byla na Twitchi nejsledovanějším titulem se 420 tisíci diváků. A hlavně stejně jako Minecraft sází Hytale na někdy až neskutečnou kreativitu svých hráčů.
Oproti Minecraftu se sice Hytale v základu zaměřuje více na akčnější a v něčem propracovanější zážitek podobný klasičtějším hrám na hrdiny neboli RPG, ale stále je to generovaný fantasy svět a pomyslná kostičková stavebnice v jednom. V níž můžete tvořit, ale kterou můžete také přetvořit. Takže podobně jako v Minecraftu můžete navštívit Národní muzeum nebo si v Minecraftu zahrát Minecraft, lze si v Hytale zahrát Doom. Nebo spustit Windows 95.
Dokonce už probíhají pokusy s propojením Hytale i Minecraftu. Takže co udělá hráč na serveru v Minecraftu, to uvidí hráč na serveru Hytale. A to jsou pouze komunitní výtvory, samozřejmě probíhá kontinuální vývoj od samotných autorů. Například stačilo pár dní od vydání, aby do Hytale zamířili dinosauři. Snah o nový Minecraft už jsme viděli několik, ale vypadá to, že tahle opravdu narazila na pořádné naleziště zlata. Nebo spíš netheritu?