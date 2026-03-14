Chytali jste na mobilu Pokémony? Díky vám se jednou možná nezaseknou doručovací roboti
Společnost Niantic, která stojí za Pokémon GO, využívá 30 miliard fotek od hráčů k tomu, aby roboti věděli, kde přesně stojí.
Už je to dekáda, co v roce 2016 půlka světa chodila se skloněnou hlavou a telefonem namířeným na budovy, lavičky a parky v naději, že spatří vzácného Pikachua. Někomu tento fenomén možná mohl tehdy připadat směšný, dnes se ale ukazuje, že kolektivní bláznovství z mobilní hry Pokémon GO s sebou neslo nečekaně praktický dopad.
Za ním stojí více než 30 miliard fotografií městského prostředí, které v průběhu let hráči Pokémon Go a jeho předchůdce, hry Ingress, pořídili. Klíčové přitom je, že každý snímek nese mimořádně přesnou lokační značku. Tenhle poklad zdědila firma Niantic Spatial, AI divize tvůrce Pokémon GO Nianticu, a rozhodla se z nich udělat unikátní mapu, která pomůže strojům lépe se orientovat v tom, kde skutečně jsou.
Z obřího datového balíku totiž vytrénovala navigační model umělé inteligence, který dokáže určit polohu zařízení s přesností na několik centimetrů, a to pouze na základě obrazu z kamery. To se hodí zejména v městském prostředí, kde GPS nefunguje vždy spolehlivě. Signál se totiž často odráží od výškových budov, podchodů nebo dálničních nadjezdů – modrá tečka na mapě se pak může posunout třeba o padesát metrů, a rázem jste na jiné ulici, často dokonce v opačném směru. Člověk si takovou nepřesnost snadno uvědomí, například pro autonomní vozidla by však mohla představovat mnohem vážnější problém.
S tímto nešvarem donedávna bojoval i startup Coco Robotics, který v amerických městech jako Los Angeles, Chicago nebo Miami a nově také v Helsinkách, provozuje zhruba tisíc autonomních doručovacích robotů. Tyto na první pohled legrační stroje dokážou převézt až osm velkých pizz nebo čtyři tašky s nákupem. Navigace pro ně – a další stroje konkurenčních společností – ale představuje velkou výzvu.
Pikachu a robot řeší stejný problém
Společnosti Coco Robotics a Niantic Spatial proto spojily síly a jejich partnerství stojí na jednoduché myšlence – ať chcete do reálného světa vložit virtuálního Pokémona, nebo jím bezpečně projet s robotem vezoucím jídlo, potřebujete totéž. Vědět přesně, kde jste a na co se díváte.
Roboti Coco jsou proto vybaveni čtyřmi kamerami snímajícími do všech stran a na ulicích se orientují podle záznamů, které pořídili před lety lovci Pokémonů. Adaptace dat přitom podle firmy nepředstavovala velký problém. Výsledkem je, že robot nyní dokáže zastavit přesně před vchodem restaurace, aniž by blokoval chodník, nebo přímo u dveří zákazníka, a ne o pár kroků vedle.
Má to být ale jen začátek. Niantic Spatial pracuje už i na novince, kterou ředitel Coco Robotics John Hanke nazývá „živou mapou“. Jde o hyperdetailní digitální simulaci světa, která se bude průběžně aktualizovat. Jak se budou roboti od Coco a dalších firem pohybovat po světě, budou zároveň sbírat nové zdroje mapových dat a postupně doplňovat stále podrobnější digitální kopii reálného světa.
Mapy budoucnosti nebudou jen přesnější – podle MIT Technology Review budou také jinak strukturované. Zatímco doposud sloužily především lidem k orientaci, stále častěji je budou „číst“ stroje. A stroje potřebují víc než jen souřadnice. Využijí i podrobné popisy toho, co je daný objekt, jaké má vlastnosti a k čemu slouží. „Dnešní doba je o budování užitečných popisů světa, aby jim stroje rozuměly,“ dodává Hanke.
Na podobných modelech map dnes pracují i giganti jako Google DeepMind nebo World Labs, ale většinou budují fantazijní virtuální světy pro trénink AI agentů. Niantic Spatial jde opačnou cestou: chce co nejpřesněji zrekonstruovat svět skutečný. A základní kámen téhle ambice položili, aniž by o tom věděli, miliony lidí s telefonem chytající Pokémony.