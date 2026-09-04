Čínská ofenziva v Česku. Automobilka BYD se nově objeví přímo v názvu extraligového hokejového klubu
Čínská automobilka po Interu Milán, PSG a Manchesteru City vstupuje do českého hokeje. Od nové sezony v něm bude tým BYD Energie Karlovy Vary.
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Hokejový klub z Karlových Varů bude od nadcházející extraligové sezony vystupovat pod jménem BYD Energie Karlovy Vary. Čínská automobilka BYD se totiž na základě dvouleté smlouvy stala generálním partnerem HC Energie a její jméno vstoupí přímo do názvu A-týmu. Finanční hodnotu obě strany nechtějí oficiálně komentovat, původní značka Energie i vazba klubu na město ale mají zůstat zachovány. Největším akcionářem klubu je spoluzakladatel investiční skupiny Pale Fire Capital a šéf americké společnosti Groupon Dušan Šenkypl, který klub vlastní spolu s městem.
Logo BYD se objeví na dresech a týmovém oblečení a značka se stane součástí prezentace klubu při domácích zápasech i v digitální komunikaci. Součástí plnění jsou také elektrické a plug-in hybridní vozy, které klub využije pro každodenní provoz. „Naším cílem je přinášet inovace, technologie a nové zážitky fanouškům v celém regionu,“ uvedl generální ředitel BYD pro Česko a Slovensko Shawn Wang. Nové označení se má používat i v oficiálních soutěžních systémech, televizní grafice a databázích třetích stran.
Energie do sezony vstupuje po zisku bronzových medailí pod trenérem Pavlem Paterou, což je její první cenný kov od mistrovského titulu ze sezony 2008/2009. „Pro Energii je to jedna z nejvýznamnějších změn posledních let, ale především důležitý krok do budoucnosti. Naší cílovou stanicí není loňská sezona. Chceme se dlouhodobě zabydlet v horní třetině extraligové tabulky a zároveň se dál posouvat organizačně i v tom, co nabízíme našim fanouškům,“ říká k ambicím klubu jeho jednatel Daniel Tobolka.
Sponzor v názvu není v českém hokeji novinkou. Pardubice hrály postupně jako HC ČSOB Pojišťovna, HC Moeller a HC Eaton. Litvínov nese od roku 2007 jméno podle paliv skupiny Orlen Unipetrol, nejdřív jako HC Benzina a od sezony 2011/2012 jako HC Verva. Zlín zase odehrál sezonu coby Aukro Berani a České Budějovice vystupují od sezony 2023/2024 jako Banes Motor. Novinkou ale v tomto případě je, že do názvu vstupuje výrobce automobilů, navíc čínský, a že se řadí před původní jméno klubu, které zůstává zachováno.
Kolik BYD za spojení se jménem klubu platí, není oficiálně známé. Aukro dávalo v roce 2017 Zlínu pět milionů korun za sezonu, Orlen Unipetrol letos po prodeji majoritního podílu v Litvínově slíbil klubu na tři roky 120 milionů korun. Karlovarský rozpočet se přitom pohybuje výrazně níž než u nejbohatších klubů ligy. Daniel Tobolka v posledních letech mluvil o sumě kolem 150 milionů korun, zatímco největší kluby jako Pardubice či Sparta mají rozpočty dvoj- až trojnásobné.
Sponzoři v názvech českých hokejových klubů
- BYD Energie Karlovy Vary: čínská automobilka BYD jako generální partner
- Banes Motor České Budějovice: soběslavská strojírenská firma Banes jako generální partner
- Mountfield HK: prodejce zahradní techniky Mountfield je zároveň majitelem klubu
- HC Vítkovice Ridera: lokální investiční skupina Ridera jako generální partner
- HC Verva Litvínov: Orlen Unipetrol jako generální partner
„Snažíme se o finanční disciplínu, byť to v hokeji není vždy úplně jednoduché. Náš rozpočet se nyní pohybuje kolem 180 milionů korun na nákladové stránce. BYD se stává největším partnerem klubu, součástí spolupráce je fixní a bonusová částka, bližší detaily ale prozrazovat nechceme,“ uvedl na tiskové konferenci na dotaz CzechCrunche Daniel Tobolka.
Jelikož generální partner obvykle pokrývá nižší desítky procent rozpočtu, mohla by se hodnota karlovarské dohody pohybovat v jednotkách až nižších desítkách milionů korun ročně. Část plnění mají tvořit zapůjčené vozy. Vedle vlastních příjmů se Energie dlouhodobě opírá o město a kraj, jejichž dotace míří především do mládeže. Od roku 2022, kdy klub po 24 letech předal podnikatel Karel Holoubek, je největším vlastníkem Dušan Šenkypl se 43 procenty. Město Karlovy Vary drží 40 procent, desetinu mládežnický spolek a sedm procent Daniel Tobolka.
A jak je vlastně do klubového fungování zapojen jeho největší vlastník? „S Dušanem jsme v sezóně ve velice frekventovaném kontaktu, hodně dohlíží i třeba na filozofii skladby týmu. Řešíme veškeré sestavování rozpočtu, základní strategie a cíle. Není to vzdálený vlastník, naopak ví o všem podstatném, co se v Energii děje. Podílí se na všech základních směrech, kam se má klub vyvíjet. Například sportovní úsek často přivádí k šílenství svými datovými pohledy, i to je součást jeho agendy,“ usmívá se Tobolka.
„Vím, že peníze potečou spíš ode mě než ke mně,“ řekl sám Šenkypl na téma financování, když před čtyřmi lety do klubu vstupoval, a dodal, že tuto investici bere jako filantropický projekt, nikoliv jako byznysovou příležitost. Je to zároveň jeho osobní aktivita, která není nijak spojená s Pale Fire Capital. Na dotazy k aktuální dohodě s BYD, či jak to může ovlivnit rozpočet klubu nebo jeho financování, neodpověděl. Klub exekutivně vede jeho dlouholetý kamarád Tobolka, který má se světem automotive velké zkušenosti, byť z trochu jiné strany, než kde je samotné BYD.
Tobolka je přes dvacet let šéfem firmy AutoMax, výhradního dovozce autokosmetiky, autochemie a především olejů a maziv značky Shell, jejíž obrat se pohybuje v jednotkách miliard korun. Ani on přitom hokej nikdy nepovažoval za výdělečný byznys. „Na hokeji se na rozdíl od fotbalu vydělat nedá, v nejlepším případě to může skončit na kladné nule,“ popsal loni v rozhovoru pro CzechCrunch. Pro BYD jde nicméně o jeden z prvních velkých marketingových kroků na trhu, kde teprve buduje pozici.
Automobilka do Česka oficiálně vstoupila v dubnu 2025, původní plán třiceti prodejních a servisních míst do konce téhož roku později zredukovala na dvacet a první showroom otevřela až loni v září v Uherském Hradišti. Prodeje rostou z nízké báze: za leden až duben letošního roku zaregistrovala v Česku přes 150 vozů, letos v srpnu jich bylo 120 (přičemž loni v srpnu 42). Globálně firma založená v roce 1994 jako výrobce dobíjecích baterií patří k největším hráčům oboru.
Loni dodala zákazníkům přes 4,6 milionu elektrických a plug-in hybridních aut, z toho více než 2,2 milionu čistě elektrických, čímž v této kategorii poprvé předstihla Teslu. V Evropě jí registrace za rok 2025 vzrostly podle dat asociace ACEA o 267 procent na více než 187 tisíc vozů. Clům Evropské unie na čínské elektromobily se snaží vyhnout výstavbou továren v Maďarsku a Turecku. Sport je již navíc pro BYD zavedeným marketingovým nástrojem. Značka byla oficiálním partnerem fotbalového EURO 2024, loni podepsala tříleté partnerství s Interem Milán a letos se stala automobilovým partnerem Paris Saint-Germain a Manchesteru City.