Proč začíná čínské BYD dobývat Česko ze Slovácka? Jednali tu nejrychleji. Letos chce 20 prodejen
Český příběh BYD se začíná psát v Uherském Hradišti, kde vznikl první showroom značky. Odtud chce automobilka rychle pokrýt celé Česko.
První showroom čínské automobilky BYD v Česku nestojí v Praze ani v Brně, ale vyrostl v Uherském Hradišti. To je tah, který logicky vzbudil pozornost. Skupina Auto UH, která showroom 18. září otevřela a provozuje ho, je jedním z největších dealerů na Moravě. Díky tomu dokázala projekt připravit rychleji než ostatní. A pro BYD, který chce v Česku během několika měsíců vybudovat celorepublikovou síť, byla právě rychlost rozhodující.
„Nešlo o to, aby první showroom byl zrovna u hranic se Slovenskem či Rakouskem, taková strategie za tím nebyla,“ říká pro CzechCrunch Jan Hauptvogel, šéf PR českého zastoupení BYD. „Hledali jsme partnera, který je připravený, má zkušenosti a dokáže spustit projekt podle našich představ. Auto UH to zvládlo nejrychleji.“ Volba Uherského Hradiště tak vypovídá hlavně o tom, jak moc BYD tlačí na rychlost expanze. Do konce roku totiž plánuje mít otevřeno dvacet prodejních míst v Česku a dalších patnáct na Slovensku.
Samotný showroom je dle Hauptvogela navržený tak, aby odpovídal mezinárodnímu designu značky. Prodejní plocha má přes 450 metrů čtverečních, aby se do ní vešly všechny modely včetně těch, které BYD plánuje představit v příštím roce.
Na výběr mají zákazníci z dostupných modelů. Jsou mezi nimi dvě SUV – čistě elektrické Sealion 7 a Seal U DMi, což je plug-in hybrid. Ty jsou doplněny elektrickým kupé Seal. Na začátku září pak automobilka představila kombík Seal 6 DM-i Touring, který se chlubí dojezdem 1 350 km. Podstatné je, že BYD nenabízí možnost volby výbavy, ta je pevně daná.
Nejde ale jen o prodej, cílem je nabídnout zázemí pro servis a testovací jízdy. Právě dostupnost servisu a možnost vyzkoušet si auto na vlastní kůži jsou podle BYD klíčové pro to, aby si lidé elektromobily pořizovali. To je možné už od jara, kdy BYD oznámil vstup do Česka. „Zatím jsme spokojení. Snažíme se růst co nejrychleji a máme ambiciózní cíle,“ přidal Hauptvogel, konkrétní čísla ale nesdělil.
Typického českého zákazníka značka zatím nedefinuje, ale obecně prý lze říct, že jde spíš o lidi starší 35 let s vyššími příjmy. „Pořád to není úplně mainstream a levné auto, ale zákazník za tu cenu dostane vysoký standard,“ zakončil Hauptvogel.