Obrat na trhu elektroaut dokonán. Teslu sesadil z trůnu čínský dravec, který se zabydluje i v Česku

Rok 2025 nebyl pro automobilku Tesla jednoduchý. Dlouholetá jednička na trhu s elektromobily se musela smířit s tím, že prodeje postupně zpomalovaly, firma čelila silnější konkurenci a do jejího byznysu se promítaly i politické kroky ve Spojených státech a veřejné vystupování jejího šéfa Elona Muska. Na samém konci roku pak přišla symbolická tečka: Tesla přišla o pozici největšího světového prodejce elektromobilů, když ji v celoročních číslech předstihla čínská automobilka BYD, která se v uplynulém roce uvedla a usadila i u nás.
Tesla za celý rok 2025 dodala zákazníkům přibližně 1,64 milionu čistě elektrických aut. BYD ve stejném období prodal zhruba 2,26 milionu elektromobilů. Pro Teslu to znamenalo už druhý meziroční pokles v řadě, zatímco BYD naopak výrazně rostl. Poprvé se tak stalo, že čínská automobilka prodala za celý rok víc elektromobilů než ta americká.
Tesla má dlouhodobě nejsilnější pozici ve Spojených státech, kde drží přibližně 45 procent trhu s elektromobily. Právě tam ale v roce 2025 došlo ke změně, která měla na její výsledky velký dopad. Na konci září skončila federální daňová úleva na nákup elektromobilů ve Spojených státech, která platila jen pro vybrané modely splňující podmínky ohledně ceny auta, místa výroby či původu baterií. Díky úlevě si lidé mohli odečíst až 7 500 dolarů (154 tisíc korun) z ceny auta. Řada zákazníků nákup uspíšila, aby podporu ještě stihla, a ve čtvrtém čtvrtletí se pak poptávka znatelně propadla. Tesla v něm dodala zhruba 418 tisíc aut, o 78 tisíc vozů méně než o rok dřív.
Tesla se snažila na zpomalení reagovat hlavně cenami. V průběhu roku začala nabízet levnější verze svých klíčových modelů, především Modelu 3 a Modelu Y. Tyto varianty jsou dostupnější, ale mají kratší dojezd a jednodušší výbavu než dražší verze. Cílem bylo udržet objemy prodejů i po skončení státních pobídek. Zatím se ale ukazuje, že to na celkové výsledky nestačilo.
BYD naopak těžil z rozmělněného rozložení trhů. V USA se její auta kvůli vysokým clům prakticky neprodávají, firma je ale velmi silná v Číně a rychle roste také v Evropě, jihovýchodní Asii a Latinské Americe. A zatímco BYD v Evropě roste, Musk v ní zaznamenal komplikace. Ještě před pár lety byla Tesla na mnoha evropských trzích jasnou jedničkou, v roce 2025 její prodeje v řadě zemí výrazně klesly. Ve Francii a Švédsku se ke konci roku propadly registrace nových aut o desítky procent. Výjimkou zůstalo Norsko, kde má elektromobilita dlouhodobě stabilní podporu a kde se Tesle dařilo i nadále.
BYD z tohoto vývoje těží hlavně díky šíři nabídky. Prodává malé městské elektromobily, rodinná SUV i větší vozy vyšších tříd a v některých zemích k tomu přidává i plug-in hybridy, které kombinují spalovací motor s elektrickým pohonem. Důležitou roli hraje i to, že si firma sama vyrábí baterie a další klíčové komponenty. Díky tomu má větší kontrolu nad náklady a dokáže rychle reagovat na tlak na ceny.
Ani pro BYD ale není situace bez rizik. Na domácím čínském trhu čelí velmi tvrdé konkurenci a tempo růstu tam v posledním roce zpomalilo. Firma proto dál sází na zahraničí a připravuje výrobu přímo v Evropě, aby se vyhnula clům a zjednodušila logistiku. Tesla mezitím stále víc mluví o tom, že její budoucnost neleží jen v prodeji aut. Vedení firmy dlouhodobě zdůrazňuje projekty autonomního řízení, robotaxi a humanoidních robotů. Tyto aktivity jsou zatím ve fázi omezeného provozu nebo vývoje a v současnosti nepřinášejí takové příjmy jako samotná auta. Přesto k nim investoři upínají velkou pozornost, což je jeden z důvodů, proč se akcie Tesly drží vysoko i přes slabší prodejní čísla.