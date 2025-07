Co je lepší rezerva: švýcarský frank, či euro? Investoři vysvětlují, kdo má osypky z levného dolaru

Uložit 0

Bitcoin na rekordu, S&P 500 na rekordu, Nvidia na rekordu… To všechno ale platí v dolarech, při přepočtu na koruny či eura už je výsledek o něco horší. Na vině je slábnoucí americká měna. Jde o zásadní, ačkoli retailovými investory přehlížené téma. Michal Semotan z J&T a Filip Kejla z Next Wealth upozorňují, že slabý dolar je špatnou zprávou i pro evropskou ekonomiku, která je hodně exportně orientovaná. „Pro evropské firmy je to negativní – dostanou zpátky méně peněz v eurech,“ řekl Semotan v posledním dílu podcastu Money Maker Hedge a s Kejlou se zamysleli i nad tím, jaká je další světová měna vhodná jako rezerva.

Témat, na která během hodinového povídání došlo, byla samozřejmě celá řada: Kejla se Semotanem vysvětlili, jak fungují akciové opce, dotkli jsme se tokenizovaných cenných papírů, vrátili se opět k Nvidii a tomu, že se stala firmou s valuací čtyři miliardy dolarů.

Poslechněte si poslední epizodu podcastu Money Maker Hedge. Podcast si můžete pustit v přehrávači níže nebo na všech podcastových platformách. Tady přinášíme výtah toho nejzajímavějšího, co v novém díle padlo.

Jaká je vhodná rezervní měna kromě dolaru?

Filip Kejla: Samozřejmě se bavíme o švýcarském franku. Ale zrovna teď si myslím, že hedgeové fondy útočí na švýcarský frank a chtějí ho oslabit. Tyhle fondy si prostě hledají příležitosti a věřte tomu, že i v dolaru je řada spekulantů a hráčů, kteří to tlačí určitým směrem. A to se děje i na švýcarském franku.

Každopádně z dlouhodobého hlediska byl rezervní měnou vždy dolar. Když nastal nějaký průšvih, vždy to byl dolar nebo švýcarský frank. A když se podíváš i na ten „range“ české koruny, pro českého investora je to jeden z argumentů, proč se tu říká, že euro pro nás asi není úplně výhodné. Máme výhodu, že můžeme být nezávislí. Když se stane problém s inflací, můžeme si hýbat s měnou, se sazbami, jak potřebujeme. V tom je koruna výhodná. A samozřejmě, že je relativně stabilní.

Michal Semotan: Já tady s Filipem trochu nesouhlasím. Pro člověka, který žije tady, v tomhle regionu, tak ano, chápu dolar jako rezervní měnu. Ale na druhou stranu, pokud se bavíme o tom, že žije tady, v tomto regionu, tak stejně většinou cestuje v rámci Evropy. A v tom euro taky dává určitý smysl. I kdyby se tady teoreticky něco stalo a lidé by se chtěli přesunout jinam, euro v tu chvíli bude mít důležitou hodnotu. Kamkoliv pojedete 200 km od nás na západ, tak se tam eurem platí. A vlastně bys měl investovat v měně, kterou nejvíc používáš a budeš používat.

O fenoménu tokenizovaných akcií, s nimiž přišel Robinhood

Filip Kejla: Robinhood to za mě dělá dobře. Tokenizace je jeden z nástrojů budoucnosti, který tu opravdu bude hrát prim. Představ si, že chceš koupit akcie Applu – Robinhood na to vydá tzv. token, který se chová jako investiční certifikát. Jedna ku jedné – koupíš si jeden token, máš jednu akcii Applu na jejich platformě. A s tímto tokenem můžeš obchodovat i jako s frakční akcií, tedy v malých podílech. Obchoduje se 24/7, tedy i o víkendech a mimo běžné burzovní hodiny. A to je věc, u které říkám: když spustíme obchodování 24/7, tak je to „game over“. Je to podle mě špatně.

Jak odhadují, že budou letos trhy performovat

Michal Semotan: Myslím si, že americké indexy letos ukážou dvouciferné zhodnocení – že to bude deset procent plus na S&P 500. Ale zároveň si myslím, že do té doby, třeba v horizontu dvou měsíců, se můžeme potkat v srpnu nebo v září a klidně být ve flatu nebo lehce dolů. Krátkodobě to tak vidím.

Filip Kejla: Za sebe musím říct, že jsem na začátku roku odhadoval, že indexy budou plus minus flat. Teď si myslím, že jsme to trochu přestřelili. Všichni jsou aktuálně hodně optimističtí a čísla už zase směřují k úrovním 6600 až 7000 bodů na S&P 500, což by znamenalo dalších 10 až 13 % růstu.

Během jednoho roku jsme už zažili desetiprocentní korekci, dokonce dvacetiprocentní. Pokud by měla přijít další desetiprocentní, docela by mě to překvapilo. Spíš si troufám říct, že zůstaneme na současných úrovních a na konci roku uvidíme celkové zhodnocení kolem pěti procent, maximálně do deseti procent. Tam teď míříme.

Jaké dopady může mít oslabování dolaru

Michal Semotan: Všichni teď bijí na poplach, že dolar bude dál oslabovat. Podle mě už jen z vývoje kurzu musí mít i Evropská unie trochu osypky. Export zboží do Ameriky se brutálně zdražuje a pro evropské firmy je to negativní – dostanou zpátky méně peněz v eurech. Takže to paradoxně nevyhovuje ani samotné EU. Naopak to může hrát do karet Americe – zboží ze zahraničí se zdraží, což může omezit poptávku a tím pádem i tlak na inflaci. To jsou věci, které v tom hrají roli.

Tohle prostředí zároveň může podpořit rozvíjející se trhy – takzvané „emerging markets“. Vždy, když dolar trochu oslabuje a nálada na trzích je povznesená, tak těmto regionům to pomáhá. Latinská Amerika může podle mě opravdu jet. Zvlášť když se jejich výsledky přepočítávají do amerického dolaru. Dřív jim silný dolar ubíral, teď jim to může naopak naskočit. Jsou to zajímavé momenty, které se teď mohou odehrát.

Filip Kejla: Jsme teď s týmem někde na úrovni 1,18 dolaru vůči euru a už pracujeme na instrumentech, přes které chceme vsadit na to, že dolar dál oslabovat nebude – naopak, že posílí. Otázkou je, kam až a na jaké úrovni. Hledáme způsoby, jak na to vsadit. A musím říct, že i analytické domy to teď vidí podobně. Věříme, že jsme se dostali na úroveň, která je zajímavá jak z technického, tak fundamentálního hlediska. Pro inflaci v USA je slabší dolar fajn, zboží se zdražuje, spotřebitel zpomaluje. Ale zároveň je to problém pro Evropskou unii.

Evropská ekonomika je silně exportně orientovaná a slabý dolar jí nevyhovuje. Z toho pohledu to nepomáhá ani jedné straně. A proto je důležité si položit otázku: Kde je ta rovnovážná, správná cena dolaru? Co mě osobně těší, je, že i největší bankovní domy teď říkají: dolar půjde dál dolů, je dobré se proti tomu zajistit. My jsme dolar zajišťovali dlouhodobě a teď už se začínáme ptát, jestli s tím pokračovat. Když je kurz pod 21 korun za dolar, dává vůbec smysl dál zajišťovat naše dolarové expozice? Protože právě tam se může objevit prostor pro „double výnos“ – ale samozřejmě s rizikem, které je potřeba dobře zvážit.