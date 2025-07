Nenechte se zmást a dobře počítejte. Bitcoin je na rekordech jen pro někoho, kdy se dočkají Češi?

Uložit 0

Těm titulkům nešlo včera ani dnes uniknout: Cena bitcoinu dosáhla dosavadních maxim. Bitcoin prolomil hranici 112 tisíc dolarů… Dalo by se pokračovat, jenže to je zrádné, protože takový pohled je dolarocentrický. My ovšem nežijeme v Americe ani neplatíme dolary. Máme české koruny, někdo by případně radši měl eura – prašť jako uhoď, v obou měnách je bitcoin od svých maxim daleko.

Obecně se hodnota bitcoinu vyjadřuje v přepočtu na americké dolary. Je to takový úzus a asi jen málokdo z těch, kdo nejsou zarytí krypto fanoušci, ale bitcoin aspoň po očku sledují a občas si ho kus koupí, zná jeho aktuální cenu vyjádřenou jinak než v dolarech.

Loni všichni sledovali, kdy bitcoin prolomí prvně hranici 100 tisíc dolarů (došlo k tomu 5. prosince), stejně jako v roce 2017 mnozí sázeli, jestli padne meta 20 tisíc dolarů (těsně se tak nestalo). Hodnotu v eurech, korunách, yuanech, jenech či pesos nikdo moc neřešil.

Samozřejmě s výjimkou profesionálních a zkušených investorů, kteří moc dobře vědí, jak mocný nástroj je měnový kurz. Ostatně poměrně detailně jsme to probrali s Filipem Kejlou a Michalem Semotanem v posledním dílu podcastu Money Maker Hedge – že totiž slabý dolar může rozhodnout o tom, že proděláte, i když samotná akcie krásně roste.

A to je přesně i problém u bitcoinu. Nyní často opakované ATH (zkratka anglického all-time-high) 112 tisíc dolarů se týká právě a pouze ceny bitcoinu vyjádřené v dolarech. Jenže americká měna je na tom letos bídně, od ledna oslabila výrazně především vůči evropským měnám.

Pro srovnání: k euru je dolar nyní dole o téměř 12 procent, k švýcarskému franku o 12,5 procenta, ke švédské koruně o 14 procent, k britské libře o 7,9 procenta a vůči české koruně o 13,6 procenta.

Takže když se mluví o cenových maximech, Evropané je v případě bitcoinu nezažívají dnes, ale – pořád ještě – je ve svých kryptopeněženkách a na svých krypto účtech měli v lednu. Bitcoin stál přes 103 tisíc dolarů, což vzhledem k tehdejší síle amerického platidla bylo 2,546 milionu korun, resp. 100 470 eur.

Foto: Koyfin / Canva Pro/CzechCrunch Letošní vývoj hodnoty bitcoinu v dolarech (světle modře) vs. hodnoty bitcoinu v eurech (fialově).

Bylo to ve chvíli, kdy do inaugurace Donalda Trumpa chybělo jen pár dní a trhy včetně těch forexových se zdály být nadšené. Jenže pak prezident opravdu nastoupil do Bílého domu a začal skutečně úřadovat včetně rozpoutání svých celních válek – a dolů poslal jak burzy, tak dolar. Zatímco akciové trhy už se z toho ale oklepaly, dolar zažívá nejhorší měsíce za několik dekád.

Potvrzuje to i Roman Valihrach, zakladatel a šéf jedné z nejstarších krypto burz světa Coinmate: „Bitcoin je na novém historickém maximu v dolarech, ale v korunách zatím ne – a může za to hlavně slábnoucí dolar. Pro české investory je to podobné, jako když dostanete přidáno, ale zároveň vám zdraží nájem. V absolutních číslech si polepšíte, ale pocitově to není ono.“

A ještě dodává: „Kurz koruny vůči dolaru má na cenu bitcoinu zásadní vliv, protože většina obchodů se odehrává právě v USD. Na Coinmate vidíme, že zájem o bitcoin zůstává vysoký, zejména mezi těmi, kdo ho berou jako dlouhodobý uchovatel hodnoty. Investoři v Česku vnímají, že nejde jen o aktuální kurz, ale o širší ekonomický vývoj. A jestli se dočkáme i ATH v korunách? Pokud bude trh pokračovat v současném tempu, tak je to spíše otázka času.“

Pokud by platil nynější kurz, který vydala ČNB k 10. červenci, tedy 21,046 koruny za dolar, musel by bitcoin stát zhruba 121 tisíc dolarů, aby se přehoupl přes onu sice nesexy, ale přesto svým způsobem magickou, lednovou hranici.