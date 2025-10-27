Co se stane, když se potká Teal’c z Hvězdné brány a MMA bojovník Jiří Procházka? To se dozvíte už za pár dní
Comic Con Brno & Junior startuje na brněnském výstavišti v sobotu 1. listopadu. Dorazí herci z Harryho Pottera i Kingdom Come: Deliverance.
Oba jsou pořádní drsňáci. Svým soupeřům nahánějí strach. Zároveň mají nespočet oddaných fanoušků. Akorát jeden je bojovníkem skutečným v zápasech MMA, zatímco ten druhý válčil proti nepřátelům v seriálové Hvězdné bráně. Zápasník Jiří Procházka i herec Christopher Judge neboli Teal’c teď míří do Česka, abyste se s nimi mohli potkat naživo. A to už za pár dní.
Comic-Con určitě znáte. Není to ale jen akce pro děti posedlé komiksy a seriály, ačkoliv i ty si na své přijdou. Comic-Con Brno & Junior, který proběhne o víkendu 1. a 2. listopadu na brněnském výstavišti, láká fanoušky všech věků i žánrů. Však kromě zmíněné hvězdy z Hvězdné brány a bojovníka MMA dorazí do Brna i spisovatel Leoš Kyša, Luke Dale neboli představitel pana Ptáčka z Kingdom Come: Deliverance 2 či herci z osmdesátkové Policejní akademie.
Tihle pánové – ale nejen pánové, jak dosvědčí spisovatelky Kristýna Sněgoňová nebo C. J. Tudor, autorka thrilleru Kříďák – budou nicméně jen jednou ze součástí nabitého programu Comic-Conu. Popkulturní festival láká také videohrami a deskovkami, stánky s merchem, přednáškami na všemožná témata od Hry o trůny až po Harryho Pottera nebo třeba cosplayerskými soutěžemi. A taky velice příjemným bonusem. Vstupenka na Comic-Con Brno & Junior totiž odemyká hned tři akce.
Podívejte se na fotky z předchozích či pražských Comic-Conů:
Brněnský Comic-Con totiž stejně jako loni proběhne ve stejném časoprostoru jako veletrh Kniha Brno. A kdo si pořídí vstupenky na Comic-Con, ten zároveň získá přístup právě i na tuto akci, na níž vystoupí domácí i světoví spisovatelé – včetně jmen jako Kateřina Tučková či Alena Mornštajnová – a která láká vlastním nabitým programem určeným pro čtenáře fantasy, sci-fi, kriminálek, hororů, literatury faktu i romantičtějších románů. Kromě Knihy Brno navíc dostanete vstup také do vědeckého parku Vida hned vedle výstaviště.
Takže ať už chcete nakoupit nejnovější bestsellery se slevou, vyslechnout si Teal’covo „indeed“, zajít na přednášku o kolonizaci sluneční soustavy, nebo vyhrát ceny ve hvězdném kvízu zaměřeném na Stargate, Star Trek a Star Wars, zařaďte nejvyšší hyperrychlost do Brna. I když – až tak rychlou ne. Stačí dorazit v sobotu 1. či neděli 2. listopadu na výstaviště, kde proběhne Comic-Con Brno & Junior. CzechCrunch tam coby partner akce nebude chybět.