Historky z Tinderu, Žítkovské bohyně, Les v domě i Kříďák míří do Brna. Na tři dny tu vznikne ráj čtenářů
Veletrh Kniha Brno začíná v pátek 31. října na brněnském výstavišti a jeho nabitý program láká na spisovatele, přednášky i spojení s Comic-Conem.
V Brně budou bestsellery. A taky jejich autoři. Jak ti čeští, tak zahraniční. Celkem jich bude přes 120 a se všemi se potkáte už velice brzy – veletrh Kniha Brno totiž v moravské metropoli startuje už v pátek 31. října a potrvá do neděle 2. listopadu. A jestli by vám nestačilo podepisování knih, setkávání se spisovateli či poslouchání přednášek, tak vás třeba zlákají slevy na knihy, se kterými na brněnské výstaviště vydavatelé míří.
Kniha Brno zažila loni svou premiéru – a to velice úspěšnou. Knižní festival přilákal třináct tisíc návštěvníků, teď představuje svůj druhý ročník s ještě nabitějším programem a většími ambicemi. A opět s mediálním partnerstvím CzechCrunche. „Druhý ročník je dvojnásobný zážitek. Rozrostl se počet hostů, program i počet sálů. Chceme, aby si čtenáři odnesli nejen nové knihy, ale i inspirativní setkání a zážitky s autory, které mají rádi,“ říká manažer akce Pavel Koutský.
Do Brna zamíří domácí spisovatelé i jejich zahraniční kolegové, velkým lákadlem bude například spisovatelka C. J. Tudor, kterou proslavil thriller Kříďák, nebo Alison Belsham, kterou znáte díky sérii Tatérka či knihám o inspektorce Lexi Bennett. Z domácích autorů se těšte na Kateřinu Tučkovou a její Žítkovské bohyně či Alenu Mornštajnovou podepsanou pod Lesem v domě. Či na Miroslava Hlauča, jehož Letnice jsou jednou z nejkrásnějších knih poslední doby. Kniha Brno nicméně neláká pouze na známé spisovatele.
Na veletrhu vystoupí například i chirurg Pavel Pafko, reportéři Jakub Szantó a Tomáš Etzler či komička Lucie Macháčková se svými Historkami z Tinderu. Anebo Aneta Martinek, autorka bestselleru Organizační porno. „Těší mě, že největší knižní veletrh na Moravě stále roste, a věřím, že druhý ročník překoná ten první. Naším cílem je nabídnout co nejširší žánrovou paletu a vytvořit prostor, kde se knihy skutečně setkávají s čtenáři,“ říká spolupořadatel Václav Pravda.
Ono setkávání bude probíhat nejen prostřednictvím spisovatelů, ale především na stáncích více než 80 nakladatelství. A to jak těch největších, tak podniků úzce zaměřených na jednotlivé žánry. Ať už to jsou detektivky, fantasy, nebo horory. Nakladatelé navíc na veletrh často míří se zajímavými slevami. A komu by i to bylo málo, ten může využít spojení Knihy Brno s ještě jednou zábavnou akcí – brněnským Comic-Conem.
Stejně jako loni probíhají na místním výstavišti společně Kniha Brno a Comic-Con Brno & Junior. Také druhá jmenovaná akce je knihám velice blízká, k nim ale přidává také filmy, seriály, komiksy a deskovky i videohry. A samozřejmě cosplay nebo spoustu popkulturního merche. Či třeba hosty z Hvězdné brány včetně Teal’ca.
Lístky na obě akce je možné koupit odděleně, ale kdo si pořídí vstupenky na Comic-Con, získá s nimi zdarma i vstup na knižní veletrh. Samostatné vstupenky na Knihu Brno začínají pro dospělé na 140 korunách.