Co se stane, když se spojí Daniel Vávra, KCD2 a největší český streamer? Milion na dobrou věc za pár minut

Milion vybrali za pár minut. Dva miliony za hodinu. A za celý večer z toho byly více než tři miliony korun, které poputují na charitu. Taková je síla dvojice Daniel Vávra a Vojtěch „Agraelus“ Fišar – tedy kreativního ředitele Warhorse Studios podepsaného pod Kingdom Come: Deliverance a největšího českého streamera.

„Právě jsme dokončili sedmihodinový stream, během kterého jsme vybrali přes tři miliony korun. První milion během šestnácti minut. Je to český rekord. Díky,“ vzkázal svým sledujícím videoherní vývojář Daniel Vávra v pondělních ranních hodinách. V neděli večer totiž sedl po bok Vojtěcha „Agraela“ Fišara k nebývale úspěšnému charitativnímu vysílání.

Příspěvky od fanoušků celkem vynesly částku přes 3,14 milionu korun, kterou si rozdělí organizace Dejme dětem šanci, Cesta z krize a Sanitka splněných snů. Stream dvou online celebrit na Twitchi přilákal téměř třicet tisíc diváků, mezi kterými nechyběli ani další streameři jako Dušan „Duklock“ Brachna. Právě ten dobrou věc podpořil nejvyšším příspěvkem 169 tisíc korun.

We just did a 7 hours long charity stream, where we raised more than 3 million Czech crowns. First million in 16 minutes. Czech record. Thank You!!!!!!! 👏🙏🤯 ❤️ pic.twitter.com/IbuwhOSS7q

— Daniel Vávra ⚔ (@DanielVavra) February 24, 2025