Přes tři miliardy korun pro Kingdom Come 2. Za dva týdny utržilo víc než první díl za sedm let

Netrvalo to ani dva týdny – a Warhorse Studios oznámili dva miliony prodaných kopií své hry Kingdom Come: Deliverance 2. Dobrodružství z českého středověku od domácích vývojářů zažívá nesmírně úspěšnou premiéru, kdy vynikající hodnocení recenzentů doplňují i vysoké tržby. Dokonce vyšší, než jaké vygeneroval první díl za sedm let od vydání.

První díl Kingdom Come: Deliverance na dva miliony prodejů čekal celý rok. O překonání této mety u druhého dílu informovali Warhorse Studios v pondělí odpoledne – a přitom teprve v úterý to budou pouhé dva týdny od premiéry historické hry. První milion navíc pražské studio, které patří pod vydavatelství Plaion, oslavilo už den po vydání.

„Kingdom Come 2 je pro Plaion hra s historicky nejrychlejším nástupem na trh,“ uvedl pro CzechCrunch šéf studia Martin Frývaldský. Pro Warhorse Studios úspěšný start navíc znamená významné tržby. Ty firma tradičně nekomentuje, poměrně jasný obrázek nicméně dává porovnání ceny hry a dvoumilionového počtu prodejů.

Kingdom Come: Deliverance 2 v PC verzi vyjde na většině trhů na 60 eur či dolarů (zhruba 1 500 korun), k mání je i o dvacet eur dražší „gold“ verze. Varianty hry pro PlayStation a Xbox pořídíte v základu za 1 650 korun. Tržby Kingdom Come 2 tak činí přinejmenším tři miliardy korun. Rozpočet KCD2 přitom mířil k miliardě korun.

Tři miliardy navíc platí pouze při extrémně střídmém a nepravděpodobném předpokladu, že by si každý ze dvou milionů nových majitelů pořídil pouze základní verzi pro PC za 60 eur. Nicméně už v roce 2019, když Warhorse Studios prezentovali data ke dvěma milionům prodejů KCD1, tvořili PC hráči jen mírně nadpoloviční většinu prodejů. Zbytek připadal na konzole. Vzhledem k trendům v herním světě těžko u dvojky očekávat významný pokles konzolových hráčů – plus tu jsou ony o třetinu dražší vylepšené verze.

Více než tři miliardy v tržbách jsou samy o sobě impozantní, ještě úctyhodnější kousek je to ve srovnání s metrikami zmiňovaného prvního dílu. Warhorse Studios totiž překonali sami sebe – od vydání v únoru 2018 až do roku 2023 včetně (loňská čísla zatím studio nezveřejnilo, výrazný nárůst však nelze čekat) vygenerovalo první Kingdom Come zhruba 2,2 miliardy korun v tržbách.

Pohádková suma každopádně neznamená takový přísun na konto Warhorse. Jenom platforma Steam, největší online obchod s PC hrami, si běžně bere třicet procent z tržeb herních tvůrců. I tak nicméně jde o vynikající výsledky hry z českého středověku. Kdovíjaký šok nicméně v pražských kancelářích Warhorse Studios nejspíš ale nepůsobí.

„Premiérou nejsme zase tolik překvapeni. Přece jenom jsme věděli, že náš recept funguje, a tušili jsme, že děláme dobrou hru. Že druhý milion přijde, to je jasné. A to dříve, než jsme si mysleli,“ uvedl v pátek ředitel studia Martin Frývaldský. O pár desítek hodin později se jeho slova potvrdila.

Šéf Warhorse také už dříve zmínil, že navzdory odlišné situaci, kdy druhý díl putuje na trh pod vydavatelstvím, nevysaje příjmy mateřská firma. „Kingdom Come 2 je pokračování. Intellectual property, to duševní vlastnictví, stále vzniká tady. A díky tomu, že při prodeji studia v roce 2019 zůstalo toto duševní vlastnictví ve Warhorse, platí, že i většina příjmů z Kingdom Come 2 bude ve Warhorse. To je jasná věc,“ popsal Frývaldský.