Ctím tržní hospodářství, říká ten, co měl mít dejvickou nádražku. Přenechal ji původnímu provozovateli

Vyhrála soutěž, nakonec ale ustoupila. Společnost Spojka Events, která provozuje mimo jiné eventové prostory karlínské Spojky nebo novou nádražní kavárnu Foyer Café v rekonstruovaném křídle historické budovy hlavního nádraží, vyhrála soutěž na provoz prostoru na nádraží v Dejvicích. Teď se ale rozhodla přenechat místo původnímu provozovateli.

Místnímu podniku se neřekne jinak než dejvická nádražka. Na mále měla už několikrát. Udržet se v provozu jí pomohlo vždycky to samé – obyvatelé Prahy 6, fanoušci, štamgasti. Několikrát už se totiž obejvily plány na to, aby na nejstarším pražském nádraží vzniklo něco nového. Nikdy to ale nedopadlo.

Naposledy k těmto úvahám vedly spory Správy železnic s dosavadním provozovatelem Martinem Ullmanem, a to jednoduše proto, že neplatil nájemné. Smlouva na provoz mu skončila už v roce 2022. Kromě štamgastů tentokrát pomohli i ti, kdo měli nastoupit na jeho místo. „Po ukončení výběrového řízení, které vyhrála Spojka Events zastoupená panem Andrejem Zajcevem, otevřela Správa železnic na základě jeho žádosti další jednání o budoucnosti této provozovny. Pan Zajcev se z osobního přesvědčení rozhodl přenechat dejvickou nádražku stávajícímu nájemci, a to za předpokladu, že dostojí podmínek, které sám deklaroval,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Sám Zajcev k tomu říká: „Přispěla k tomu i informace, že pan Ullman nabídl víc než já. Ctím tržní hospodářství a čísla. Jsou nestranná. Zároveň respektuji požadavek komunity a veřejnosti, myslím, že to bylo správné rozhodnutí,“ řekl pro CzechCrunch Zajcev.

Spojka nabídla v soutěži na provoz prostoru 351 korun za metr čtvereční, současný provozovatel nabídl víc. Konkrétně 507 korun za metr čtvereční. Nakonec byl ale ze soutěže vyřazen pro nesplnění podmínek. Nesložil totiž požadovanou kauci ve výši čtvrt milionu korun. Zároveň je potřeba dodat, že částka, kterou nabídla Spojka, byla zhruba trojnásobkem toho, co Ullman platil předtím. Výsledná cena, kterou staronový nájemce za prostor zaplatí, bude záležet na dohodě se Správou železnic.

Ta každopádně nyní dokončuje všechny právní náležitosti tak, aby rozvázala spolupráci se Spojka Events. Podpis smlouvy s Ullmanem už proběhl. „Věříme, že toto konsensuální řešení přispěje k zachování a podpoře komunitního života v pražských Dejvicích,“ dodala Eberl Friebová.

Spor mezi Ullmanem a státní společností vznikl před pár lety proto, že Správa železnic chtěla zvýšit nájem. I tehdy se za nádražku postavili lidé a provozovateli se opět prodloužila smlouva. Do poloviny roku 2022. Od té doby byla nádražka nezasmluvněná. Pravidelně tu ale probíhaly protestní akce za pokračování provozu a po oznámení nového provozovatele vznikla rovněž petice za její zachování. Až doteď ji podepsalo více než tři tisíce lidí.