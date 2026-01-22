Čtvrtmiliardová stáj plná předních sportovců. Spojují se dvě české agentury, které vládnou trhu
The Playbook House získal většinu v agentuře Sportegy Jana Koukala. Vzniká silný hráč pro talent management a marketing špičkových atletů.
Na české sportovní scéně dochází k zásadnímu byznysovému spojení. Agentura The Playbook House oznámila akvizici většinového podílu ve společnosti Sportegy. Propojením dvou největších hráčů na poli zastupování špičkových sportovců vzniká dominantní entita, která pod svými křídly soustředí jména jako Martina Sáblíková, Josef Dostál nebo Martin Fuksa. Cílem je vybudovat silnou divizi zaměřenou na talent management a komplexní servis pro sportovní hvězdy i značky.
Výši transakce nechce ani jedna ze stran komentovat. Společný obrat obou firem se podle informací CzechCrunche pohybuje kolem 250 milionů korun. Plán je, že Sportegy se pod vedením zakladatele a bývalého profesionálního squashisty Jana Koukala plně zaměří na talent management pro více než třicet elitních sportovců, zatímco The Playbook House se transformuje v čistě marketingovou agenturu. Pro značky, kluby i svazy bude zajišťovat strategii, kreativitu, obchod a vlastní produkci.
„Akvizice Sportegy je součástí plánu, který nám v nadcházejícím období umožní další růst,“ uvedl Tomáš Pravenec, CEO The Playbook House, který nově bude také šéfem Sportegy. „Naší ambicí je vybudovat full-service reklamní agenturu se silným zaměřením na sport. Propojit světy sportovců, talentů a značek s pečlivou strategií a kreativou. Chceme se posunout od vnímání sportu jako položky v kapitole sponzoringu do kapitoly marketingu, reklamy a komunikace,“ doplňuje Pravenec.
Klíč ve specializaci vidí také zakladatel Sportegy Jan Koukal. „Věřím, že končí doba agentur, které se snaží dělat všechno pro všechny. Spojení nám otevírá nové obzory v marketingu a umožňuje dělat věci bez kompromisů. Z toho budou profitovat brandy samotných sportovců, potažmo celý český sport, o což nám jde především,“ říká bývalý profesionální squashista, který s agenturním byznysem začal v roce 2016. Tehdy byl jeho svěřencem kajakář Josef Dostál a další klienti následovali.
Vedle servisu pro olympijského kajakářského šampiona se Sportegy stará také například o atletky Lurdes Glorii Manuel a Kristiinu Sasínek Mäki, freestyle bikerku Ivetu Miculyčovou, plavce Davida Kratochvíla či MMA zápasníka Lea Brichtu. The Playbook House historicky zastupoval rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, lezce Adama Ondru, kanoistu Martina Fuksu či vycházející rychlobruslařskou hvězdu Metoděje Jílka. A marketingově již přes dvacet let spolupracuje s brankářem Petrem Čechem.
Nyní bude veškerý servis sportovců zajišťovat agentura Sportegy pod vedením Jana Koukala. „Sportovci jsou klíčovou součástí našeho byznysu. Generují mediální pozornost, autenticitu a důvěru. Zároveň inspirují veřejnost k pohybu, výkonu a změně životního stylu. Chceme dále zvyšovat úroveň péče, kterou jim věnujeme,“ říká Pravenec, který z pozice CEO vedle The Playbook House a Sportegy řídí také společnost Petr Čech Sport. Ta organizuje sportovní akce jako Kolo pro život či L’Etape Czech Republic by Tour de France.