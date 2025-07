Čtyřicítková vedra u moře vás moc neberou? Rakousko dokáže člověka rozpálit i zchladit v jediný den

Uložit 0

Mezi typicky český kolorit patří představa o ideální letní dovolené u moře. Celá rodina se sbalí do auta, kufr našlape až po platíčko oblečením, nafukovacím člunem, trvanlivými potravinami a samozřejmě nesmí chybět ani krabička s řízky. Kdo takovou výpravu ke Středozemnímu moři nezažil, jako by nebyl. Jenže tato česká idylka začíná v posledních letech dostávat zásadní trhliny – díky kterým na scénu vstupuje Rakousko, které nabízí dechberoucí přírodu i nevídanou kvalitu služeb.

První trhlinkou jsme měli na mysli stále větší problém s vedry, která státy na jihu Evropy každoročně sužují. První čtyřicítky se objevují už v červnu a pobyt na pláži u moře v Itálii nebo Chorvatsku se tak stává exkluzivní záležitostí vyloženě pro milovníky intenzivního slunění a odpoledních siest. Někdo proto začal už v pandemických letech utíkat k polskému moři, které Češi po letech znovuobjevili, někomu pak stačí tuzemské putování po kopcích, zámcích a lesích.

Druhou vadou na kráse jsou finance. Cesta k moři může zabrat 11 hodin jízdy a v roce 2025 se účet za zpáteční cestu k moři snadno vyšplhá i na 10 000 korun, když započítáme pohonné hmoty, mýta, dálniční známky a občerstvení na benzinových pumpách. Spousta vyhlášených dovolenkových destinací v posledních letech navíc celkově zdražila a ani oblíbené Chorvatsko už nepatří k vyloženě levným destinacím.

Utečte před vedrem do Rakouska

To všechno nahrává Rakousku, které někteří Češi dlouhá léta brali především jako povinnou položku v itineráři při nočním přejezdu do Bibione nebo k plážím kolem Splitu. Náš jižní soused už čtyři hodiny od českých hranic nabízí fotogenická alpská panoramata, křišťálově čistá a celé léto osvěžující alpská jezera, poctivou kuchyni a kvalitní služby. Rakousko vás tak dokáže rozpálit a zchladit v jediném dni, jak si ukážeme na šesti dvojicích příkladů.

Region Schladming-Dachstein je dokonalou kombinací klasické alpské krásy a akčních zážitků pro náročné. Najdete tu ledovec Dachstein, všemožné adrenalinové sporty a ikonické visuté mosty, které popírají gravitaci. Je to destinace pro ty, kdo chtějí akci, zážitky a sbírat fotky, na které budou sledující na Instagramu reagovat jedním „wow“ za druhým. Užijí si tu především sportovní nadšenci a rodiny s teenagery, které už nebaví stavět hrady z písku.

🔥 Zahřátí

Dejte si do těla a vyšlápněte si na chatu Südwandhütte. Hodinka dupání do kopce vás odmění nejen pocitem naprosté nicotnosti v porovnání s masivem jižních stěn horského masivu Dachstein, ale i pro Štýrsko typickou pohostinností. Pokud trefíte slunný den, terasa u této horské chaty je ideálním místem k zamyšlení, co vlastně na tom moři všichni mají.

🧊 Zchlazení

Když už jste v Alpách, nabízí se zchlazení, o kterém se moři ani nesní. Vydejte se do ledového paláce plného ledových soch a umění v samém srdci ledovce. Nad městečkem Ramsau am Dachstein najdete fantastický svět, který se nachází šest metrů v ledovci pod úrovní věčného ledu. U horní stanice lanovky na vás čeká hned několik zážitků – můžete se projít po visutém mostě, sestoupit po fotogenických schodech do prázdna nebo vstoupit přímo do nitra ledovce.

Zillertal má pomalé, lyrické pasáže, epická kytarová sóla i refrén, který zná každý. Je to jedno z nejznámějších a nejpřístupnějších rakouských údolí, jeho popularita ale není náhodná. Na 47 kilometrech délky nabízí neuvěřitelnou škálu zážitků pro naprosto každého. Můžete se zde projet parním vlakem nebo vyrazit na stovky kilometrů turistických a cyklotras.

🔥 Zahřátí

Šlápněte do pedálů a dostaňte tělo do otáček na zillertalské klasice – trase Zillertaler Höhenstrasse. Alpské stoupání vás z výšky 550 m n.m. protáhne svébytnými vesničkami až do výšky přes 2 000 m n.m., odkud se vám otevřou doslova epické výhledy na okolní vrcholy.

🧊 Zchlazení

Osvěžujícím pokračováním cyklovýletu může být ledovec Hintertux, který je ještě o tisíc metrů výše. Nebojte ale, vyveze vás k němu lanovka, bez kterých by dovolená v Rakousku byla jen poloviční. Kdyby vás samotný pohled na zmrzlou vodu neukojil, můžete se vydat 30 metrů pod povrch ledovce, pěšky i na loďce, která vás vezme na ledovcové jezero. Z toho vám husina naskočí – nejen kvůli teplotě.

Jako by se potkala noblesa a městský život s vyrelaxovaným životním stylem italské riviéry. Výsledkem je město Klagenfurt u jezera Wörthersee. Tady se hory potkávají s pláží, rakouská preciznost s italskou lehkostí bytí. Ideální místo pro všechny, kdo hledají kompromis mezi aktivní a odpočinkovou dovolenou – tady najdete oboje v prémiové kvalitě.

🔥 Zahřátí

Když už jste v tomto nádherném městě u jezera, pořádně si ho vychutnejte. Třeba posezením v oceňované místní restauraci Kochwerkstatt, kde můžete ochutnat místní speciality na nové způsoby, které nikoho nenechají chladným. A kdybyste místo fine-dining zážitku raději něco rustikálnějšího, zkuste Kärntner Kasnudeln, rakouskou obdobu raviol. Jde o tradiční korutanské taštičky plněné směsí tvarohu a brambor, ochucené bylinkami a cibulí, polité máslem.

🧊 Zchlazení

Klagenfurt nabízí unikátní kombinovaný zážitek město-jezero, který obzvlášť v létě stojí za to využít naplno. Jezero Wörthersee patří k nejteplejším alpským jezerům v Rakousku, v létě má voda běžně přes 25 °C a jeho tyrkysová barva připomíná Karibik. Skočte do vln pro ničím nerušené osvěžení na jedné ze stylových pláží (Strandbad) nebo si půjčte paddleboard či kajak. Po vydatném obědě vám vodní radování jistě přijde vhod.

Vstupte do světa, který existoval dávno před námi a bude tu i dlouho po nás. Region Karwendel je jako cestování časem. Obrovská, divoká a chráněná oblast, kde příroda hraje hlavní roli a člověk je jen tichým pozorovatelem. Není to místo pro rychlé selfie, ale pro hluboké ponoření se do ticha a majestátnosti hor nebo dominanty regionu. Je to protipól hektického světa, oáza klidu jen kousek od Innsbrucku.

🔥 Zahřátí

Zažijte trochu starého dobrého adrenalinu na výšlapu hned přes dva visuté mosty, které zvednou tepovku i stoickým kliďasům. Hustými lesy dojdete až k horské říčce, přes kterou oba mosty vedou. Na okružní trase si vychutnejte výhledy na kostel ve Weerbergu s alpským skalním pozadím jako z pohlednice. Nenáročnou túru zakončete proslulým řízkem Loas Schnitzel na nedaleké horské chatě Alpengasthof Loas. Turisté v hodnoceních píšou, že je to „nejlepší řízek na světě“, ale to určitě není pravda – nejlepší řízky přece dělala vždycky babička.

🧊 Zchlazení

Jestli vodní tříšť z vodopádů kolem visutých mostů nebyla pro vaše ochlazení dost, přitlačíme a vezmeme vás na výlet pod zem, kde teplota klesá i uprostřed léta k příjemným 12 °C. Silberbergwerk Schwaz je starý stříbrný důl přezdívaný jako matka všech rakouských dolů, kam se dnes můžete podívat na 800 m dlouhé prohlídce tunelů hluboko pod horou.

Dvojice jmen v názvu regionu není náhodná. Altenmarkt je pulzující údolní městečko plné života, obchodů a rodinných aktivit. Hned vedle něj stojí Zauchensee – vysokohorský kotel obklopený horami, ráj pro turisty i cyklisty a dějiště závodů Světového poháru v lyžování. Dohromady tvoří perfektně vyvážený koktejl relaxace a výkonu.

🔥 Zahřátí

Od Zauchensee vyrazte na vrchol Gamskogel vysoký 2 186 m n.m. Tam stojí legendární chata Gamskogelhütte, ze které budete mít celé Taury jako na pomyslném talíři. Na tom skutečném můžete mít cokoliv z široké palety zdejších horských specialit. Pokud se vám ale nechce vyloženě chodit, v Zauchensee najdete i desítky cyklistických tras.

🧊 Zchlazení

Skočte si do alpského jezera! Nabízí se například koupací jezero Reitdorf, Eben nebo Winkl, která jsou napájena křišťálově čistou horskou vodou a díky menší hloubce se v létě prohřejí na příjemnou teplotu. Tato tři se navíc nachází do deseti kilometrů od centra regionu a každé z nich nabízí jinou atrakci – třeba dvě skluzavky nebo terapeutickou rašelinovou vodu.

Východní Tyrolsko je v porovnání se zbytkem Tyrolska něco jako „režisérská verze“ filmu pro fajnšmekry. Je oddělené od své známější severní sestry a mezi majestátními alpskými štíty si žije vlastním, autentickým životem. Milovat to tady budou puristé, horalové a digitálně vyhořelí jedinci, protože tyrolská kultura a skutečný kontakt s přírodou doslova léčí. Najdete zde největší národní park ve střední Evropě NP Vysoké Taury s nejvyšší horou Rakouska Grossglockner (3 798 m n.m.) a 361 ledovci.

🔥 Zahřátí

Rozehřejte se fyzicky náročnou ale velmi bezpečnou túrou k výhledu na Grossglockner, která startuje u Jausenstation Mooseralm kousek od městečka St. Jakob in Defereggen. Během čtyř kilometrů vystoupáte 440 výškových metrů na vrchol Grosser Leppleskofel (2881 m n.m.), kde se vám otevře výhled na impozantní vrcholy, mezi kterými najdete Grossglockner, Grossvenediger i vršky Sextenských Dolomit.

🧊 Zchlazení

Po sestupu zpět do St. Jakoba, který leží v ostře řezaném údolí Defereggental, hledejte zchlazení ve stínu u horské řeky Schwarzach, podél které vede naučná stezka věnovaná právě vodě v tomto ikonickém tyrolském údolí.

A pokud to s dovolenou v Rakousku myslíte vážně, určitě se podívejte na stránky jednotlivých regionů, kde najdete spoustu dalších informací a tipů pro vaše letní dobrodružství. Většina z nich nabízí navíc kartu hosta, se kterou získáte užitečné výhody – bezplatné cesty lanovkou i veřejnou dopravou, vstupy do bazénů, muzeí a slevy u mnoha partnerů. Cena karty hosta je v každém regionu odlišná a nabízí různé možnosti. Přípravu proto nepodceňte, ať si z Rakouska užijete maximum.