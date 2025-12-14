Cybertruck sám uhání Prahou a svět žasne. A muž, který je pro Čechy upravuje, říká: Řídí líp než lidé
Video, které vyšlo na kanálu Robot*irl, se natáčelo v polovině listopadu. Obří elektrický pickup na něm projíždí Národní třídou i kolem Obecního domu.
S autonomním řízením, známým pod zkratkou FSD, které už několik vyvíjí Tesla, to v Evropě vypadá všelijak. Resp. pokročilejší funkce tady budou k dispozici – kvůli regulacím – zřejmě o dost později než v USA. Nicméně v Praze a jejím historickém centru se nedávno proháněla Tesla Cybertruck s plně autonomním řízením a vzniklo z toho poutavá videa, které teď rezonují na YouTube.
Za snímky, které vyšly v několika verzích a rozšířeních na kanálu Robot*irl, stojí komunita kolem webu Cybertruck.cz. Člen této nadšenecké party, která zároveň trucky půjčuje na reklamní účely, Jaromír Marušinec loni za poměrně velkého zájmu médií upravil zadní světla prvního tuzemského obra od Tesly. „To auto je hodně inovativní, “ říká a vyjmenovává, v čem je velká Tesla speciální: její palubní napětí je 46V a ke každému světlu vede pouze datový vodič, hranatý volant řídí všechna kola po drátě nelineárně v závislosti na rychlosti, když přejíždí mezi pruhy, zadní kola se natáčí ve stejném směru jako přední, když ale auto zatáčí, tak se natáčí obráceně…
Snímky, kterých se na webu postupně objevilo víc, ihned vyvolaly otázky, jak je to vlastně možné, že cybertruck jezdí v Praze, ačkoli jeho inteligentní řídící systém FSD je oficiálně dostupný jen v USA. FSD čili full-self-driving je autonomní řízení, které pohání neurorová síť trénovaná na základě chování řidičů v reálných situacích. Tesly už takhle podle webu fsdmiles.com najezdily 10 miliard kilometrů.
„U jiných Tesel by tohle ježdění Prahou možné nebylo, ale cybertruck má FSD aktivní i v jeho nejnovější verzi 14.2. Je to asi dané tím, že se sem oficiálně nevyváží. Zatím nemá nahrané podkladové navigační mapy pro FSD, takže jede čistě podle kamer a čte dopravu kolem sebe,“ říká Marušinec, který stojí mimo jiné v čele Asociace elektromobilového průmyslu a je i zakladatel první velké rychlonabíječky u D1 u Humpolce.
Videa ukazují, jak obří pickup, který je z principu do menších ulic hlavního města ne zcela vhodným vozem, sám a rychle vyhodnocuje, co má dělat. A aniž by měl nejaktuálnější mapová data, správně se rozhoduje, že například nevjede do zákazu vjezdu, rozmyslí si předjíždění autobusu v nepřehledné situaci nebo dá chodcům přednost. Několikrát je šofér připravený zasáhnout, ale nakonec se to ukáže jako nepotřebné, snad kromě jedné situaci, kdy volant usměrní.
„Hodně testujeme a zkoušíme a jsme upřímně šokovaní, jak FSD kvalitní je. Chová se extrémně přirozeně, není to trhaná jízda, naopak velmi rozumná i v komplikovaných a nepřehledných situacích. Hlavní rozdíl oproti člověku je, že neriskuje, to si FSD nikdy nedovolí, přitom nijak nezdržuje a rozhoduje se rychle,“ dodává Jaromír Marušinec.
On sám si navíc na přestavbě cybertrucků pro evropský provoz postavil vlastní menší byznys: „Člověk, který si ho sem doveze, mi ho svěří a já mu jej upravím tak, aby pak prošel individuální homologací. Už jsem takhle uzpůsobil devět aut.“ Vychází přitom z vlastních zkušeností, co musel upravit a předělat, aby bylo možné první evropský cybertruck provozovat.
A co je tedy třeba upravovat? Americký cybertruck například potřebuje upravit zadní žlutá směrová světla, přidat homologovaná červená a žlutá obrysová světla, mlhové světlo, postranní žluté blinkry i homologované couvací světlo. Zároveň u něj jinak fungují světla na tažném zařízení, takže i zásuvku pro „kouli“ montuje Marušinec vhodnější pro evropské podmínky. „Ve výsledku dávám k zadním světlům vlastní řídící jednotky, které komunikují s počítači cybertrucku,“ říká s tím, že zrovna úpravu jednoho vozu dokončuje v Praze.
Co se samotného cybertrucku týče, extravagantní vůz, který poutá hodně pozornosti, je ale dosud z pohledu Tesly spíš neúspěchem – neprodává se tak dobře, jak Elon Musk zamýšlel. Autonomní řízení FSD je v Americe obecně v Teslách dostupné a jsou známé případy, kdy mu řidiči svěřili jízdu, aniž by se o cokoli starali. V Evropě ovšem Tesla zatím na povolení, aby FSD ve vozech aktivovala, čeká. Česká republika ale povolí autonomní řízení třetí úrovně v provozu na dálnicích a určitých silnicích, kde nejsou cyklisté a chodci, už od ledna 2026.