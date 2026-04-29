Cykloaplikace z Vimperku pohltila konkurenci ve světě, teď Američané kupují ji. Používá ji 300 tisíc lidí
Česká aplikace pro indoor cyklistiku Rouvy se spojuje s globálním lídrem. Investor Pale Fire Capital se stává akcionářem amerického jednorožce.
Projekt, který v roce 2017 zahájili bratři Samkové v jihočeském Vimperku, si připisuje další zásadní milník. Jejich aplikaci Rouvy pro indoorové jízdy na kole po celém světě používá více než tři sta tisíc jezdců a nyní se firma spojuje s globálním lídrem v oblasti sportovních technologií, společností Zwift. Dosavadní majoritní vlastník Rouvy, investiční skupina Pale Fire Capital, zároveň v rámci komplexní transakce získává ve Zwiftu významný podíl. Americká společnost sídlící v Kalifornii se přitom svou miliardovou valuací řadí mezi takzvané technologické jednorožce.
I přes toto globální spojení si Rouvy zachová svou vlastní značku a stávající tým. V jeho čele zůstává Petr Samek jako generální ředitel a Jiří Samek v pozici ředitele vývoje. Z obchodního hlediska transakce propojuje dva silné, ale odlišné přístupy k indoorovému sportu. Zatímco Zwift využívá principy masivně multiplayerových online her k vytváření bohatých 3D světů pro cyklistické i běžecké trenažéry, česká platforma staví na realistickém zážitku z jízdy po skutečných trasách.
Pro Pale Fire Capital jde o významné vyústění cesty, která začala v roce 2021. Tehdy do Rouvy investoři kolem Jana Barty a Dušana Šenkypla vstoupili coby většinoví vlastníci, podle tehdejšího odhadu mohlo jít o vyšší desítky či nižší stovky milionů korun. „Tato akvizice přesně odráží, v co jsme od prvního dne věřili, a to že Rouvy je produkt, který přináší do světa sportu zásadní inovace. I díky obrovskému nasazení Petra, Jiřího a jejich týmu bude schopný je prosadit na globálním hřišti,“ říká partner Pale Fire Capital Dušan Šenkypl. Ani jedna ze stran výši aktuální transakce nekomentuje.
„Příběh Rouvy je vlastně ikonickým příkladem toho, jak může česká firma vyrůst v celosvětově sebevědomého hráče. Jsem rád, že naše stopa zde nekončí a že společně s týmem Rouvy a Zwiftu posouváme celou naši misi na ještě vyšší úroveň,“ doplňuje Šenkypl s tím, že Pale Fire Capital se zařazuje mezi významné akcionáře jedné z aktuálně nejvýraznějších firem na pomezí fitness, gamingu a sportovních technologií, kde již figurují velcí hráči jako KKR nebo Permira.
Spojení s americkým gigantem navazuje na nedávné akviziční tažení samotného Rouvy na globálním trhu. Začátkem loňska koupili australskou platformu FulGaz, s níž získali i prestižní partnerství se sérií závodů Ironman, v létě poté pohltili také španělskou konkurenci Bkool. Vznikla tak skupina Rouvy Group, která všechny tyto platformy zastřešuje. Nyní se celá struktura propojila s milionovou globální komunitou jezdců Zwiftu.
Zástupci obou společností si od propojení slibují akceleraci růstu v době, kdy se trh s indoorovou cyklistikou podle dat znovu výrazně oživuje. „Odlišnost Rouvy je důkazem, že společně můžeme být ještě silnější, a těším se, jak tato spolupráce urychlí naše poslání přivést více lidí k pohybu,“ uvádí spoluzakladatel a generální ředitel Zwiftu Eric Min. Doplnil, že za poslední rok firma zaznamenala nejrychlejší růst indoorového trhu od doby covidové pandemie, protože lidé hledají aktivity podporující jejich aktivní životní styl a dlouhodobé zdraví.
Pro uživatele české aplikace má spojení přinést především technologický rozvoj a nové možnosti. „Postavili jsme produkt, který dnes používají statisíce lidí po celém světě. Spojení se Zwiftem je pro nás dalším silným potvrzením toho, co jsme s naším týmem a uživateli vybudovali,“ vysvětluje Petr Samek.