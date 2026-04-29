Cykloaplikace z Vimperku pohltila konkurenci ve světě, teď Američané kupují ji. Používá ji 300 tisíc lidí

Česká aplikace pro indoor cyklistiku Rouvy se spojuje s globálním lídrem. Investor Pale Fire Capital se stává akcionářem amerického jednorožce.

petr-a-jiri-samkovi-kolo
Foto: Rouvy
Petr a Jiří Samkovi, zakladatelé Rouvy
Projekt, který v roce 2017 zahájili bratři Samkové v jihočeském Vimperku, si připisuje další zásadní milník. Jejich aplikaci Rouvy pro indoorové jízdy na kole po celém světě používá více než tři sta tisíc jezdců a nyní se firma spojuje s globálním lídrem v oblasti sportovních technologií, společností Zwift. Dosavadní majoritní vlastník Rouvy, investiční skupina Pale Fire Capital, zároveň v rámci komplexní transakce získává ve Zwiftu významný podíl. Americká společnost sídlící v Kalifornii se přitom svou miliardovou valuací řadí mezi takzvané technologické jednorožce.

I přes toto globální spojení si Rouvy zachová svou vlastní značku a stávající tým. V jeho čele zůstává Petr Samek jako generální ředitel a Jiří Samek v pozici ředitele vývoje. Z obchodního hlediska transakce propojuje dva silné, ale odlišné přístupy k indoorovému sportu. Zatímco Zwift využívá principy masivně multiplayerových online her k vytváření bohatých 3D světů pro cyklistické i běžecké trenažéry, česká platforma staví na realistickém zážitku z jízdy po skutečných trasách.

Pro Pale Fire Capital jde o významné vyústění cesty, která začala v roce 2021. Tehdy do Rouvy investoři kolem Jana Barty a Dušana Šenkypla vstoupili coby většinoví vlastníci, podle tehdejšího odhadu mohlo jít o vyšší desítky či nižší stovky milionů korun. „Tato akvizice přesně odráží, v co jsme od prvního dne věřili, a to že Rouvy je produkt, který přináší do světa sportu zásadní inovace. I díky obrovskému nasazení Petra, Jiřího a jejich týmu bude schopný je prosadit na globálním hřišti,“ říká partner Pale Fire Capital Dušan Šenkypl. Ani jedna ze stran výši aktuální transakce nekomentuje.

pfc

rouvy_man_5-copy
samkovi
australia-_-tidbinbilla-to-corin-dam-01-copy+4
france-_-col-du-telegraph-01-copy
brazil-_-rio-de-janeiro-copacabana-02-copy
rouvy-crop
rouvy

„Příběh Rouvy je vlastně ikonickým příkladem toho, jak může česká firma vyrůst v celosvětově sebevědomého hráče. Jsem rád, že naše stopa zde nekončí a že společně s týmem Rouvy a Zwiftu posouváme celou naši misi na ještě vyšší úroveň,“ doplňuje Šenkypl s tím, že Pale Fire Capital se zařazuje mezi významné akcionáře jedné z aktuálně nejvýraznějších firem na pomezí fitness, gamingu a sportovních technologií, kde již figurují velcí hráči jako KKR nebo Permira.

Spojení s americkým gigantem navazuje na nedávné akviziční tažení samotného Rouvy na globálním trhu. Začátkem loňska koupili australskou platformu FulGaz, s níž získali i prestižní partnerství se sérií závodů Ironman, v létě poté pohltili také španělskou konkurenci Bkool. Vznikla tak skupina Rouvy Group, která všechny tyto platformy zastřešuje. Nyní se celá struktura propojila s milionovou globální komunitou jezdců Zwiftu.

Zástupci obou společností si od propojení slibují akceleraci růstu v době, kdy se trh s indoorovou cyklistikou podle dat znovu výrazně oživuje. „Odlišnost Rouvy je důkazem, že společně můžeme být ještě silnější, a těším se, jak tato spolupráce urychlí naše poslání přivést více lidí k pohybu,“ uvádí spoluzakladatel a generální ředitel Zwiftu Eric Min. Doplnil, že za poslední rok firma zaznamenala nejrychlejší růst indoorového trhu od doby covidové pandemie, protože lidé hledají aktivity podporující jejich aktivní životní styl a dlouhodobé zdraví.

Pro uživatele české aplikace má spojení přinést především technologický rozvoj a nové možnosti. „Postavili jsme produkt, který dnes používají statisíce lidí po celém světě. Spojení se Zwiftem je pro nás dalším silným potvrzením toho, co jsme s naším týmem a uživateli vybudovali,“ vysvětluje Petr Samek.

    altra

    jan-hummel

    spani-na-medu5

    statek

    google-ai-live

    altra

