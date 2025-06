CzechCrunch spouští projekt inVOICE. Pomůže mladým lidem zorientovat se na pracovním trhu

Uložit 0

CzechCrunch spouští nový projekt s názvem inVOICE, který cílí na mladé lidi vstupující na trh práce. Zaměřuje se na témata jako placené stáže, první zaměstnání, pracovní podmínky, osobní finance i duševní zdraví a reaguje na skutečnost, že mladí lidé často nemají patřičně srozumitelné a relevantní informace, které by jim se startem kariéry pomohly.

Platforma inVOICE vzniká jako odpověď na reálnou situaci na trhu práce, kde stále chybí cílené nástroje pro mladou generaci. Kariérní portály často nenabízejí přehled konkrétních nabídek pro studenty, čerstvé absolventy nebo zájemce o stáže. Projekt inVOICE má tuto mezeru zaplnit a nabídnout prostor, který odpovídá nejen obsahem, ale i formou.

„Mladí lidé dnes složitě hledají informace o tom, jací zaměstnavatelé na českém trhu skutečně rozumí generaci Z a mají pro ni atraktivní nabídky. Proto jsme se rozhodli vytvořit prostor, který není o generaci Z, ale především pro generaci Z,“ říká Tomáš Hybeš, šéf Creative Labu CzechCrunche.

Platforma staví především na audiovizuálním obsahu – videoformátech a interaktivních prvcích, které pomáhají zorientovat se v klíčových tématech. Součástí budou také epizody podcastu Režim nerušit, v němž o svých zkušenostech mluví úspěšní mladí lidé napříč obory. Texty s radami a tipy od vrstevníků i odborníků z firem doplňují obsah jako praktický průvodce pro každodenní situace.

Napříč celou platformou zaznívají hlasy mladých lidí, kteří už první pracovní zkušenosti mají za sebou – ať už formou stáží, brigád, nebo částečných úvazků při škole. Sdílí své poznatky o tom, co jim při nástupu do práce pomohlo, co jim chybělo, co by si přáli vědět dopředu a co je naopak překvapilo. Jejich postřehy, rady a konkrétní hacky tvoří důležitou součást inVOICE a pomáhají přenést praktické zkušenosti dál.

Platforma inVOICE staví především na audiovizuálním obsahu

Postupně budou na samostatné microsite vycházet tematické dropy, které se zaměří na různé aspekty pracovního procesu – od stáží přes první výplatu až po duševní pohodu v práci. Součástí budou i konkrétní náhledy do fungování firem, které mladým lidem aktivně nabízejí příležitosti a dbají na kvalitní firemní kulturu.

Součástí projektu inVOICE je také přímé propojení s pracovním portálem CzechCrunch Jobs, kde je možné si jednoduše vyfiltrovat aktuální nabídky stáží, částečných i plných úvazků. Díky tomu si mohou lidé rovnou projít konkrétní možnosti, které firmy právě teď nabízejí – a získané informace z článků či videí ihned převést do praxe.

Microsite nabízí snadnou navigaci mezi různými typy obsahu a zároveň je plně propojena i s hlavním webem CzechCrunche. „Nejde o jednorázovou kampaň, ale o dlouhodobý obsahový koncept, který bude průběžně reagovat na vývoj trhu práce i potřeby mladé generace,“ uzavírá Hybeš.