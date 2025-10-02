Dali jsme si 20 piv během jednoho dne a vybrali čtyři nejlepší. Ochutnáte je v oblíbeném pražském výčepu
První den dvacet piv. Druhý den devět piv. A teď z toho jsou čtyři nejlepší, která na vás čekají ve výčepu Pult od Ambiente.
Nebyl to úplně obyčejný pracovní den. Začal prvním pivem ráno – a pokračoval až do dvacátého kousku odpoledne. Avšak nešlo o žádnou chlastačku, ale o důležitý a zodpovědný úkol! Vybrat z dvacítky piv ta čtyři nejlepší, která si v tomhle oblíbeném pražském výčepu ode dneška po celý nadcházející rok sami dáte. A třeba zhodnotíte, jak se nám výběr povedl.
Nevěděli jsme, jaká piva a z jakých pivovarů pijeme. Ale museli jsme obodovat jejich chuť, vůni, hořkost, říz, pěnu a hlavně pitelnost. Právě na tu totiž v podniku Pult kousek od Masarykova nádraží dbají nejvíc. Čepují tu prostě ležáky, to nejoblíbenější a nejklasičtější české pivo, nicméně jejich volba už tak úplně klasická není. Pivo neurčují jen majitelé ze skupiny Ambiente, ale takzvaná degustační rada složená ze sládků, odborníků z gastronomie, štamgastů – a tentokrát i zástupce CzechCrunche.
Předně pojďme říct, že dvacet piv za den jsme skutečně ochutnali, ale nevyklopili jsme do sebe dvacet půllitrů. To by nebylo v pořádku. Každý z anonymizovaných vzorků byl v degustační dávce, s přestávkami, dostatkem vody i občerstvením. Udržet čistou hlavu bylo nanejvýš potřeba. A to nejen co se alkoholu týče, ale i pro férovost hodnocení, které probíhalo bez radění a v tichosti. A věřte nám, že určit, jestli má jeden z dvaceti ležáků říz třeba na sedm bodů a další spíš na osm, to není vůbec snadné. Navíc když tou dvacítkou piv to teprve začalo!
Degustace totiž probíhala i druhý den, do něhož se probojovala devítka nejlepších vzorků. Pro šestnáct porotců stále neznámých, samozřejmě. Až z tohoto předvýběru vzešla čtveřice piv, které si v Pultu ode dneška – kdy podnik slaví čtvrté narozeniny – dáte. A jak se autorovi tohoto článku dařilo? „Michal ve své top čtyřce trefil dva postupující do letošní sezony, jeho dvě zbylé volby se umístily na pátém a šestém místě,“ prozrazuje Tereza Pospíšilová, generální manažerka Pultu.
Nyní už veřejně známou čtveřici vítězů tvoří Antošův ležák (Pivovar Antoš), Krasohled (Falkon), Místní ležák (Dva kohouti) a Vycpaná vydra (Černokostelecký pivovar). „Porota využila celou škálu hodnocení, v prvním kole měly například první a poslední vzorek 86 a 270 bodů,“ popisuje Pospíšilová, jež sama byla členkou degustační rady. Zato další den už to bylo mnohem těsnější.
„Ve druhém kole na vítězi panovala naprostá shoda a rozdíly byly velmi malé. Čtvrté a páté místo například dělil pouhý bod,“ poodhaluje jinak utajované hlasování manažerka Pultu. Mimochodem, kromě Místního ležáku, který se do Pultu po roce vrací, jsou tři vybraná piva všechna pultovými nováčky. Vlastně ještě dvě nenová piva si tu dáte, ročně obměňovanou nabídku vždy doplňují Budějovický Budvar a Plzeňský Prazdroj.
Degustační rada je jinak pouze vyvrcholením mnohem delšího procesu. „Přihlášky jsme spustili hned po novém roce, během jara jsem všechny pivovary navštívila, abych jim Pult detailněji představila,“ říká Pospíšilová. „A po vyhlášení následuje opětovná návštěva čtyř vítězných pivovarů i s našimi výčepními, aby se podrobně seznámili s daným pivovarem a jeho pivem, které si pak hosté vychutnají u nás na čepu,“ dodává. A to po celý následující rok.