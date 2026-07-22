Další vlajková skládačka Samsungu vyjde skoro na 70 tisíc. Firma překvapila i novým „chytrým čtvercem“
Samsung poprvé rozdělil nabídku skládacích telefonů do tří řad. Vedle špičkového modelu Ultra představil i čtvercový Z Fold8 a ještě lehčí Flip8.
Téměř sedmdesát tisíc korun. Takovou částku si musí připravit zájemci o nejvybavenější verzi nové skládací vlajky Samsungu. Galaxy Z Fold8 Ultra, který firma představila ve středu odpoledne, je dosud nejtenčím a technologicky nejvybavenějším Foldem značky. A navzdory své překvapivě lehké konstrukci nabízí 200Mpx fotoaparát s teleobjektivem a vůbec poprvé v této řadě nese označení Ultra.
„Cena pochopitelně souvisí s tím, co se děje na trhu s cenou paměťových čipů,“ vysvětloval novinářům a influencerům na uzavřené prezentaci zástupce společnosti Petr Holý v reakci na zaražené pohledy svého publika. To mělo v mírném předstihu možnost vidět novou generaci portfolia korejského giganta, který poprvé rozděluje skládací telefony do tří samostatných modelových řad.
Nejvýše stojí již zmíněný a v nejvyšší možné výbavě i dost nákladný Galaxy Z Fold8 Ultra. V konfiguraci se štědrým 1TB úložištěm a 16 GB operační paměti je jeho doporučená cena nastavená na 68 999 korun. Verze s 512GB úložištěm pak vyjde na zhruba 58 999 korun a základní varianta s kapacitou 256 GB stojí 53 999 korun.
Telefon sází především na mimořádně tenkou konstrukci. Mezigeneračně se v rozevřeném stavu ztenčil ze 4,2 na 4,1 milimetru a výrobce do něj integroval nový mechanismus pantu se silnějším magnetem a ergonomicky zkoseným rámečkem. Změna reaguje na kritiku předchozí generace, která se kvůli tenkému tělu a konstrukci hran otevírala poměrně obtížně.
Honba za co nejtenčím tělem si ale pochopitelně vybrala svou daň. Telefon definitivně přišel o podporu dotykového pera S-Pen, protože potřebná dotyková vrstva zabírala další desetiny milimetru.
Samsung naopak vylepšil fotosoustavu po vzoru klasické řady Galaxy S26 Ultra. Hlavní fotoaparát s rozlišením 200 megapixelů doplňuje 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 10Mpx teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením. Telefon podporuje také natáčení v rozlišení 8K a energii mu dodává baterie s kapacitou 5 tisíc mAh. Podporuje velmi rychlé 45W kabelové nabíjení a k tomu také 20W bezdrátové nabíjení.
Čtverec, který překvapil i interní tým Samsungu
Samsung ovšem nepřekvapil pouze cenovkou nejvyšší verze. Z trojice nových telefonů rozhodně nejvíce pozornosti upoutá nová podoba údajně „zlaté střední cesty“, Galaxy Z Fold8. Zejména tedy kvůli proporcím, které jsou zatím stále dost nezvyklé.
Telefon je výrazně nižší a širší než dosavadní Foldy. Sám zástupce Samsungu Holý během prezentace připustil, že nový formát budil při prvním představení rozpaky i uvnitř společnosti.
„Přišlo nám to zprvu zvláštní, nízký a široký telefon, to jsme tu ještě neměli. Když ho ovšem vezmete do ruky a vyzkoušíte si s ním pracovat, zjistíte, že to vlastně dává smysl,“ líčil design Holý.
Vnější displej má úhlopříčku 5,5 palce a poměr stran 16:10. A tak na první pohled připomíná dnes už dekádu starý BlackBerry Passport. Po rozevření Samsungu se však uživateli ukáže tenký 7,6palcový vnitřní displej s poměrem stran 4:3. Výsledkem je zařízení, které lze zjednodušeně popsat jako jakýsi čtverec otevírající se do dalšího, většího čtverce.
Zní a vypadá to podivně. Díky větší šířce ovšem zařízení nabízí poměrně rozměrnou pracovní plochu pro psaní, procházení webu nebo používání aplikací. Jen se uživatel při jeho držení v ruce, i kvůli jeho lehkosti, zdánlivé křehkosti a nezvyklému tvaru, může cítit zpočátku poněkud nejistě. Od obdélníku, který zapadá dnešnímu uživateli do ruky jako ulitý, je to docela skok.
Netradiční proporce ale nejsou samoúčelné. Samsung model prezentuje jako novou zlatou střední cestu určenou především ke čtení, sledování videí a další konzumaci obsahu. Širokoúhlé video ve formátu 16:9 se má na jeho vnitřním panelu zobrazovat na větší ploše než na papírově větším displeji varianty Ultra.
Zda se zvláštní rozměry osvědčí i při každodenním používání, ovšem nelze z krátkého osahání produktu spolehlivě posoudit. Už při prvním kontaktu je ale zřejmé, že mobil působí v ruce jinak než běžné smartphony a dosavadní skládačky Samsungu.
Galaxy Z Fold8 je zároveň nejlehčím Foldem v historii značky. Podle podkladů váží přibližně 210 gramů a v rozevřeném stavu má tloušťku 4,5 milimetru. Kompaktností se tak snaží přiblížit menší řadě Flip, přestože po otevření stále nabízí displej velikosti menšího tabletu.
Varianta Ultra i menší Z Fold8 využívají novou konstrukci displeje Flex Titanium. Titanová slitina tvoří pevnější nosnou vrstvu ohebného panelu a podle Samsungu pomáhá výrazně omezit viditelný přehyb uprostřed obrazovky, což se jí na první pohled zřejmě povedlo.
Standardní Z Fold8 dostal hlavní 50Mpx fotoaparát a 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv, který sdílí s dražší variantou Ultra. Na rozdíl od ní však nemá samostatný teleobjektiv, a nenabízí tedy optické přiblížení.
Chybějící objektiv se u zařízení Samsung pokouší částečně kompenzovat softwarovou AI funkcí FanCam. Ta údajně zvládne ve videu automaticky sledovat vybranou osobu, průběžně kolem ní ořezávat obraz a dopočítávat výsledné rozlišení. Jak dobře bude systém fungovat při pohybu, horším světle nebo ve skupině lidí, bude ovšem jasné až ve chvíli, kdy se novinka dostane do rukou uživatelů.
Telefon pohání procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy a baterie s kapacitou 4 800 mAh a výrobce uvádí, že by mobil měl vydržet až 26 hodin přehrávání videa.
Flip8 v ruce skoro necítíte
Třetím telefonem v nové nabídce je véčkový Galaxy Z Flip8. Jde o nejmenší a nejlehčí z představených modelů, který Samsung zaměřuje především na zákazníky hledající kompaktní zařízení.
V rozloženém stavu má tloušťku 6,1 milimetru a váží neuvěřitelných 180 gramů. Po zavření se z klasického obdélníku promění v menší čtvercové zařízení přibližně o velikosti dlaně. Nízká hmotnost je při držení výrazně znát, zároveň ale bude důležité ověřit, zda se ztenčení neprojevilo na výdrži nebo zahřívání.
Nejvýraznější změnou prošel vnější displej. Samsung na něm nově přímo z výroby zpřístupňuje šestnáct nejpoužívanějších aplikací. Uživatelé tak kvůli plnohodnotnému psaní zpráv, používání navigace nebo ovládání dalších služeb nebudou muset instalovat doplňkový software Good Lock a fakticky tak obcházet původní omezení systému, jak tomu bylo dosud.
I drobný Flip má v jádru procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, systém Android 17 s nadstavbou One UI 9 a nemine ho ani zapojení umělé inteligence Gemini od Googlu.
Ta nemá v nové řadě ohebných zařízení fungovat pouze jako samostatný chatbot. Samsung ji integruje do práce s fotografiemi, dokumenty, vyhledáváním i multitaskingem mezi aplikacemi. Uživatel má například pracovat s obsahem zobrazeným na více místech systému, nechat si shrnovat dokumenty nebo využívat funkce oblíbené aplikace Gemini NotebookLM.
Skutečný přínos bude záležet nejen na kvalitě jednotlivých funkcí, ale také na jejich dostupnosti v češtině, rychlosti zpracování a míře, s jakou budou vyžadovat internetové připojení či placené předplatné. Ke všem třem telefonům ovšem zákazníci získají půlroční přístup ke službě Google AI Pro s 5TB cloudovým úložištěm.
Proměnou neprošly jen čím dál populárnější Foldy, ale také nabídka nositelné elektroniky. Třeba titanové hodinky Galaxy Watch Ultra 2 dostaly o asi 35 procent lepší baterii s kapacitou 800 mAh. A i displej se dočká lepší světelnosti. Model cílí především na vytrvalostní a outdoorové sporty, je odolný vůči horké vodě a podle Samsungu zvládne ponory s dýchacím přístrojem do hloubky 40 metrů.
Předobjednávky novinek začínají ve středu odpoledne. Do běžného prodeje se telefony a hodinky dostanou v pátek 7. srpna.