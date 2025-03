Další výpad na Západ. Češi digitalizují prodej aut a za více než miliardu kupují dvě německé firmy

Uložit 0

S novými i ojetými vozy se obchoduje dekády a někdy to vypadá, jako by všechny procesy na to navázané opravdu zůstaly někde před příchodem milénia. Česká skupina EAG se proto před několika lety rozhodla postavit pro tyto potřeby moderní řešení, které bude využívat softwarové, datové a analytické nástroje, a výhledově v této oblasti konsolidovat roztříštěný evropský trh. V obou ohledech dělá skupina kolem Pavla Svoreně, Jakuba Šulty a Petra Kratochvíla významné kroky. Kupuje jednu firmu za druhou a teď hlásí dvě další akvizice v Německu.

Do skupiny EAG, kterou zmíněná trojice podnikatelů založila v roce 2018, dnes patří digitální platforma Omnetic, online služba Carvago a datový nástroj CarsData. V rámci nich pokrývá celý životní cyklus automobilu od výběru, financování, nákupu, pojištění, provozu a servisu až po jeho odprodej – a to i díky značkám a službám jako Cebia, Fastback, Teas nebo Softvig, které v posledních letech EAG pohltilo. Teď vyrazilo na nákupy znovu a pro posílení platformy Omnetic koupilo další dvě německé společnosti.

Celková hodnota akvizic značek Dotzilla a CarObserver měla podle EAG přesáhnout jednu miliardu korun. „Ve střední Evropě již naše platforma Omnetic pokrývá celý životní cyklus automobilu – od jeho výběru a nákupu přes provoz až po následný prodej. Novými akvizicemi nyní plnohodnotně vstupujeme na západní trhy, jež jsou stěžejní pro to, abychom se na poli automotive IT stali celoevropskou jedničkou,“ popisuje investiční ředitel a člen představenstva skupiny EAG Petr Kratochvíl.

EAG má dnes působit ve třinácti evropských zemích a v letošním roce podle svého vyjádření očekává provozní zisk EBITDA (před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace) na úrovni 600 milionů korun. Za posledních devět měsíců provedlo celkem pět akvizic. Loni v květnu koupilo polskou společnost JBR Rogowiec, v červenci pohltilo konkurenční německou platformu InstaMotion a v říjnu oznamovalo akvizici německého dodavatele IT systému pro automobilový průmysl Autrado.

Foto: Omnetic Omnetic vyvíjí nástroje pro prodejce automobilů

Tehdy zástupci EAG hovořili o tom, že by chtěli rok 2024 zakončit při obratu celé skupiny ve výši 170 milionů eur (4,3 miliardy korun) při zisku EBITDA 18,5 milionu eur (470 milionů korun), a nyní pro CzechCrunch uvedli, že cíle pro loňský rok byly splněny. Dalšími dvěma akvizicemi v Německu nyní celá skupina posiluje svou pozici na západních trzích, kde chce dlouhodobě uspět. Dotzilla tvoří a rozvíjí komplexní ekosystém pro správu a prodej vozidel, CarObserver zase nabízí prodejcům aut špičkové řešení pro optimalizaci marží.

Obě řešení EAG zařadí do své platformy Omnetic, na jejíž akviziční rozvoj má k dispozici v rámci převážně dluhového financování celkem 100 milionů eur, tedy zhruba dvě a půl miliardy korun, od evropských fondů Kartesia a CVI. „Jsme rádi, že můžeme zblízka sledovat pokračující růst skupiny, která těmito transakcemi potvrzuje své schopnosti uspět i na vysoce konkurenčních západoevropských trzích. Opakovaně dokládá, že je schopna plnit ambiciózní růstové plány, pro které jsme se rozhodli ji v minulosti podpořit,“ uvádí Jean Diercxsens, Partner & Head of Netherland and Belgium v Kartesii.

Součástí obou transakcí je dohoda, že zakladatelé CarObserveru i Dotzilly budou ve svých pozicích pokračovat i pod novým majitelem a budou se podílet na integraci technologických řešení do platformy Omnetic. Dlouhodobé plány EAG v podobě zdvojnásobení hlavních hospodářských ukazatelů v příštích třech letech má v letošním roce podpořit ještě minimálně jedna akvizice v západní Evropě, která je prý již v procesu.

Největším akcionářem skupiny EAG by měla podle loňského vyjádření jejích zástupců být skupina Portiva investorky Ivy Šťastné, pod jejíž hlavičkou před lety celý byznys rozbíhal její tehdejší šéf Pavel Svoreň. Ten se od ní loni odpojil a založil vlastní skupinu Axelor, která měla v EAG držet podíl právě prostřednictvím Portivy. Zbylý podíl patří Jakubu Šultovi a Petru Kratochvílovi. Nyní zástupci EAG bez větších detailů doplnili, že podíly v jednotlivých divizích mají být rozděleny mezi zakladatele a finančního investora, kde zakladatelé mají majoritu na transakční a datové části a finanční investor na provozní části.