Daniel Craig exceluje coby gay podle Williama Burroughse. Queer ale není film pro každého

Časy uhlazeného agenta 007 jsou pro něj už pryč, a tak Daniel Craig naplno ukazuje, že dokáže zahrát i něco jiného než jen Jamese Bonda. A těžko si k tomu mohl vybrat příhodnější roli. William Lee, hlavní hrdina filmu Queer, který vznikl na motivy stejnojmenné novelky jednoho z prvních beatniků Williama Burroughse, je stárnoucí homosexuální seladon, jehož sžírají vlastní touhy i nejistota, neustále se potí a občas se mu klepou ruce. A Craig? Ten to zvládá levou zadní.

Je to opravdu žhavá kombinace. Queer, který se do češtiny překládá jako Teplouš, je plný otevřeně homosexuální erotiky, režíroval ho Luca Guadagnino, který na sebe loni upozornil taktéž, byť jinak, odvážnými Rivaly a produkčně za ním stojí stále zajímavější studio A24. A Daniel Craig se do toho opravdu opřel.

S Leem, který platí za jisté Burroughsovo alter ego, se potkáváme kdysi v 50. letech, kdesi ve vyhřátém a snovém Mexico City. Pohybuje se tam v komunitě expatů a poflakuje se po barech, kde do sebe klopí jednu tequilu či mezcal za druhým a pátrá po spřízněné duši či aspoň po někom, s kým by mohl strávit noc.

Mastné vlasy má přilepené na čele, u pasu má o křehkém sebevědomí vypovídající pistoli a jeho bonvivánství vypráví úplně stejný příběh. Není sympatický, ale můžete se do něj lehce vžít. Lee svou nejistotu schovává za zbytečně velká gesta a coby závislák na heroinu taky hodně rychle máchá rukama, neustále někam těká a taky se hodně potácí. A Craig to všechno předvádí s téměř dokonalou přirozeností.

Stejně jako to, když dostane do svého hledáčku mladého Američana Eugena, pro kterého okamžitě zahoří. Z toho, jak se ho snaží urputně získat, vám bude až trapně – a to je dobře, pořád to totiž znamená, že s tímhle nevšedním snímkem jedete na jedné vlně a Leeho, kterému nikdo neříká křestním jménem, zvládáte sledovat a snad i chápat.

Jenže to neplatí neustále, Queer je totiž rozdělený do tří různých kapitol, které postupně gradují. První se odehrává v Mexiku a je ze všech ta nejumírněnější, Lee se v ní poflakuje po městě a utápí se ve svých problémech.

V druhé části se ale Lee s Eugenem vydávají na cesty a Craigova postava, která kromě lásky hledá i jistou transcendenci, se začíná vzdalovat a vy ztrácet, v závěru pak vše graduje do konce, který rozhodně žádné jasné odpovědi nedává. S tím by ale každý, kdo se vydá na film podle Burroughse, měl počítat.

Na co se tedy můžete těšit, je opravdu herecký koncert Daniela Craiga. Ten se – spolu s představitelem Eugena Drewem Starkeym – nebojí jít ani do těch nejintimnějších scén, uznání však nezaslouží zdaleka jen za ně, ale opravdu za to, jak se Williama Leeho zhostil od začátku do konce, včetně těch připlácnutých vlasů, těkavých pohybů nebo ledabylého nasazování brýlí.

Luca Guadagnino také zkušeně buduje naléhavou a hutnou atmosféru plnou touhy, chtíče, ale i nejistoty a nerovnosti. Zatímco na Leeho se totiž můžeme napojit hned od začátku, o jeho homme fatale Eugenovi se toho moc nedozvíme, a zůstává tak pro nás stejně nedosažitelným a nepochopitelným jako pro hlavní postavu.

A jelikož jsme v románové fikci, nechybí ani trocha fiktivního a správně přehnaného prostředí, které vypadá, jako by vypadlo z ilustrovaných stránek starých knih. Dnes tedy možná spíš z Midjourney či jiného obrázky generujícího systému… Samo o sobě sice vypadá takto snové Mexico City nebo krajina Ekvádoru lákavě, coby filmové pozadí ale ruší a působí po nějaké době spíš lacině než jako záměrně stylizovaný doplněk.

Tak jako tak je ale Queer intenzivní zážitek. Bohužel trpí tím, čím snad všechny současné filmy – je až příliš dlouhý a stopáž, která by se vešla pod dvě hodiny, by mu prospěla. A ne každému, jak ostatně zaznělo i v sále po promítání, asi bude úplně po chuti. A ne všichni také potřebujeme sledovat takto tělesné filmy v sále plném dalších lidí. Na druhou stranu, když si troufnul tak daleko zajít Daniel Craig, tak proč to nezkusit?