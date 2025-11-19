Decathlonu je Země malá, jde do vesmíru. Pro astronauty tvoří natahovací skafandr s head-up displejem
Francouzská sportovní značka se pustila do projektu EuroSuit. Prototyp skafandru pro činnost uvnitř kosmických lodí se otestuje příští rok na ISS.
Když se řekne Decathlon, většině lidí se vybaví sportovní vybavení, stany nebo běžecké boty. Ne vesmír. Přesto se právě tato značka stala klíčovým partnerem ambiciózního projektu, který má pomoct Evropě získat větší nezávislost v pilotovaných kosmických letech. Decathlon na projektu spolupracuje s francouzskou vesmírnou agenturou CNES, startupem Spartan Space a Institutem kosmické medicíny Medes.
„EuroSuit je pro nás příležitostí posunout hranice inovací i mimo oblast sportu. Umožňuje nám využít naše znalosti z vývoje textilu a produktového designu v prostředí, které klade ty nejvyšší nároky na výkon i spolehlivost,“ vysvětluje Sébastien Haquet, šéf inovací v Decathlonu. Společnost se v projektu zaměřila na ergonomii a textilní řešení, včetně speciální mřížkové struktury přilby, která umožňuje přizpůsobit se tvaru hlavy každého astronauta.
Skafandr EuroSuit je určený pro situace, kdy astronauti pracují uvnitř kosmické lodi – tedy při startu, přistání a dalších kritických fázích mise. Jeho největší přínos spočívá v rychlosti oblékání. Astronaut ho dokáže obléknout nebo svléknout za necelé dvě minuty, a to zcela samostatně bez cizí pomoci. To je v kosmickém průmyslu novinka.
Skafandr využívá modulární konstrukci s pružnými spoji v oblasti ramen, loktů a kolen, které umožňují volný pohyb i v omezeném prostoru. Ergonomické vzduchotěsné zipy navržené Decathlonem usnadňují manipulaci i při práci v rukavicích. Délku skafandru lze navíc upravit tak, aby kompenzoval přirozené prodloužení těla astronauta v beztíži – v mikrogravitaci lidské tělo naroste až o několik centimetrů.
Prototyp skafandru poletí příští rok na palubu Mezinárodní vesmírné stanice s francouzskou astronautkou Sophie Adenot. Ta je jednou z pěti absolventů nejnovější třídy astronautů ESA z roku 2022 a v roce 2026 se vydá na svou první misi nazvanou Epsilon.
Adenot má za sebou dráhu zkušebního pilota vrtulníků, vystudovala strojní inženýrství v Toulouse a na MIT v Bostonu. Během mise Epsilon provede sérii testů, při nichž ověří funkčnost skafandru v mikrogravitaci – vyzkouší nejen oblékání a svlékání, ale i práci s drobnými předměty nebo ovládání dotykových panelů.
„V souladu s evropskou ambicí dosáhnout větší nezávislosti v pilotovaných kosmických letech jsme se v CNES rozhodli zaměřit na skafandry pro vnitřní použití. Díky odborným znalostem našich partnerů jsme připraveni dodat řešení, které bude odpovídat potřebám budoucích misí,“ říká Sébastien Barde z CNES. Projekt EuroSuit je přitom součástí širší evropské snahy získat suverenitu v oblasti pilotovaných kosmických letů. Evropa totiž nikdy nevyvinula vlastní systém pro dopravu astronautů do vesmíru a dosud je závislá na amerických a ruských kapacitách.
Projekt začal koncem roku 2023 studií proveditelnosti, během roku 2024 týmy pracovaly na spojení různých odborných znalostí potřebných pro vývoj komplexního systému. Letošní rok patří realizaci a v letech 2026 až 2027 přijdou na řadu letové i pozemní testy. Startup Spartan Space řídí technickou architekturu skafandru a vývoj systému podpory života, zatímco Medes se stará o biomonitorovací systém pro sledování zdravotního stavu astronauta v reálném čase.
Data získaná během testů poslouží pro vývoj plně funkční verze EuroSuitu určené pro operační nasazení. Ta bude zahrnovat kompletní systém řízení atmosféry, vnitřní komunikaci, ochranu proti ohni a integraci rozhraní s head-up displejem.