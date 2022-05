Déčko už se v Praze staví, teď přicházejí plány na metro E. Mohlo by vést přes Žižkov a Bohdalec

V Londýně otevřeli novou trasu metra. Jmenuje se po královně a je dlouhá víc než sto kilometrů. V Česku se zase pomalu rozjíždí abeceda. Poté, co se začalo stavět metro D, začalo se mluvit o metru S, které je ale železniční, i o metru O, které je okružní. Nelze si nevšimnout, že plánovači dopravy některá písmenka prostě přeskočili. Ale není tomu tak. Metropolitní plán počítá i s éčkem.

Metro E by mohlo v budoucnu cestující svézt ze Smíchovského nádraží pod Kavčími horami směrem na Pankrác, kde by byla přestupní stanice. Pokračovalo by se na Bohdalec a dál na nákladové nádraží Žižkov. Následně do Vysočan a Letňan. Éčko v zásadě obsluhuje všechny možné brownfieldy, kde nyní probíhá nebo se chystá výstavba.

Zároveň platí, že by to byla právě pátá linka, která by obsloužila Žižkov. Dřív se uvažovalo o Žižkově jako o jedné z variant, kam by mohlo pokračovat metro D. Ale to až v dalších fázích výstavby. „Tento záměr byl vyhodnocený jako nerealizovatelný, a to jak technicky, tak z pohledu vytíženosti. Málo lidí by tady jezdilo i v případě, že bude zastavěné nákladové nádraží,“ vysvětlil pro CzechCrunch náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Roli sehrálo i to, že by déčko v pokračování na Žižkov v podstatě kopírovalo tramvajové trati a jako takové by nedávalo velký smysl. „To ale neznamená, že by na Žižkov metro vést nemělo. Rezerva počítá s propojením skrze linku E,“ doplňuje Hlaváček.

Metro E by v zásadě mělo předcházet okružní lince O, o které se nyní v Praze hojně diskutuje. Ta by tvořila kruh v rozšířeném centru. „Když se dnes chcete MHD dostat z jedné strany Prahy na druhou, musíte většinou přes centrum. Pro spoustu tras je tak výhodnější auto. Okružní metro je klíčem k budoucnosti metropole,“ míní náměstek primátora Adam Scheinherr a dodává, že óčko město analyzuje poslední tři roky. Letos by měla podle něj rada města projednat studie proveditelnosti.

Foto: Kancelář Petra Hlaváčka Vize rozvoje metra do roku 2055

Vtip je v tom, že metro E je vlastně polovina metra O. Éčko by tak mohlo stát jako první, v dalším sledu by z Letňan vedlo druhou, severní stranou, až by utvořilo okruh. „V tuhle chvíli to z dopravního hlediska a napojení všech rozvojových ploch dává smysl. Stále je to ale jen vize,“ dodává Hlaváček.

Vedení trasy se bude samozřejmě v následujících letech prověřovat. Může se tak ještě měnit. Hlaváček zároveň dodává, že éčko a následně óčko by typově nemělo být těžké sovětské metro, jak ho známe dnes. Připomínalo by spíš něco mezi tramvají a metrem. Zejména proto, že někde by mohlo vést i nad zemí.