Dělejte, o téhle hře máte vědět už čtyři minuty! Simulátor Jiřího Káry má pivo, cíga i žižkovské pajzly

Pokud nejste Kelti nebo Stránskej, neměli byste Jiří Kára Simulátor minout. Přinejmenším pro jeho meme potenciál.

Michal MančařMichal Mančař

jiri-kara-simulator
Foto: Voodoo Kollektiv
Jiří Kára, hlavní hrdina své vlastní svatby, její virální nahrávky a nově i videohry
Po svatbě se probudíte v popelnici na Žižkově. Vaše nevěsta Blanka zmizela. Popadnete cígo a pivo a jdete ji zachránit. Videohry z vás často dělají neobvyklé hrdiny, ale nová česká hra z vás udělá někoho naprosto jedinečného. Nejslavnějšího ženicha českého internetu Jiřího Káru.

Svatbu Jiřího Káry určitě znáte. Virální video o veselce, jejíž účastníci jsou všechno, jen ne střízliví. A které je plné dodneška citovaných hlášek (připomeňme třeba „Dělej! Už jste tady měli bejt čtyři minuty, ty magore!“ či „Hlavně, že máš pivo!“), z nichž 90 procent ani nelze ve slušné společnosti publikovat. Právě z téhle legendy českého internetového humoru se parta nadšenců rozhodla udělat oldschoolovou akční hru. Nazvanou jednoduše Jiří Kára Simulátor.

V něm budete s flaškou od piva, záchodovou štětkou nebo telefonem Nokia v ruce likvidovat žižkovskou spodinu, navíc se ale budete muset postarat o správnou hladinku hlavního hrdiny. „Budete balancovat na hraně Kárových schopností, které narušuje systém opilosti. Být moc střízlivý i nebo moc nalitý je problém,“ říkají vývojáři ze studia Voodoo Kollektiv. A lákají i na autentický zážitek z pražské špíny.

„Pajzly, tunely, parky i špinavé ulice jsou inspirované skutečnými místy. Je to syrovej underground Prahy, humor na hraně, ale i melancholie a chaos. Jiří Kára Simulátor spojuje parodii s napětím a vytváří atmosféru, kterou nezažijete v žádné jiné hře,“ slibují tvůrci. Čtveřice autorů plánuje Jiří Kára Simulátor vyslat do světa po crowdfundingové kampani už příští rok, kromě akční hratelnosti láká například na autentické zasazení.

„Jsme nezávislý studio, co má jasnej cíl: Udělat nejlepší možnou hru o Jiřím Károvi – člověku, mýtu, ikoně. A přenést tuhle legendu z kultovního videa do interaktivního světa, kterej bude stejně špinavej, vtipnej a absurdní jako samotnej Kára,“ dodávají vývojáři v čele s Tomášem Barvíkem.

Ti hru podle svých slov tvoří přímo ze srdce pražského Žižkova – nejspíš i proto svatbu jinak spojenou s Prahou 7 přenesli právě tam – a károvský simulátor bude jejich prvotinou. Tým nicméně není bez zkušeností, sám Barvík je například odborníkem na herní technologii Unreal Engine a její využití mimo videoherní průmysl.

Nejslavnější svatba českého internetu proběhla už v roce 2000 a její aktéři jsou po smrti. Její nahrávka však dodnes nepřestává fascinovat svou bizarností. Před pár lety vznikl remaster Svatby Jiřího Káry, majitel rumového kina Balt o Károvi natočil dokument Mortal Kára, a postava Jiřího Káry se dokonce objevila v béčkovém snímku o jiném virálním fenoménu, o Bábě pod kořenem.

Související témata:Svatba Jiřího KáryČeské hryJiří Kára Simulátor
